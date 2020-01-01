2020-01-01T08:20:43+03:00
Спорт

Алина Загитова выложила видео танцев с сестрой под новогодней елкой

Фигуристка отметила праздник дома с семьей [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова поставила на паузу свою карьеру до конца этого сезона.Алина Загитова поставила на паузу свою карьеру до конца этого сезона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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17-летняя российская фигуристка Алина Загитова встретила новогодние праздники у себя дома в Москве вместе со своей семьей. Спортсменка до конца этого сезона поставила на паузу свою карьеру и сосредоточилась на тренировках, выступлениях в шоу и активностях вне льда.

Вместе с тем, после полуночи 1 января в "сториз" своего личного Инстаграма Алина выложила видео зажигательного танца под "Макарену" вместе со своей младшей сестрой Сабиной под елочкой. Короткий видеоролик появился в аккаунте Загитовой-младшей в ТикТоке. Фанаты Алины - в восторге от видео, назвав это отличным подарком на Новый год.

Сама же фигуристка в своем личном аккаунте в Инстаграме назвала главное событие ушедшего года, написала чуть позже:

- 2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золото на Чемпионате Мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем. В конце года я хочу сказать "СПАСИБО", в первую очередь, именно вам - только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой четвертый золотой титул в фигурном катании.

Но в первую очередь она поблагодарила болельщиков:

- А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня. И традиционно Поздравляю всех и каждого с наступающим Новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам.

В этом сезоне Алина Загитова заняла второе место на этапе Гран-При во Франции и стала третьей в Японии. В финале в Турине фигуристка стала лишь шестой. После чего 13 декабря объявила о том, что приостанавливает свою карьеру до конца нынешнего сезона.

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Видео танца Алины и Сабины Загитовой под елкой
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ИСТОЧНИК KP.RU

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