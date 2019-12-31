2019-12-31T09:27:30+03:00
Звезды

«Часто женщины виноваты сами»: Ирина Дубцова - о домогательствах и укрощении навязчивых поклонников

В интервью kp.ru певица рассказала, как отбиваться от мужского внимания без помощи телохранителя
Алена МАРТЫНОВА
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Ирина ДубцоваИрина ДубцоваФото: из личного архива
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ПОЙМАЛА БУКЕТ — ПОРА ЗАМУЖ?

Выкроить полчаса для телефонного интервью Ирина Дубцова смогла в разъездах между концертами — весь декабрь у артистки забит выступлениями и съемками в новогодних огоньках. Расслабиться не удастся даже под бой курантов.

- Ни отпуск, ни домашний праздник мне уже много лет недоступны, - призналась Дубцова «Комсомолке». - Как всегда, буду выступать. И единственное, на что надеюсь — что окажусь в каком-то одном теплом месте, а не в разъездах по разным площадкам.

- Несмотря на суету, вам удалось побывать на свадьбе подруги и даже поймать букет невесты. Мелькнула мысль о второй свадьбе?

- Да, я верю в приметы, тем более что с первым замужеством у меня так и произошло. И подружка, поймавшая тогда букет на моей свадьбе, тоже вскоре вышла замуж.

- Тем более, и кандидат у вас есть? В одном из интервью вы признались, что несвободны… Планируете показать избранника — может, по последней моде в Инстаграм, хоть какие-то части тела: руку, часть лица..?

- Нет, это не моя история. Я давно уже не обсуждаю личную жизнь и не буду выкладывать фото в соцсетях, чтобы подогреть чей-то интерес.

Дубцова уверена, что женщина сама определяет границы в общении с поклонниками Фото: из личного архива

Дубцова уверена, что женщина сама определяет границы в общении с поклонникамиФото: из личного архива

«ОТДАВАТЬ ХИТЫ НЕ ЖАЛКО — НАПИШУ ЕЩЕ»

- Тогда давайте о творчестве. Говорят, вы написали песню Ольге Бузовой?

- На самом деле, я многим артистам написала песни. И все они придут на мой концерт - 19 марта я отмечу 15-летие творческой деятельности. Да, уже юбилей! В честь этого на сцене «Крокус Сити Холла» споют Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Зара, Валерия, Стас Пьеха, Александр Ревва, Эмин… Многие представят мои песни, которые еще нигде не звучали, в том числе и Оля Бузова. Очень жаль, что Филипп Киркоров не сможет прийти — в эту дату у него никак не получится.

- У него в репертуаре есть один из самых красивых ваших хитов - «Сердце в тысячу свечей». Да и в целом у вас такие глубокие тексты, и вдруг Бузова — у нее ведь совсем другая музыка, танцевальная. Как это сочетается, вам не пришлось себя «ломать»?

- Не пришлось: песня уже была готова и я с радостью ей поделилась. Я Олю люблю и уважаю, она прекрасный человек. Не понимаю, почему ее всегда стараются уколоть. Ведь любое творчество имеет право на существование.

- Большинство ваших песен становятся хитами, не жалко их отдавать другим артистам?

- Меня об этом как-то спросила Полина Гагарина. Но для автора это лучшая награда! Я же не отнимаю у себя последний кусок: музыка и стихи - это то, чем я живу, я пишу постоянно. Чтобы родилась песня, мне не нужно страдать, вымучивать что-то из себя. Иногда в гармонии и покое пишутся хиты о такой несчастной любви, что над ними потом вся страна рыдает!

С сыном Артемом певица чувствует себя абсолютно счастливой мамой. Фото: из личного архива

С сыном Артемом певица чувствует себя абсолютно счастливой мамой.Фото: из личного архива

"НЕЛЬЗЯ ОПРАВДАТЬ ПОБОИ ВЕЛИКОЙ ЛЮБОВЬЮ"

- Вы недавно обзавелись телохранителем — есть веские причины?

- На самом деле у большинства моих коллег давно есть телохранители. Вот и я решилась. Для артистов, а тем более женщин, это не прихоть, а производственная необходимость.

- Бывают случаи, когда и телохранители не помогают — например, когда речь идет о домашнем насилии. Вам приходилось с этим сталкиваться?

- К счастью, нет, никогда. Мои мама с папой до его последнего дня сохранили прекрасные отношения. Я была бы врушкой, если бы сказала, что в нашей семье никогда не было ссор. Но рукоприкладство я даже представить себе не могу — в нашем окружении этого никогда не было. И когда женщины терпят побои, оправдывая это великой любовью, я не могу этого принять. Никакая любовь не стоит таких страданий.

- А домогательства, которые сейчас называют модным словом харассмент, были? Многие знаменитости сейчас в этом признаются, а на Западе жертвы получают многомиллионные компенсации.

- Кто бы что ни говорил, я считаю, все в руках женщины — она сама устанавливает грань. Я, например, могу вести себя так, что мужчина, который подумал о чем-то неприличном, даже глаз на меня не поднимет.

А если вдруг что-то скажет, отвечу так, что ему будет неудобно и стыдно. Я не знаю, как я это делаю. Но главное, никакой агрессии — все с улыбкой, искренне и вежливо. А если кто-то назойливый очень хочет познакомиться, есть прекрасная фраза: «Я несвободна, у меня любовь — и вам того же желаю».

Да, бывают легкие женщины — хохочут, веселятся, всегда центре внимания. Но это не говорит о том, что у них нет внутреннего стержня. А бывает и по-другому: девушка позволяет себе надевать прозрачную блузку, через которую видно белье, юбку, обтягивающую бедра, и при этом еще виляет ими, всячески демонстрируя свою сексуальность. И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал — и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?

Певица отказалась от диет и поддерживает форму правильным питанием и занятиями спортом

Певица отказалась от диет и поддерживает форму правильным питанием и занятиями спортом

СИРОП НА СЕРДЦЕ

- Подписчики в Инстаграме восхищаются вашими формами — как удалось похудеть?

- А никак! Я уже много лет в одном и том же весе. По возможности занимаюсь спортом, уже давно правильно питаюсь. Картошку, макароны, хлеб я никогда не любила. На днях кумовья привезли мне из Астрахани черную икру. Есть же целый ритуал: взять батон, намазать маслом и съесть это все со сладким чаем. Но я съела две чайные ложки икры, и на этом все.

Кроме того, я не пью алкоголь от слова совсем. Никакой пользы в спиртном нет, просто люди приходят домой с работы, устали, раз — бокал вина. Но алкоголь не снимает стресс, это миф. Или говорят, артисту, прежде чем выйти на сцену, нужно выпить коньяк. Тоже миф! Связки работают после коньяка 15 минут и потом становятся еще хуже, чем были до. Или в самолетах люди пьют, потому что боятся летать. Бред, нельзя в самолете пить! Я когда родила ребенка, стала бояться летать, тоже выпивала в самолете. И один умный человек мне сказал, что это очень вредно для сосудов. Тогда я научилась спать во время полета. Поверьте, плохим привычкам всегда есть безобидная замена. Нужно просто открыть глаза, снять шоры и посмотреть по сторонам.

- Но бывают и другие истории. Многие, бросив пить, начинают больше курить...

- Я бросила сигареты полтора года назад — перешла на электронные. Думаю, все самые вредные вещи интересны нам только в юности, хотя алкоголь и сигареты я впервые попробовала в 22 года.

- От чего-то еще пришлось отказать? Соль, сахар?

- О, нет. У меня такая нервная жизнь, я за многие вещи отвечаю сама - такие, за что женщина не должна в принципе отвечать. На мне вся музыкальная часть, весь коллектив. А я девочка, я не лошадь ломовая! И если отказывать себе в шоколадке, можно сойти с ума.

- А часто ли удается почувствовать себя девочкой-девочкой?

- Знаете, девочкой я чувствую себя все чаще в общении с сыном. И, кстати, я заметила, что моим подписчикам он очень нравится — фото с Артемом набирают огромное, просто невероятное количество лайков. Ему уже почти 14, я вижу, как он растет, превращается в мужчину. Конечно, я не думала что это произойдет так быстро, но у меня от его взросления просто сироп на сердце разливается. И в тот момент я абсолютно счастливая мама!

ИСТОЧНИК KP.RU

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