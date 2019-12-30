Кадриль моя сердечная

Настя, Ксюша, Валя, Аня, Света и Наташа - танцевальный коллектив столичного психоневрологического интерната № 4. Некоторые из них живут там несколько лет, а кто-то - уже более тридцати. Танцы для девушек стали общим любимым увлечением. Несмотря на то, что не у всех участниц ансамбля четкая координация, а кому-то трудно запомнить движения и исполнять их синхронно, танцуют они замечательно и даже выступают с концертными номерами «Клоуны», «Титаник» и «Девочки, ВАУ!».

Девчонки очень позитивные и жизнерадостные, и у них на всех одна мечта - поучаствовать в мастер-классе настоящего хореографа. «Вы можете организовать такой мастер-класс или даже провести его?», - обратились участницы танцевального коллектива к москвичам с интернет-страницы проекта «Мы с тобой».

Мастер-класс по «Московской кадрили» долго ждать не пришлось. Заветную мечту девушек исполнила столичная компания «Гамма групп». Настя, Валя, Ксюша, Аня и Света (еще одна участница самодеятельного коллектива Наташа не смогла побывать на репетиции. - Прим.) собрались в актовом зале, где девушки обычно готовят свои выступления. Вдоль стены установлены поручни, которые во время занятий превращаются в хореографический станок.

«Танцы не только поднимают настроение, но и лечат. Перед Новым годом - время чудес, и мечты должны сбываться. Когда увидел историю девочек, подумал: почему бы и нет? И решил с ними встретиться», - рассказал опытный хореограф Олег Вечкасов. Он приехал в психоневрологический интернат, чтобы провести занятие.

ТАНЦУЕМ ЧА-ЧА-ЧА

На мастер-классе девушки учили шаги и движения из веселого танца «Московская кадриль», любимого нашими бабушками и прабабушками. Сначала участницы ансамбля повторяли за хореографом на счет, потом - под музыку. Больше всего им понравилось разучивать шаг «ча-ча-ча». Для этого нужно было сделать несколько шагов в сторону и приподнять ногу. Репетиция настолько увлекла девушек, что они не заметили, как пролетел целый час.

Во время заключительного прогона ансамбль показал уже настоящий мини-танец. Каждая участница старалась повторять все движения синхронно и под музыку. После мастер-класса хореограф Олег Вечкасов похвалил учениц за прилежность и подарил им сладкие сувениры. Девушки буквально светились от счастья.

«Мне очень понравилось плясать», - сказала Света.

«А мне понравилась красивая музыка. Надо запомнить этот танец и репетировать его еще», - поделилась Валя.

Своих подруг поддержала и Аня: «Я тоже люблю веселую музыку. Танцы поднимают настроение!».

Кстати, на сайте проекта «Мы с тобой» еще есть истории героев, мечты которых вы сможете исполнить и тоже стать новогодними волшебниками.