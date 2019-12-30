Дети отправили новогодние открытки ветеранам Москвы

Накануне Нового года в детских больницах Москвы провели акцию «Добрая ёлка мэра Москвы». Для маленьких пациентов две недели показывали сказочные представления, в гости к ним приходили Дед Мороз и Снегурочка. Желающие могли поучаствовать в обучающих занятиях, играх и мастер-классах. А ещё в стационарах работала новогодняя почта. Дети подписывали поздравительные открытки для одиноких ветеранов.

Новогодние послания можно было оформить во всех детских больницах, где проходила акция «Добрая елка Мэра Москвы». Сами открытки в зимней праздничной тематике подготовил столичный Департамент труда и социальной защиты. Цветными карандашами и фломастерами их раскрасили пациенты детской инфекционной больницы № 6, Центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, Филатовской больницы, детской больницы имени Сперанского, Морозовской больницы и других.

Фото: dszn.ru

Дети подписали порядка 350 открыток. Ветеранам пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и поблагодарили за Победу. Кроме теплых слов, дети рисовали сердечки, новогодние елки и смайлики. Открытые послания упаковали в специальный почтовый ящик. Вот что написали малыши и подростки:

«Уважаемая бабушка, будьте здоровы и всегда улыбайтесь».

Фото: dszn.ru

«Дедулечка, поздравляю с Новым годом! Улыбайся, дорогой, жизнь прекрасна», - еще одна открытка с множеством сердечек.

«Бабулечка, пусть год пройдет без печали и невзгод!», - желает ветеранам Таня.

«Желаю вам счастья, здоровья и долгих лет жизни. Спасибо Вам за героический подвиг, за мир без войны и за светлое будущее», - пишет Валера.

«Пусть в душе не гаснет свет, а сердце радостно поет», - написала Лара.

«Снежной и теплой зимы вашему двору и дружных заботливых родных», - желает Машенька.

Все собранные открытки передали в Московский дом ветеранов войн и Вооружённых Сил. В ближайшие дни поздравления дойдут до адресатов. Социальные работники и сиделки, обслуживающие одиноких ветеранов, вручат им поздравительные открытки от детей.