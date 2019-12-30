У дочери Рязанова спросили, "был ли у Ипполита и Нади секс"

"Были ли физически близки Надя и Ипполит?".

Интересную тему подняла дочь известного писателя и подхватило множество наших соотечественников. Но ответы у всех были разными. Кто-то считал, что однозначно нет и правильный Ипполит рассчитывал "подружиться с Надей организмами" на Новый год. Женщины упрекали Ипполита в том, что он "перемариновал Надю". Однако другие отвечали, что секс "точно был", но "явно не фонтан", "тусклый" и "без огонька", судя по мрачному лицу Нади. Некоторые комментаторы были уверены, что секс у Нади был не только с Ипполитом, но и с Женей Лукашиным, и именно это сыграло решающую роль в выборе Нади. Немногочисленные выступали в поддержку Ипполита: "Ооооо какими бывают тихони - Ипполиты в койке и какими тусклыми Жени, несмотря на внешнюю бойкость".

Аргументы в пользу того, что секс был - выдвигались следующие: мама Нади деликатно уходит к соседке, даже не дождавшись Ипполита; Надя признается, что встречалась с женатым мужчиной "два раза в неделю на протяжении пяти лет". Надя дарит Ипполиту дорогой подарок - электробритву (как известно, советский человек был бережлив и попусту деньгами не разбрасывался). Ну и кроме того, скрин одной из сцен демонстрирует, что Ипполит держит Надю за талию "вполне по-хозяйски".

Но есть и железные аргументы против этой стройной версии. Главный из них - в СССР секса не было и то, что Надя не переодевается при Ипполите.

Ольга Рязанова, которую привлекли к спору в качестве третейского судьи, не могла остаться безучастной.

"Некоторые взывали ко мне как к истине в последней инстанции, и я авторитетно высказывалась... В общем, поскольку тема «Иронии судьбы» не закрыта, как я думала, а продолжает волновать сердца и умы соотечественников, расскажу про некоторые детали, связанные с показом фильма по ТВ 1 января 1976 года", - отметила Ольга.

Что написала дочь Рязанова

Далее текст сообщения гласит: "Картина была закончена летом 1975 года и планировалась к показу в новогодние праздники. Но до папы регулярно доходили слухи, что фильм не хотят выпускать из-за пропаганды пьянства. Так что все эти месяцы ожидания ему медом не показались. В начале декабря картину показали на семинаре, куда со всей страны съехались начальники республиканских и областных комитетов Гостелерадио. Они единодушно высказались против показа, не зная, что главный телевизионный начальник Лапин уже возил «Иронию» Брежневу, и тому очень понравилось.

За несколько дней до Нового года папе позвонили с телевидения и сказали, что нужно сделать вступительное слово, чтобы подстелить соломку и смягчить негативное впечатление от пьянства, пояснив, что пить плохо, но в Новый год можно. Папа записал выступление.

31 декабря вечером за насколько часов до Нового года снова позвонили и попросили приехать 1 января в 3 часа, чтобы переписать выступление. Выяснилось, что папа назвал фильм «рождественской сказкой для взрослых», что явилось идеологической ошибкой, поскольку религиозные праздники в Советском Союзе не отмечались. Следовало сказать «новогодняя сказка».

В назначенное время папа приехал в совершенно пустой телецентр, где его ждала группа человек 15, специально вызванных, чтобы записать все, как надо. Через несколько часов это было в эфире, а потом начался фильм".

Конечно, на вопрос "был ли секс", Рязанова так и не ответила, но это не огорчило поклонников фильма. "Значит, еще время не пришло", - резюмировали комментаторы и переключились на не менее интересную тему, когда был секс у Новосельцева и товарища Прокофьевой из "Служебного романа"?