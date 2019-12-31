2019-12-31T16:23:46+03:00
Телевизор

Пельш проверит Пелагею

Звезд ждут музыкальный экзамен в праздничных выпусках шоу "Угадай мелодию"
Глеб ГУБАРЕВ
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Валдис Пельш приготовил для звездных участников сложные испытания. Фото: Максим Ли/Первый каналВалдис Пельш приготовил для звездных участников сложные испытания. Фото: Максим Ли/Первый канал
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Это шоу появилось на наших экранах четверть века назад, удивив всех не столько содержанием (ну, подумаешь, кто-то отгадывает песенки по нотам!), сколько поведением и обликом ведущего. Участник рок-группы "Несчастный случай" Валдис Пельш, для которого это был первый опыт работы на ТВ, появлялся в кадре в несуразных (особенно по меркам того времени) костюмах и столь же несуразно управлял событиями в студии - кричал, размахивал руками, постоянно двигался и вообще всячески разрушал сложившиеся в отношении телевидения стереотипы.

Как ни странно, трюк сработал, программу и ее ведущего полюбили, и любовь эта жива до сих пор. Да, "Угадай мелодию" давно уже не выходит в ежедневном формате, зато нынешняя схема показа (только по новогодним праздникам) заставляет поклонникам передачи бережнее и внимательнее относиться к каждому выпуску.

Что же касается ближайших программ, то принципиально в них ничего не поменяется - конкурсанты продолжают отгадывать песни, что не так уж сложно, ибо в январских выпусках принимают участие исключительно музыканты. Козырять безупречностью слуха будут Пелагея, Стас Костюшкин, Юлианна Караулова, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, MBAND, Кристина Орбакайте, Жасмин и многие другие.

Первый канал, «Угадай мелодию», 3-5 января, 18:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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