Встречаем Новый Год!

До Нового года осталось совсем немного. В зимние каникулы можно встретиться с друзьями, которых «не видели тысячу лет», вдоволь покататься на коньках или лыжах, поехать в путешествие или заняться собой, сходить в кино или театр, побывать на выставках и на городских праздниках - список приятных планов может быть разным.

Постарайтесь, чтобы каникулы принесли вам удовольствие и отличное настроение. Позвольте своему Внутреннему ребёнку, а он есть в каждом из нас, мечтать, фантазировать, быть естественным и спонтанным. При этом самая лучшая импровизация - та, которая подготовлена заранее. Планирование – это увлекательный и творческий процесс.

Специалисты филиала ГБУ Московской службы психологической помощи населению (МСППН) «Юго-Западный» Венева Е.В., Захаревич Е.В., Стафийчук И.И., Тимошина Л.К. предлагают выполнить несколько простых упражнений, которые помогут прикоснуться к Вашему детскому творческому началу. Эти задания можно выполнять одному, в компании друзей, или в семейном кругу. Порадуйте себя и Ваших близких этими увлекательными и простыми играми-забавами:

1. Упражнение «Рисуем вместе с Внутренним ребенком».

Для этого упражнения понадобится Ваша детская фотография, цветные карандаши и бумага.

Положите перед собой свою детскую фотографию. Какую фотографию Вы выбрали? Сколько Вам на ней лет? Возьмите карандаш и мысленно спросите своего Внутреннего ребенка, что ему хочется изобразить на бумаге? Ответ не обязательно придет в виде слов. Просто начните водить им по бумаге, возможно, из-под карандаша будут выходить различные линии, каракули или связный рисунок - это не важно. Когда почувствуете, что достаточно, мысленно поблагодарите своего Внутреннего ребенка за то, что он согласился с Вами порисовать.

2. Упражнение «Шляпа».

Возьмите любой головной убор (шляпа, кепка и пр.). Напишите на маленьких листочках бумаги Ваши желания, при этом они могут быть очень простыми, например, покататься на лошади, подраться подушками, потанцевать, попускать мыльные пузыри, съехать с горки, испечь рождественское печенье, съездить в Усадьбу Деда Мороза, сходить в кино, поесть попкорн, сходить на Рождественскую ярмарку и купить что-нибудь вкусное. Затем сверните эти листочки и положите в шляпу. Это упражнение можно выполнять как в компании, так и одному. Каждый участник вытаскивает по одной бумажке и зачитывает ее содержание остальным. Задача - выполнить выбранные желания.

3. Просмотр фильма «Малыш» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Кино даст возможность почувствовать, как меняется наша жизнь, когда мы, наконец, признаем присутствие своего Внутреннего ребенка. Исполнение его желаний и потребностей раскроет творческий потенциал, расширит кругозор, позволит реализовать самые смелые цели и мечты.