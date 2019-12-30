Путин 20 лет назад: как это было

Официальный сайт президента России к 20-летию назначения Владимира Путина и.о. главы государства начал публикацию фотографий из его личного архива. «КП» приводит некоторые из них.

На этих фотографиях Владимир Путин в самом начале своего политического пути. Выборы 2000 года, первые встречи с мировыми лидерами, поездки по России. Первые трагедии, которые ему пришлось пережить на посту президента - наводнения, взрывы самолетов, теракты. При этом на многих фотографиях Путин запечатлен именно в неформальной обстановке и с людьми, с которыми ему довелось общаться в поездках.

Пресс-служба президента обещает в течение нескольких недель продолжить пополнять этот раздел, чтобы добраться до 2020 года.

Исполняющему обязанности Президента передана система управления стратегическими ядерными силами России («ядерный чемоданчик»), экземпляр Конституции, на котором глава государства приносит присягу при вступлении в должность, и Президентский знак.

Борис Ельцин покидает Кремль.

15 февраля Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на должность Президента России.

Досрочные выборы Президента Российской Федерации в 2000 году.

2001 год, Владимир Путин и Леонид Кучма встретились с рабочими «Южного машиностроительного завода» в Днепропетровске.

Первая встреча с Лукашенко в 2001 году во время церемонии закладки «первого камня» в основание корпуса посольства России в Минске.

Путин и президент Франции Жак Ширак пьют пиво на улице Санкт-Петербурга.

Путин и Кучма в Херсонесе.

2002 год, Путин и Шрёдер поужинали в ресторане «Старый Веймар».

Путин Буш-младший в «Русском музее» смотрят «Явление Христа народу».

Путин со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Павловске.

Владимир Путин во время теракта на Дубровке.

2003 год. Путин и Берлускони в Завидово.

Март 2003. Путин и Ахмат Кадыров.

Путин играет в нарды с российскими солдатами в Душанбе.

Путин и Пол Маккартни в Кремле.

Владимир Путин впервые сплавляется на Алтае.

Путин на атомной подводной лодке «Архангельск».

Путин на тренировке сборной России по боксу.

Владимир Путин в столовой воинской части.

Путин приехал в в Бесланскую районную больницу.