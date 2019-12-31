2019-12-31T15:40:50+03:00
Звезды

Новогодние наряды звезд: Волочкова в купальнике, а сестра Билана в платье принцессы

Знаменитости рассказали, в чем будут встречать Новый год
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасия Волочкова улетела на праздники в ТаиландАнастасия Волочкова улетела на праздники в ТаиландФото: Личный архив
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2020 - год белой крысы. Астрологи советуют выбрать для новогодней ночи наряды белого, серого или серебристого цвета. Либо платье пудрового оттенка. Они верят, что тогда 2020 год станет для вас наиболее удачным. А в каких же нарядах будут встречать год крысы знаменитости?

Анастасия Волочкова улетела на праздники в Таиланд

Вместе со своим любимым мужчиной балерина отметит праздник на знаменитой вилле «Химмафан».

Говорят, возлюбленный приготовил для артистки красивый ювелирный подарок, которым она наверняка похвастается в Инстаграме. Анастасия не исключает, что встретит Новый год в купальнике.

- А мне в первую очередь хотелось обратиться ко всем, кто устраивал истерику вокруг моих якобы пошлых фото: «Дорогие мои, мне нечего стыдиться, а наоборот, есть за что благодарить Бога: за подаренную красоту, за силу воли, за трудолюбие и за умение всегда оставаться самой собой,-говорит Анастасия Волочкова.-Красота требует жертв — это общеизвестный факт. Красота также требует величайшего труда. Моя прекрасная форма — это многолетний, изнуряющий труд по несколько часов в день у балетного станка. Успокойтесь, посмотрите уже на мои фото и сделайте правильные выводы. Насладитесь тем, что вы так отчаянно хотели увидеть и, перестав обсуждать меня, займитесь уже собой!». И завистливо и дерзко осуждая мои фото на пляже в купальниках, поймите, что для того, чтобы такой мини-купальник на себя надеть, нужно обладать такой стройной фигурой, какая позволяет это делать. Ну не в пальто же мне плавать!

Анастасия не исключает, что встретит Новый год в купальнике Фото: Личный архив

Анастасия не исключает, что встретит Новый год в купальникеФото: Личный архив

Поздравление с Новым годом от Анастасии Волочковой.

Калашникова не изменяет красному

Певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова отмечает год крысы в Монако с друзьями.

- Я родилась в год крысы, поэтому она мне простит, если я выберу платье своего любимого красного цвета. А утром 1 января я поеду на ужин с друзьями уже в платье кремового оттенка, -рассказала «КП» Анна Калашникова.

Анна Калашникова отмечает год крысы в Монако с друзьями Фото: Личный архив

Анна Калашникова отмечает год крысы в Монако с друзьямиФото: Личный архив

Поздравление с Новым годом от Анны Калашниковой.

А вот сестра Димы Билана Аня, которая решила пойти по стопам своего знаменитого брата и пробует свои силы на большой сцене, выбрала бальный новогодний наряд.

- Я хожу пожелать каждому новых открытий и приятных неожиданностей в Новом году! -говорит Аня Билан.- Выбирая новогодний образ рекомендую вам встретить Новый год в том, в чем вы сами чувствуете себя красивой. Я выбрала это платье giambattista valli & H&M, потому что именно в нем я чувствую себя настоящей принцессой, легкой и воздушной.

Сестра Димы Билана Аня Фото: Личный архив

Сестра Димы Билана АняФото: Личный архив

КСТАТИ

В чем встречать Новый год 2020

Год как встретишь, так и проведешь. Наступающий 2020-й обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует. И один из самых важных вопросов - в чем встречать Новый год (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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