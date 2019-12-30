2019-12-30T19:52:43+03:00
Политика

Путин 20 лет назад: как это было

Опубликованы фотографии из личного архива Путина
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Первое фото закономерно - «Владимир Путин назначен исполняющим обязанности Президента России».Первое фото закономерно - «Владимир Путин назначен исполняющим обязанности Президента России».

Официальный сайт президента России к 20-летию назначения Владимира Путина и.о. главы государства начал публикацию фотографий из его личного архива. «КП» приводит некоторые из них.

На этих фотографиях Владимир Путин в самом начале своего политического пути. Выборы 2000 года, первые встречи с мировыми лидерами, поездки по России. Первые трагедии, которые ему пришлось пережить на посту президента - наводнения, взрывы самолетов, теракты. При этом на многих фотографиях Путин запечатлен именно в неформальной обстановке и с людьми, с которыми ему довелось общаться в поездках.

Пресс-служба президента обещает в течение нескольких недель продолжить пополнять этот раздел, чтобы добраться до 2020 года.

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«Путин. 20 лет»: Кремль опубликовал архивные видеозаписи из жизни президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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