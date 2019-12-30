Шоу Настоящий Новый год 2.0 на Одноклассниках: прямая трансляция

Социальная сеть Одноклассники совместно с телеканалом ТВ-3 покажет собственное новогоднее шоу в ночь с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020-го. Праздничный эфир будут вести популярный актер Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов.

Концепцией "Настоящего Нового года 2.0" станут искренние эмоции и ненаигранные реакции. Ведущие заглянут в квартиры к популярным певцам, актерам и спортсменам и вместе со зрителями узнают, что таится под елкой Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, и какие подарки приготовил Витас.

Гостями шоу станут также Звонкий, Zivert, Ёлка, Мари Краймбрери, BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа Альянс и другие.

Начало эфира запланировано на 31 декабря 22:00 по мск. Смотрите трансляцию на сайте kp.ru.