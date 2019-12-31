Защитник осужденного за изнасилование уфимской дознавательницы Эдуарда Матвеева: Дочь вице-премьера Башкирии жаловалась врачам не на половой акт. А на геморрой!

В Уфе на этой неделе осудили трех бывших начальников полиции, которые, по версии следствия, затащили в служебный туалет и изнасиловали там дознавательницу Гульнар Сагитову*, дочь бывшего начальника местной Росгвардии Ирека Сагитова, ныне – вице-премьера Башкирии.

Групповой половой акт, согласно приговору, происходил естественным и неестественным способом. Вернее, несколькими неестественными.

Бывший начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев получил за измывательство над подчиненной 7 лет лишения свободы, бывший начальник Кармаскалинского РОВД Салават Галеев – тоже 7 лет общего режима, бывший начальник отдела миграции Уфимского РОВД Павел Яромчук – 6 лет лагерей.

Как же так, дорогая редакция?

Ведь ровно год назад мы напечатали материал, в котором смеялись над обвинением: рассказывали, что Гульнар сама вешалась на начальников (есть свидетели), но не могла предъявить ни следов полового акта (разрывов, порывов), ни биологии, то есть, спермы обвиняемых.

Гульнар сама вешалась на начальников (есть свидетели)Фото: Рустем АХУНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679135" frameborder="0"></iframe> У "Комсомолки" появилось видео, доказывающее алиби Салавата Галиева.

Полицейских с пеной у рта защищали любовницы, которые утверждали, что половой акт полицейские, да, имели, но - с ними! А не с самозванкой-дознавательницей.

В мае офицеров освободили из СИЗО и перевели под домашний арест, дав обществу четкий сигнал: «Комсомолка» права, мужики невиновны (виновных у нас из СИЗО не выпускают, если они, конечно, не подруги бывшего министра обороны Сердюкова)…

И, вдруг, реальные сроки. Шок.

Что же случилось? Следствие смогло установить факты, которые обвиняемые скрывали? Доказательства все-таки изначально были? Увы, «КП» не смогла встретиться с дознавательницей: я приезжала к ней в подъезд и сидела под дверью, но так и не смогла уговорить хоть что-то объяснить про ту злополучную ночь.

Павла Яромчука приговорили к шести годам заключенияФото: Рустем АХУНОВ

- Нормально все будет, - неожиданно успокоил защитник Эдуарда Матвеева (мужчина попросил не публиковать его имя). – Никаких доказательств в деле нет, судья это знает и видит. Давала показания эксперт, которая осматривала потерпевшую, заявила: следы изнасилования отсутствуют. Давала показания врач поликлиники МВД, к которой Гульнар пришла после попойки, но до того, как заявить на офицеров; так эта врач говорит: речь на приеме шла не о половом акте, а о геморрое! Попу пациентка показывала, а об изнасиловании и речи не было!

Судья Идиатуллин, видимо, имеет совесть, поэтому решил не лишать подсудимых свободы. Он написал в приговоре: «Меру пресечения оставить без изменения до вступления решения в законную силу», - то есть оставил мужиков под домашним арестом, дома. И решать их судьбу будут совсем другие люди: республиканский суд и Верховный. Поверьте опыту: если бы он видел в деле хоть что-то, вкатил бы по максимуму, по десять лет строгого режима каждому. Вы поймите: она дочь вице-премьера...

Гульназ написала заявление, когда ей объявили об увольнении. Вот выписка из журнала регистрации сообщений Кировского РОВД (вверху): острой гинекологической патологии не выявлено!

Да, такие случаи в моей практике были: судьи, не согласные с обвинением, не оправдывали подсудимых (сделать это, значит, пойти против системы), но выражали следствию свое «фе», присуждая мнимому «бандиту» десять лет условно, или назначая за казалось бы тяжкое «преступление» наказание ниже низшего предела.

Такая демонстрация протеста.

Сигнал: «Я не могу судить по совести, но мнение имею».

А читатели, есть надежда, скоро смогут составить свое.

*Имя изменено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/676027" frameborder="0"></iframe> Изнасилование в полиции.Трое высокопоставленных полицейских изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. Одни сочувствуют девушке, а другие припоминают ей старые секс-скандалы.

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