«Эннио Морриконе тоже с трудом ходит, но его никто не прогоняет»: Директор Ротару вступился за Пугачеву

Уходящий год можно смело назвать годом Аллы Пугачевой. Примадонна российской сцены в апреле отметила 70-летний юбилей аншлаговым концертом в Кремле, билеты на который раскупили в первый день продаж. Потом Алла Борисовна в порядке исключения дала ещё один сольник в Минске, куда ее лично пригласил Лукашенко. И там артистку ждал аншлаг и успех.

Потом АБП выпускает документальный фильм «Тот самый концерт» для тех поклонников, которые не смогли побывать на ее шоу. На сегодняшний день фильм Пугачевой собрал около 90 миллионов рублей в прокате. В кино пошли даже те, кто туда давно не захаживал.

Музыкальный критик Сергей Соседов, которому Алла Борисовна когда-то отказала в интервью, принципиально не ходил на фильм певицы. Кино видел, но бранит страшно.

- Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха, - высказался Соседову в программе телеканала НТВ «Звёзды сошлись».

Досталось от Соседова и Софии Ротару, которую критик осудил за новогодние заработки в России, хотя «хуторянка» отказалась в этом году от корпоративов.

sergeylavrov_artkreml Сергей Лавров

- Обычно людей, которые сделали музыкальную историю страны, любят и ценят. И только в нашей стране я слышу споры: надо ли легендам продолжать петь или нет, - удивился словам Соседова концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров. - Возьмите хотя бы Италию. При каждом выходе в свет таких великих людей, например, как Эннио Морриконе, народ встаёт. Его никто не прогоняет, им восхищается весь мир. И никто не говорит, что он не умеет дирижировать. Хотя он тоже несколько раз прощался со сценой. Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этом даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь Пугачеву, понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На ее песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили, влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из Мавзолея вынести.

Пугачева и Ротару - это два символа постсоветского пространства. Не только пожилые, но и молодёжь любит из песни. Вспомните юбилейный концерт Пугачевой в Кремле. Там не только были бабушки и дедушки, там было море молодых лиц. А на концерте в Минске во дворце спорта? Люди семьями приехали на концерт АБ со всех уголков мира. За Аллу и Софию Михайловну люди голосуют рублем, не зря у программ, в которых они участвуют, всегда большой рейтинг. Я бы посоветовал Серёже Соседову с уважением говорить о людях, которые сделали наши музыкальную индустрию, которые стояли у основ российского шоу-бизнеса.