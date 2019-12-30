Появилось видео самой красивой женщины на отдыхе без бюстгальтера

Уходящий год был богат на события для Беллы Хадид. Не успела американская супермодель удостоиться звания самой красивой женщины в мире, как ее наградили новым титулом. 23-летняя девушка стала главной звездой соцсетей. Знаменитость отпраздновала это событие откровенным видео.

Белла Хадид наконец-то может передохнуть от бесконечных Недель мод и фотосессий. Супермодель разместила в блоге видео, на котором предстала перед подписчиками без бюстгальтера.

Звезда подиумов позирует на деревянном лежаке. Из одежды на девушке лишь белые трусики и джинсовая сорочка на голое тело. Она расстегнута таким образом, что можно рассмотреть грудь супермодели.

bellahadid Using u as my reflection...

Поклонники и друзья знаменитости пришли в восторг от ролика. "Красота!", - рассыпался в комплиментах французский дизайнер Симон Жакмю. "О мой Бог!", - восхищена телезвезда Хлои Кардашьян. "Белла, я тебя обожаю", "Ты самая красивая", "Как можно быть такой идеальной?", "Детка, ты знаешь, что ты прекрасна?", - не сдерживают эмоций обыватели.

Некоторые предположили, что таким образом модель решила отметить новый титул, которого удостоилась в уходящем году. Так, Хадид стала главной звездой соцсетей. Согласно данным Models.com, дизайнеры, стилисты, фотографы, модные критики и другие работники фэшн-индустрии почти единогласно назвали Беллу самой популярной моделью. Также девушка победила в зрительском голосовании в номинации "Лучший стрит-стайл".

Напомним, в октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной в мире. Об этом заявил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва. Он соотнес лица знаменитостей с правилом золотого сечения - измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Оказалось, что пропорции модели на 94,35% близки к совершенству.

К слову, Белла Хадид часто позволяет себе довольно откровенные наряды и не стесняется демонстрировать тело. Например, на Каннский фестиваль звезда пришла, едва прикрывшись, а на афтепати шоу Victoria's Secret надела платье-сетку на голое тело.