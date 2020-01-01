Ангелина Вовк попросила кольцо у жениха: «События будут развиваться!»

Накануне нового года мы позвонили Ангелине Михайловне Вовк – обменялись поздравлениями.

«Отмечать буду с друзьями», - рассказала Вовк.

Теперь во всех компаниях Ангелину Михайловну мучают вопросом: «Правда или нет, что она выходит замуж?» Напомним, что в середине декабря телеведущая Ангелина Вовк призналась в разговоре с «Комсомольской правдой», что получила предложение руки и сердца от друга Михаила Куницына: «Миша правда сделал мне предложение! Насчет свадьбы – еще пока я размышляю».

Ангелина Вовк попросила кольцо у женихаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вопросы у друзей возникли в том числе и из-за разницы в возрасте: Вовк – 77 лет, а Куницыну – 50. Ангелина Михайловна теперь на все расспросы отшучивается так: «Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне - я за него замуж не пойду!» Дальше, как правило, начинаются шутки о величине бриллианта. А она добавляет уже с интригой в голосе: «События будут развиваться!»

Несмотря на то, что предложение друг сделал официально, Ангелина пока не представляет себе, что она решится на свадьбу, и продолжает относится к Михаилу, как к другу. Но возможно все: в окружении телеведущей говорят, что не удивятся если Миша уговорит Ангелину.

В новогодние праздники телеведущая объясняет друзьям свои отношения с Михаилом КуницынымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Примеры, когда давние холостые друзья играли свадьбу, психологи приводят как иллюстрацию идеальных браков для людей зрелого возраста. Радиоведущий и историк музыки Михаил Куницын часто ведет концерты, фестивали и другие мероприятия, в том числе с Ангелиной Вовк. Но он даже в соцсетях пишет: «Вместе и на работе, и в жизни!» Пара много путешествует, у них общие друзья – среди них и те, что появились много лет назад во время совместной работы на телевидении, и много новых. Наблюдая за общением Куницына и Вовк, близкие отмечают – полное взаимопонимание. Куницын не был женат, а у Вовк было два мужа, но по состоянию здоровья она не смогла иметь детей. Ангелина Михайловна не скрывает, что в молодости после перитонита в тяжелой форме случились осложнения, операции, она пережила клиническую смерть… Вместе с супругом Вовк однажды собралась усыновить ребенка, но не сложилось. После расставания с мужьями, Ангелина Михайловна всю свою любовь отдала дочкам племянника: одну из внучек даже назвали в честь нее Ангелиной. Семья у Вовк любящая, а друзья заботливые.

Наблюдая за общением Куницына и Вовк, близкие отмечают – полное взаимопониманиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, все отмечают, что разница в возрасте у пары Вовк – Куницын заметна, но не критична, так как Ангелина в хорошей форме. Телеведущая - постоянный клиент косметологов, следит за здоровьем, проходит курсы детокса. Вовк современная и энергичная женщина, которая с удовольствием осваивает все новое, включая приложения для айфона, много путешествует, интересно и с пользой проводит время. График у Ангелины Михайловны плотный: ее приглашают вести концерты и мероприятия (в том числе и в паре с Михаилом Куницыным), она организует детский фестиваль «Песенка года». Какое креативное развитие своим отношением придумает эта творческая парочка – узнаем в новом году.