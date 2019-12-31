Чтобы приманить жениха, в Новый год надо надеть красные трусы, а для долларов — зелёные

31 декабря весь мир вздыхает с облегчением, ожидая, что следующие 12 месяцев будут лучше. Но одной надежды мало: чтобы новый год уж точно принёс удачу, его приход в разных странах сопровождают всевозможные ритуалы. Порой самые безумные. Зато деньги, здоровье и любовь уже с 1 январягарантированы… если, конечно, правильно их привлечь.

НАРЯЖУСЬ КОЗОЙ — ВОТ ДЕНЬГИ И ПРИДУТ

Филиппинцы для процветания и богатства в доме окружают себя 31 декабря всем чем только можно круглой формы. Она ассоциируется с деньгами, то бишь монетами. Даже одежду стараются выбирать в горошек. А кто-то предпочитает полоску — напоминает знак доллара. Еще на Филиппинах в Новый год оставляют двери и окна настежь: все плохое — долой! Удача — добро пожаловать!

В Латинской Америке достаточно надеть в новогоднюю ночь трусы желтого цвета (ассоциация с золотом). Можно и зеленого — опять же, по аналогии с той самой валютой. Но какой цвет лучше? В Мексике не заморачиваются и бьют дуплетом — облачаются в пару таких трусов сразу. Чтоб уж наверняка. Другой популярный ритуал — вложить банкноту в левую туфлю и надеть ее, когда начнут бить куранты. Или просто подержать денежку в руке (не важно, в какой).

Филиппинцы для процветания и богатства в доме окружают себя 31 декабря всем чем только можно круглой формыФото: Shutterstock

В Румынии наступающий год умасливают иначе. Например, бросают монетку в реку, а потом... общаются с домашними питомцами. Румынские фермеры на полном серьезе поздравляют с праздником коров и считают, что в эту новогоднюю ночь каждый способен понимать язык животных. Нарядившись в медведей, коз или коров, крестьяне носятся по окрестностям, надеясь таким образом привлечь богатство или хотя бы добрый урожай.

Американцы, наоборот, приманивают благополучие, накрывая стол подчёркнуто скромно. Этакий обряд смирения. Мол, чем проще еда на НГ — тем богаче она будет в оставшиеся дни. Есть даже поверье: «горох (на семейном застолье 31 декабря) — к пенни, зеленые овощи — к долларам, а кукурузный хлеб — к золоту».

А вот в Швейцарии под бой курантов надо обязательно уронить мороженое на пол. Капля сливок на паркете — залог богатства на весь наступивший год!

БЕЛОЕ НАДЕНЕШЬ — И БЕЛАЯ ГОРЯЧКА НЕ ПРИДЁТ

С «трусами для привлечения денег» у латиноамериканцев мы уже писали. Но менее важна любовь. Дабы найти жениха (или невесту) в новом году, в Мексике, Боливии и Бразилии тоже есть специальный цветовой код для нижнего белья. Можно надеть на НГ розовое. Ещё лучше — красное: тем страстнее и горячее будет любовь.

Нарядившись в медведей, коз или коров, румыны носятся по окрестностям, надеясь таким образом привлечь богатство или хотя бы добрый урожайФото: Shutterstock

В Старом свете традиция иная. Ирландки, мечтающие выйти замуж, кладут под подушку листья омелы (красивый кустарник, один из символов Рождества). Тем самым можно заодно и отпугнуть от дома невзгоды.

Не менее важная тема — обеспечение здоровья на ближайшие 365 дней. Китайцы для этого на НГ уничтожают свои аптечки, чтобы не болеть. А еще стараются не пить лекарств в первый день лунного нового года (2020 в Китае официально начнется только 25 января).

А наши знакомые латиноамериканцы… правильно, и на этот случай имеют «цветовой код трусов». По их мнению, здоровье на год вперед обеспечит нижнее белье синего цвета. Если же выбрать белое — то все 12 предстоящих месяцев у вас будет душевное спокойствие.

ТЯЖЁЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ — СЖЕЧЬ!

По мнению психологов, нельзя копить обиды, тем более, нести их в наступающий год. Перуанцам с этой проблемой помогает справиться рождественский фестиваль Таканкуй. Это турнир единоборств для детей и взрослых. Заодно и отличная возможность поквитаться с обидчиками. Судьи строго следят, чтобы никто никого не покалечил, а бывшие оппоненты избавляются от споров и обид. По окончанию боев — танцуют все!

В Пуэрто-Рико в новогоднюю ночь надо обязательно вылить ведро воды из окна — выплеснуть обиды наружу. Если под холодный душ попадет случайный прохожий — то, согласно поверью, ему повезет на год вперед. Более мирным способом избавляются от плохих воспоминаний эквадорцы и аргентинцы. Поджигают чучела известных людей (например, непопулярных политиков), набитые бумагой, ненужными документами или прошлогодними фотографиями. Тем самым ликвидируя уходящий год вместе с его проблемами.

Бразильцы встречают Новый год в беломФото: Shutterstock

ПРИВЛЕКАЕМ УДАЧУ

Про «латиноамериканские трусы» мы уже писали. Но не меньшее значение жители этого региона в НГ придают и другим частям одежды. Так, бразильцы уверены, что на 31 декабря нужно обязательно переодеться в все новое, соответствующее символу предстоящего года по восточному календарю. Поэтому грядущую эру Белой Крысы они и встречать будут во всём белом — чтоб отогнать злых духов. (Ну как тут не вспомнить мечту Остапа Бендера о штанах соответствующего цвета и Рио де Жанейро).

Ну а если в канун веселья вы увидите, как жители Копакабаны прыгают через волны, не удивляйтесь. Тоже ритуал на удачу. Преодолеешь семь волн — будет дико везти весь год. А колумбийцы в это время весь день носятся по улицам с пустыми чемоданами. Верят, что такой обряд обеспечит много путешествий в последующую «эпоху».

Датчане на удачу бьют посуду на пороге друзей и родственников. Не новую, естественно, а ту, что не жалко. Нередко наутро после встречи НГ люди с трудом открывают двери из-за черепков на крыльце. Чем их больше — тем успешнее будет год. А еще круче — «впрыгнуть в январь». Для этого нужно встать ногами на стул и с первыми ударами курантов… как можно оглушительней спрыгнуть.

И вот он, заветный миг! Испанцы и итальянцы — благо, природа позволяет — каждый из 12 ударов часов в новогоднюю полночь съедают по виноградинке. Тоже на удачу.

ИТОГО

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

Атмосфера праздника — это хорошо, но успех в новом году принесёт не она

- Даже в XXI веке люди не изжили остатков магического мышления. Особенно в такое «пограничное» во всех смыслах время, Новый год. В старину в этот период были популярны святочные гадания. Например, девушки всевозможными обрядами приманивали в наступающем году жениха, хотя православная традиция такое не приветствует. Наконец, в России суперпопулярна пословица: «Как НГ встретишь — так его и проживёшь». Но всё это — самообман, абсолютно никакой связи между ритуалом и жизненным успехом нет. Реальное влияние на вашу жизнь, в том числе финансовое, окажет не Новый год, а его остальные 364 дня: какие проекты вы реализуете, какие новые компетенции обретёте.

Конечно, ничего плохого нет, когда 31 декабря люди кричат «Ёлочка, зажгись» или выполняют другие забавные действия. Это объединяет, создаёт атмосферу праздника. Но если человек реально верит, что одежда правильного цвета обеспечит приток «зелёных», то ему нужно к психологу, а может, и к психиатру.

КСТАТИ

Мир встречает Новый 2020 год: прямая онлайн-трансляция

Расскажем, куда сходить и что посмотреть в главный зимний праздник, а также покажем, как провожают 2019 год в России (подробности)