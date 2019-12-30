Стендап Гарика Мартиросяна: Граф Дракула вернулся за свежей кровью

- Почему вы сравниваете меня с Петросяном, - вопрошает очень дорого одетый и благообразный мужчина на сцене. - Мартиросян стал Петросяном! Все пишут!

Зал смеется. Гарику комфортно. Он работает в самом модном на сегодня юмористическом жанре Stаnd ap. Проехал с новой программой по стране. Собрал зал в Москве. Перед новым годом два вечера подряд программу показывали на ТНТ. Если пропустили - можно посмотреть в интернете или дождаться, когда это шоу повторят (а это случится скоро).

И нет. Мартиросян не превратился в Петросяна. Евгений Ваганович, при том, что его юмор законсервироваться где-то так в году в 1988-м, значительно лучше чувствует свою аудиторию. И, взяв когда-то давно удачную ноту, по примеру опытного домбриста из анекдота, работает на своего зрителя вот уже бог знает сколько лет. На том и стоит. Зато не разочаровывает свою паству.

Гарик Юрьевич со своей аудиторией решил поиграть в новый жанр. И это точно вызывает уважение. С деньгами, именем, и званием серого кардинала российского юмора, можно было бы лежать на печи или на мальдивских песках и думать о великом. Ну и творить историю в качестве продюсера. За его спиной «Камеди клаб», «Наша Russia» и «Прожектоперисхитон». Отдельная станица в гипотетически возможной «Энциклопедии Российского Юмора».

Даже звероподобные гопники-хамы из крайне популярного в «Ютьюбе» шоу «Что было дальше» растаяли при появлении у них в гостях Гарика и лили елей, не хуже самых добрых интервьюеров нашего ТВ Бориса Бермана и Ильдара Жандарева (Справка для тех, кто не смотрел. В юмористическом «Что было дальше» пятеро ведущих занимаются буллингом одного гостя). За что один из ведущих программы Нурлан Сабуров потом извинялся в интервью у Юрия Дудя.

Мартиросян - глыба. Даже с учетом того, что в последние годы он вел ничего серьезного на ТВ и довольно редко выходил на сцену.

Но есть стендап. И есть комики, которые собирают залы. И влияют на умы. И Мартиросян решил тряхнуть стариной и показать новым звездам этого жанра класс. Пару лет назад такой концерт был бы бомбой. Но сейчас жанр так бурно развивается, что на гора выдает десятки звезд. Вы можете впервые слышать фамилию человека, а его уже сдали в утиль, как классика прошлого. Совсем недавно тон задавали Руслан Белый и его банда на ТНТ. Потом появился и почти отцвел Данила Поперечный. У того же Дудя выступает альтернативный телестендапу Александр Долгополов, а за его спиной маячат десятки жадных до славы и до юмора ребят. Своя «линия стендапа» у Александра Незлобина, который пытался (а может и пытается еще) покорить американские площадки стендапа. Регина Тодоренко в интервью Ксении Собчак рассказывает, что мечтает выступать в маленьких американских клубах после просмотра блестящего сериала «Удивительная миссис Мейзел» (посмотрите, кстати - отличный сериал!)...

И на фоне всего этого буйства юмора вдруг, великий и могучий, в окружении своих регалий и сияния славы появляется Гарик Мартиросян. Как граф Дракула на балу для вампиров. Вроде все страшные, но вот самый крутой и страшный.

Огромный концерт. Шутки, истории, миниатюры. Раньше было такое смешное слово «юморески». Хорошая, профессиональная работа. Гарик отличный актер. Он силен в этом жанре. Ссмешно, хорошо, достойно. Не подкопаться. Но все это так академично, так театрально, так старомодно... Аудитория «Камеди клаба» десятилетней давности с удовольствием посмотрит, посмеется и, быть может, даже не переключит во время повтора. Но Гарик Мартиросян, который многократно взрывал юмор в нашей стране и все ставил с ног на голову, явно поспешил с «пенсионной программой». С его-то регалиями и авторитетом... Странно ждать от фигуры такого уровня концерта с посылом «я тоже могу, как молодежь». Все равно молодежь и шутит наглее, и взгляд у нее голодный, ядовитый, смелый.

В свое время Евгений Петросян читал рэп. И это было ужасно. Даже не пародия, а кривляние. Нет, Гарик Мартиросян до этого, спасибо, не дошел. Да и в рэпе он, как известно, разбирается прекрасно. Но играть на поле стендапа у него не получилось. Жанр вырастает из сотен выступлений перед разной публикой. Шутки оттачиваются перед разными залами. И только это дает эффект живого выступления и мгновенной реакции. Гарик Мартиросян сделал хороший концерт в традициях старой школы. Никто и не сомневался, что он так тоже может. Но удивить у него, к сожалению, не получилось.