2019-12-30T22:02:38+03:00
Новый год 2020

Шоу Настоящий Новый год 2.0 на Одноклассниках: прямая трансляция

Проведите ночь с 31 декабря 2019-го на 1 января 2020-го в компании Ёлки, Александра Реввы, Витаса и других российских звезд. Прямая онлайн-трансляция новогоднего шоу на сайте kp.ru
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Социальная сеть Одноклассники совместно с телеканалом ТВ-3 покажет собственное новогоднее шоу в ночь с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020-го. Праздничный эфир будут вести популярный актер Владимир Маркони и постоянный ведущий онлайн-шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов.

Концепцией "Настоящего Нового года 2.0" станут искренние эмоции и ненаигранные реакции. Ведущие заглянут в квартиры к популярным певцам, актерам и спортсменам и вместе со зрителями узнают, что таится под елкой Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, и какие подарки приготовил Витас.

Гостями шоу станут также Звонкий, Zivert, Ёлка, Мари Краймбрери, BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа Альянс и другие.

Начало эфира запланировано на 31 декабря 22:00 по мск. Смотрите трансляцию на сайте kp.ru.

Настоящий Новый Год 2.0.В ночь с 31 декабря на 1 января вас ждет праздничный эфир, который проведут популярный актер и телеведущий Владимир Маркони и постоянный ведущий шоу "ОК на связи!" Евгений Рыбов

ИСТОЧНИК KP.RU

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