Идеальна почти на 100%: супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире

Лицо 23-летней американской супермодели Беллы Хадид практически идеально с точки зрения формулы "золотого сечения", выведенной еще в Древней Греции. К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, который провел масштабное исследование и тщательно изучил пропорции нескольких знаменитостей.

Он измерил расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти. Оказалось, что Хадид наиболее близка к совершенному физическому соотношению - на 94,35%, а потому ее можно считать самой красивой женщиной в мире.

Особенно выдающимся в лице модели является ее подбородок. Эта часть тела не дотянула до идеала всего 0,3%. Дальше идут глаза - 97,65%, а губы набрали всего 94,1%.

Певица Бейонсе вошла в топ-3 красотокФото: GLOBAL LOOK PRESS

Также близка к совершенству певица Бейонсе. Ее лицо соответствует "золотому сечению" на 92,44%. А на третьем месте расположилась голливудская актриса Эмбер Херд (91,85%). У девушки, по мнению хирурга, просто идеальный нос.

Дальше в топ-10 идут Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

"Новые методы компьютерного сопоставления позволяют нам приоткрывать тайны того, что именно делает человека физически красивым, также технология полезна при планировании пластических операций", - цитирует The Sun Де Сильву.

Актриса Эмбер Херд немного недотянула до идеального соотношенияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт kp.ru писал, что Беллу Хадид и ее сестру Джиджи неоднократно называли самыми эффектными женщинами планеты. При это обе модели часто позволяют себе довольно откровенные наряды и не стесняются демонстрировать тело.

Например, на Каннский фестиваль Белла пришла, едва прикрывшись, а на афтепати шоу Victoria's Secret надела платье-сетку.

Топ-10 самых красивых женщин в мире:

1. Белла Хадид - 94,35%

2. Бейонсе - 92,44%

3. Эмбер Херд - 91,85%

4. Ариана Гранде - 91,81%

5. Тейлор Свифт - 91,64%

6. Кейт Мосс - 91,05%

7. Скарлетт Йоханссон - 90,91%

8. Натали Портман - 90,51%

9. Кэти Перри - 90,08%

10. Кара Делевинь - 89,99%