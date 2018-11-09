Ни белья, ни стыда: Супермодель Белла Хадид пришла на вечеринку в платье-сетке на голое тело

В Нью-Йорке прошло ежегодное дефиле Victoria's Secret: главной звездой показа новой коллекции нижнего белья известного бренда стала супермодель Белла Хадид. Блеснув на подиуме, 22-летня Белла решила закрепить успех на вечеринке, которую организаторы устроили после шоу. И вот тут девушка решила обойтись уже без нижнего белья. Модель появилась на светском приеме в совершенно прозрачном платье без бюстгальтера. И лишь миниатюрные трусики-стринги удерживали наряд на грани приличия.

Белла появилась на светском приеме в совершенно прозрачном платье.Фото: EAST NEWS

Платье-сетка совершенно не скрывало грудь красотки: мало того, что оно просвечивало насквозь, так дизайнер еще и сделал акцент на глубоком декольте до самой талии. Гости вечера шутили, что вечерний наряд Беллы был гораздо откровенней нижнего белья, в котором она дефилировала на подиуме.

Сама виновница переполоха была совершенно спокойна и поворачивалась к фотографам то одним боком, то другим, давая возможность запечатлеть ее точеное тело со всех сторон. После вечеринки она ушла вместе с бойфрендом: Белла встречается с темнокожим рэпером The Weeknd.

Платье-сетка совершенно не скрывало грудь красотки.Фото: EAST NEWS

Белла Хадид - дочь мультимиллионера Мохаммеда Хадида и супермодели Иоланды Хадид. Ее мама была довольно известной манекенщицей в 90-х, так что путь на подиум Белле был обеспечен, можно сказать, с пеленок. Правда, сначала девушке пришлось кое-что исправить в своей внешности — начинающая модель сделала пластику носа. Но фигура у нее прекрасная от природы.

Манекенщица поворачивалась к фотографам то одним боком, то другим.Фото: EAST NEWS

Белла — одна из самых востребованных манекенщиц планеты, она входит в десятку самых высокооплачиваемых моделей мира. И, конечно, она звезда соцсетей: только в Инстаграме у нее 21 миллион подписчиков.

К слову, накануне гала-шоу Victoria's Secret из-за фигуры Беллы в Инстаграме разгорелся настоящий скандал. За несколько дней до показа она опубликовала на своей страничке пару снимков в нижнем белье и объявила, что после целого марафона диет и тренировок находится на пике своей формы. Но фолловеры посчитали, что девушка выглядит слишком худой – и раскритиковали ее ребра, торчащие сквозь кожу. Белла же в ответ политкорректно написала, что разный тип фигур по-разному реагирует на здоровое питание.

Поклонники считают, что на показе Victoria's Secret Белла выглядела слишком худой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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