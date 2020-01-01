1 января Настя Волочкова съела яйцо, понюхала салат и сделала первый шпагат

Заклятая подруга Насти Волочковой Ксения Собчак в свое время приложила руку к тому, что о балерине стали говорить худое. Мол, заливает за воротник в будничном режиме. А уж в праздники… Насте ничего не остается, как методично доказывать обратное. Уже в 8 утра 1 января по московскому времени балерина рассказала, как проводит время в первый день года.

С недавних пор Волочкова изменила любимому Бали и отдыхает на острове Пхукет в Таиланде. Пока россияне мучились похмельем или вообще еще спали, балерина успела позавтракать собственноручно сваренным яйцом и листиком салата. Волочкова показала подписчикам своего инстаграма свой холодильник: в нем только упомянутые яйца и салат. Из «излишеств» - только несколько баночек газированного швепса.

На Пхукете Настя со своим тщательно скрываемым молодым человеком проживает в вилле в комплексе Hideaway Lake.

volochkova_art Высоко.. Первый шпагат нового года

«Эти виллы в аренду не сдаются, их можно только купить, - подчеркнула Волочкова. – Цена – 350-380 тысяч долларов (около 22 млн рублей. – Ред.) с гаражом и всеми радостями». Вероятнее всего балерина отдыхает на вилле своих друзей, хотя и для нее самой цена такого гнездышка не является заоблачной.

Злобные хейтеры могли бы подумать, что, задекларировав жесткий ЗОЖ, Волочкова закрыла инстаграма и откупорила бутылочку-другую игристого, но нет: она отправилась на прогулку на яхте. Присев на бортик белоснежной красавицы, балерина совершила долгожданное: облачившись в минималистский купальник цвета фуксии, она села на свой первый шпагат в 2020 году. Правда, яхта в этот момент стала заводиться, завибрировала и Настя свернула акробатику, чтобы не рухнуть в воду.

Хочется верить, что ненадолго.