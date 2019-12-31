Любимые женщины и музы Галины Волчек

Не боясь быть неправильно понятой, худрук "Современника" Галина Волчек говорила: "В каждом поколении у меня были свои музы".

Она умела "раскручивать" актрис лучше иных мужчин-режиссеров и никогда не скрывала, что ее вдохновляют... женщины. Самых любимых артисток она и называла музами. Предвосхищая разные далеко идущие выводы, процитируем актрису театра «Современник» Марину Неелову.

- Есть неформулируемые вещи, - говорила Неелова. - Отношения между режиссером и артистом складывались так, как говорилось в стихотворении: "есть тонкие властительные связи меж запахом контуром цветка".

О самых главных женщинах в жизни Галины Волчек мы расскажем в этом материале.

"Моя любимая няня Таня"

Няня Таня и Галина Волчек.

«Моя любимейшая няня, которая меня вырастила. Простая русская женщина, неграмотная, но доброты мудрости невероятной», - такими словами вспоминала Галина Волчек свою няню. В альбоме худрука фотография няни стоит одной из первых. Таня была для Гали главной женщиной после мамы (а может быть, вместо мамы). Волчек училась в школе, когда ее родители развелись, сама же выбрала жить с папой и тогда Таня заменила ей родную мать.

Как верный оруженосец, няня не покидала «свою девку» ни в эвакуации, на во время скитаний уже взрослой Волчек с мужем Евгением Евстигнеевым. Ее изреченияния Галина пересказывала друзьям и с их легкой руки фразы «от Тани» гуляли по всей Москве. «Как не стыдно ему лысому-то ходить. Хоть бы шапчонку какую надел», - так осуждала няня Евгения Евстигнеева. Строгая женщина могла сделать замечание главе семейства, Борису Волчеку: "Ну что вы смотрите, будто вам говна положили, - выговаривала она, когда Борис Израилевич недостаточно быстро ел суп. - Вот Михаил Ромм начальник побольше вас будеть, а все мететь".

При этом няня очень любила семью Волчек и даже наказывала Галине, едва вышедшей замуж: «Галька, если хочешь, чтобы я твово сына любила - назови его Борисом Израильевичем.

- То, что у человека, у которого отец Евгений, не может быть отчества «Израилевич» - ей в голову не приходило, - резюмировала Волчек.

Няня прожила в семье Волчек всю жизнь и воспитала сына Галины, Дениса.

"Сестра, моя, стрельчиха Алиса Фрейндлих"

Алису Фрейндлих вполне можно было бы считать актрисой Волчек. "Они две гороскопические сестры, две «стрельчихи», безумно похожие друг на друга. Даже курят одинаково", - отмечала биограф Волчек. Алиса Бруновна и Галина Борисовна познакомились в начале 60-х, когда успешный молодой «Современник» приехал на гастроли в Ленинград. И с тех пор, приезжая в город на Неве, Волчек останавливалась не в гостиницах, а у Алисы. В один из таких приездов Фрейндлих научила Волчек своему увлечению - мастерить бижутерию из красивых пуговиц. И Волчек, считавшая, что у нее обе руки - левые, с успехом освоила мастерство, которое не раз помогало ей выйти из депрессии.

«Алисочка, любимая моя. Я мучительно сожалею что Алиска, Алисочка Фрейндлих живет не в Москве, а я - не в Питере. Потому что мы можем не видеться подолгу», - говорила Галина Волчек. Но в одной постановке она все же заняла подругу. Фрейндлих играла Раневскую в «Вишневом саде», после того, как из театра ушла Татьяна Лаврова и потребовалась экстренная замена.

Алиса Фрейндлих и Марина Неелова в спектакле "Вишневый сад".

Любовь «к Алисочке» Волчек пронесла всю свою жизнь. Они не поссорились, не предали друг друга. И даже однажды вместе приняли решение:

- Мы решили остаться холостыми и принципиально холостыми, - говорила Фрейндлих. - А не то что валяются тут какие-то Галина Борисовна и Алиса Бруновна и никто не берет… а, устав от этого, ощутили прелесть свободы и независимости.

"Татьяна Лаврова, мой олененок Бемби"

Актриса Татьяна Лаврова была первой «музой» Галины Волчек. Она пришла в театр в 1961 году и Волчек заняла ее в спектакле «Двое на качелях», спектакле, с которого, как говорят театроведы «началась Волчек». "Двое на качелях" ждала огромная слава, спектакль шел на протяжении всей жизни Галины Волчек и стал не только визитной карточкой "Современника", но и своеобразным "маркером особого отношения": главную роль в нем она давала только самым любимым своим артисткам.

Татьяна Лаврова в спектакле "Двое на качелях".

«Это был олененок Бемби, - говорила Волчек о Лавровой. - Такие беспомощные и такие выразительные глаза, тонкая шейка и какое-то такое нестандартно крупное к этому лицу тело». Лаврова вспоминала, что, разбирая психологические хитросплетения американской пьесы "Двое на качелях", они с Волчек запирались в ванной (других свободных мест в квартирке режиссера просто не было). Одна - на унитазе, другая - на краешке ванной спорили до хрипоты...

Лаврова переиграла в «Современнике» лучшие роли. Разрыв произошел спустя 15 лет: бросив едва поставленный спектакль «Вишневый сад», Татьяна ушла во МХАТ. Для Волчек это было предательством, которое она сравнивала с абортом на девятом месяце. Уже спустя годы в одной из передач худрук назовет истинную причину ухода Лавровой:

- Таня обиделась за то, что перестала быть единственной. В театр пришла замечательная актриса Марина Неелова…

Вздохнув, Волчек добавляла: «Любовь моя к ней никуда не ушла. А вот Тани не стало».

"В этом театре все для Марины Нееловой"

Артистка пришла в "Современник" в 1974 году и сразу получила роль в новом спектакле «Валентин и Валентина». Вот как описывает отношение Нееловой и Волчек биограф Марина Райкина: «В этом театре все для Марины», – шипели по углам артисты, недовольные чрезмерным вниманием Волчек к Нееловой. Ревновали, уходили из театра. Так, «Современник» оставили две героини – Татьяна Лаврова и Анастасия Вертинская. Поводы для разговоров главреж «Современника» то и дело подкидывала, как дрова в топку. Она собирала худсовет, чтобы обсудить костюм для Марины, подолгу могла разминать с ней какую-нибудь мизансцену. Это был великолепный тандем двух женщин, вызывающий зависть, раздражение и слухи… «у них лесбийская связь»".

В одном из интервью Неелова рассказывала, как на репетициях спектакля "Три сестры", когда Гафт отказывался целовать Неелову, возмущенная Волчек воскликнула: "Что делать? Давай я тебя поцелую, если он не хочет".

Со временем обе женщины стали походить друг на друга как сестры. И не раз журналисты спрашивали у Нееловой, какие отношения их связывают с Волчек.

- Отношения между актером и режиссером через какое-то время приобретают характер интимных. Они больше, чем родственные, - отвечала та.

В истории их жизни были всякие моменты: от юбви до ненависти. Относительно недавно Галина Волчек обижалась на Неелову за то, что та в передаче "На ночь глядя" не очень деликатно высказалась о молодых актерах театра "Современник". Но факт остается фактом: Марина Неелова - самая верная актриса из плеяды "муз", та, кто не покидала театр и работает в нем до сих пор.

"Слава богу, Лена Яковлева вернулась"

Елена Яковлева – третья муза режиссера Волчек, открытая ею после Татьяны Лавровой и Марины Нееловой. Она оказалась единственной актрисой, которой удалось дважды вернуться в «Современник» после увольнения. В первый раз, 1986 году любимица Волчек решила уйти в театр Ермоловой, где ей обещали лучшие роли. Тогда еще Яковлева не была суперзвездой: не сыграла в «Интердевочке», да и в самом «Современнике» ролей у нее было не так много, как ей хотелось бы (впрочем, в спектакле "Двое на качелях" она играла). Волчек не хотела отпускать любимицу: скандалила, злилась, запускала в Яковлеву зажигалкой. В итоге та ушла, но вскоре пожалела. «Галина Борисовна, возьмите меня назад, хоть на «кушать подано», - сказала она, спустя три сезона. Худрук даже не упрекнула. А за свои непритворные слезы Яковлева получила главную роль в спектакле «Мурлин Монро».

Волчек очень любила Яковлеву, назвала труженицей, приводила всем в пример, с особой радостью носила странную кепочку с козырьком, которую однажды сняла с себя ее любимая актриса.

Однако в 2011 году история с уходом из театра повторилась. Причиной ухода, озвученной со стороны Елены была невостребованность, да еще физическая травма, полученная в темноте кулис на спектакле «Пигмалион»: Яковлева грудью налетела на доску и получила сильнейший удар, повлекший за собой операцию... Коллеги же говорили, что главная причина крылась в другом: Волчек охладела к своей любимице.

Елена Яковлева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скорее всего, так оно и было. И в истории с Яковлевой повторилась история с Лавровой. Только если Лаврова ушла из-за Марины Нееловой, то Елена Яковлева - из-за Чулпан Хаматовой.

По крайней мере, так считала Волчек. Она рассказывала такую историю. Все началось с того, что три актрисы: Неелова, Ахеджакова и Яковлева, - отказались играть в спектакле «Враги: истории любви» по Исааку Зингеру. Причиной, по версии худрука, стала - Чулпан Хаматова. «Уходя, Яковлева сказала, что ей нравится только одна роль — та, которую получила Чулпан Хаматова. Я говорю: «Чулпан у вас у всех просто бревно в глазу. Таким бревном для женской части труппы когда-то была Неелова, потом — ты, теперь — Чулпан»», - вспоминала Волчек. Демарш Яковлевой она называла не иначе как «бесстыдством».

Однако через шесть лет, столкнувшись с еще одним разочарованием уже от Чулпан Хаматовой, Волчек позвонит Яковлевой и сама предложит вернуться в «Современник» на спектакль «Играем... Шиллера!» В одном из последних интервью от 18 сентября, скажет: «Слава богу, что Лена вернулась. Я счастлива. Я ее очень люблю. Она это знает».

"Найдите такого режиссера, который отказался бы от Чулпан Хаматовой"

Чулпан Хаматова стала младшей музой. Галина Борисовна полюбила ее в конце девяностых, увидев по телевизору. Чулпан вместе с Сергеем Бодровым вела передачу "Взгляд". После очередной передачи Волчек позвонила ей и спросила, не хочет ли Чулпан прийти в "Современник".

Так на какое-то время в театре под одной крышей собрались три музы Волчек. Строгая Неелова, уверенная Яковлева, хорошенькая Хаматова.

"Три разновозрастные грации, которых она открыла и сделала за эти годы, - пишет биограф Волчек Марина Раневская. - Даже по психофизическим параметрам они как сестры – хрупкие, субтильные, не достигающие метра семидесяти. В их больших глазах ожидание тревожного счастья, перемен... Но за трогательностью уверенно проглядывает настоящая женщина, чувства которой непостижимы. Вот такие они – актрисы режиссера Волчек".

Чулпан Хаматова.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

"Мне интересно, потому что я вижу в ней сотворца, а не просто исполнителя", - говорила о любимице Волчек.

Многие СМИ, зная о чудесных отношениях Хаматовой и Волчек, даже с уверенностью говорили о том, что Чулпан - преемница, та, кому худрук передаст "Современник".

Однако случилось иначе. Волчек вернула в репертуар "Двое на качелях", отдав главную роль, конечно, Хаматовой. Чулпан играла три года, а потом неожиданно объявила, что берет академический отпуск на сезон. "Она пришла к Галине Борисовне... сказала, что по медицинским показателям ей необходим полугодовой перерыв; клялась, что не будет это время нигде сниматься или репетировать. Мол, только в концертах участвовать буду, чтобы было на что жить с детьми, отпустите, "- пишет Раневская.

Галина Борисовна пошла навстречу своей любимице. Однако отдых Чулпан "от театра" оказался слишком активным. Через месяц "доброжелатели" донесли, что Хаматова репетирует спектакли в Москве, в Риге и где только не.

Сказать, что худрук обиделась - не сказать ничего. "Чулпан оказалась одним из тех «детей», кто не посчитался со своей приемной мамой, коей я себя считаю", - говорила Волчек в одном из последних интервью.

Обида дала повод воссоединиться с Еленой Яковлевой. Галина Борисовна позвонила сама и предложила играть в спектакле "Играем... Шиллера". А в еще один спектакль, "Двое на качелях", где главную роль играла Чулпан, ввела... Кристину Орбакайте.

Другие музы

"Я в свое время посмотрела фильм «Чучело» и совершенно влюбилась и в этот фильм, и в эту девочку… С этим я и прожила очень много лет… » — рассказывала Волчек о Кристине Орбакайте. А после премьеры - говорила о том, что Кристина всех удивила. Не было в ней ни капли звездности, она показала себя трудягой, по которой не скажешь, что она "вышла из "шоу-бизнеса". Конечно, самой Кристине роль в спектакле далась нелегко, не зря Алла Пугачева так волновалась, что решила и вовсе не ходить на премьеру. Только позвонила по окончании своей подруге и спросила: «Галя, ну как Кристинка?»

"Как Кристина" можем оценить мы сами: "Двое на качелях" идут в "Современнике" и билеты на февраль еще продаются.

А вот стала ли Орбакайте еще одной, пятой музой Волчек - вопрос непростой. С одной стороны, роль в спектакле, ставшем "визитной карточкой" "Современника", говорит сама за себя. Да и определенное сходство с любимым типажом Волчек тоже есть.

Однако стать музой Галины Волчек было совсем непросто.

Галина Борисовна любила многих.

"Я счастливая, - говорила она. - У меня есть Ахеджакова, Корикова, Дроздова...

Но при этом, любимые артистки не считались "музами". "Потому что музой может быть только тот человек, который наиболее полно тебя выражает в данный момент времени".

Марина Александрова

Худрук "Современника" говорила, что может простить все, кроме одного: "осознанного предательства".

Что она считала "осознанным предательством" - отдельный вопрос. "Волчек безумно влюбляется в артиста и, если влюбится, то не видит ничего плохого. Замечательная черта для тех в кого она влюбляется и ужасная для тех, кого она разлюбила", - воспоминала мудрая Неелова.

Неудивительно, что "в разлюбленном состоянии" за предательство могло засчитаться все. Даже... беременность.

Галина Волчек очень хвалила Марину Александрову. Ее подкупало и то, что сразу после окончания института во всех интервью Александрова подчеркивала, что хочет работать именно в "Современнике", и то, что в театре Александрову приняли удивительно хорошо.

Актриса Марина Александрова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Мы ввели ее в "Крутой маршрут" и Марина сыграла. Чтобы в нашем театре девушки во главе с Неловой так приняли в свой коллектив новую актрису - я это видела считанные разы, - не могла нарадоваться худрук. Правда, на вопрос "можно ли назвать Александрову вашей музой" - отвечала осторожно.

- Я могу назвать ее артисткой, которая мне очень нравится. Она должна развиваться и будет это делать, в чем я уверена. Но для того чтобы ее назвать музой - ей есть, к чему стремиться.

Проработав пять лет, Марина Александрова ушла из театра "Современник". Это произошло в 2011 году.

- С Мариной произошел самый для меня невероятный случай обмана. Она обманула не меня одну, нас собой. Она была совершенно другая Марина, чем я ее услышала последний год...", - говорила Волчек в передаче "На ночь глядя". Из объяснений можно было понять, что Александрова поздно сообщила Волчек о своей беременности:

- Я ей сказала: что худрук театра - это второй человек после мужа, который должен знать о беременности актрисы, - резюмировала строгая Галина Борисовна.

За твердость и железный характер ее назвали "железной леди". Но несмотря на это, худрук "Современника" обладала еще одним важнейшим качеством. Она умела прощать. Любимые люди Галины Волчек пришли поздравить ее с 86-м днем рождения. Она приняла всех, и радовалась вместе со всеми и не помнила никаких обид.