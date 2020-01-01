2020-01-01T14:02:26+03:00
Звезды

Ангелина Вовк попросила кольцо у жениха: «События будут развиваться!»

В новогодние праздники телеведущая объясняет друзьям свои отношения с Михаилом Куницыным
Ирина ВИКТОРОВА
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Несмотря на то, что предложение друг сделал официально, Ангелина пока не представляет себе, что она решится на свадьбуНесмотря на то, что предложение друг сделал официально, Ангелина пока не представляет себе, что она решится на свадьбуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Накануне нового года мы позвонили Ангелине Михайловне Вовк – обменялись поздравлениями.

«Отмечать буду с друзьями», - рассказала Вовк.

Теперь во всех компаниях Ангелину Михайловну мучают вопросом: «Правда или нет, что она выходит замуж?» Напомним, что в середине декабря телеведущая Ангелина Вовк призналась в разговоре с «Комсомольской правдой», что получила предложение руки и сердца от друга Михаила Куницына: «Миша правда сделал мне предложение! Насчет свадьбы – еще пока я размышляю».

Ангелина Вовк попросила кольцо у жениха Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ангелина Вовк попросила кольцо у женихаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вопросы у друзей возникли в том числе и из-за разницы в возрасте: Вовк – 77 лет, а Куницыну – 50. Ангелина Михайловна теперь на все расспросы отшучивается так: «Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне - я за него замуж не пойду!» Дальше, как правило, начинаются шутки о величине бриллианта. А она добавляет уже с интригой в голосе: «События будут развиваться!»

Несмотря на то, что предложение друг сделал официально, Ангелина пока не представляет себе, что она решится на свадьбу, и продолжает относится к Михаилу, как к другу. Но возможно все: в окружении телеведущей говорят, что не удивятся если Миша уговорит Ангелину.

В новогодние праздники телеведущая объясняет друзьям свои отношения с Михаилом Куницыным Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В новогодние праздники телеведущая объясняет друзьям свои отношения с Михаилом КуницынымФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Примеры, когда давние холостые друзья играли свадьбу, психологи приводят как иллюстрацию идеальных браков для людей зрелого возраста. Радиоведущий и историк музыки Михаил Куницын часто ведет концерты, фестивали и другие мероприятия, в том числе с Ангелиной Вовк. Но он даже в соцсетях пишет: «Вместе и на работе, и в жизни!» Пара много путешествует, у них общие друзья – среди них и те, что появились много лет назад во время совместной работы на телевидении, и много новых. Наблюдая за общением Куницына и Вовк, близкие отмечают – полное взаимопонимание. Куницын не был женат, а у Вовк было два мужа, но по состоянию здоровья она не смогла иметь детей. Ангелина Михайловна не скрывает, что в молодости после перитонита в тяжелой форме случились осложнения, операции, она пережила клиническую смерть… Вместе с супругом Вовк однажды собралась усыновить ребенка, но не сложилось. После расставания с мужьями, Ангелина Михайловна всю свою любовь отдала дочкам племянника: одну из внучек даже назвали в честь нее Ангелиной. Семья у Вовк любящая, а друзья заботливые.

Наблюдая за общением Куницына и Вовк, близкие отмечают – полное взаимопонимание Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наблюдая за общением Куницына и Вовк, близкие отмечают – полное взаимопониманиеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, все отмечают, что разница в возрасте у пары Вовк – Куницын заметна, но не критична, так как Ангелина в хорошей форме. Телеведущая - постоянный клиент косметологов, следит за здоровьем, проходит курсы детокса. Вовк современная и энергичная женщина, которая с удовольствием осваивает все новое, включая приложения для айфона, много путешествует, интересно и с пользой проводит время. График у Ангелины Михайловны плотный: ее приглашают вести концерты и мероприятия (в том числе и в паре с Михаилом Куницыным), она организует детский фестиваль «Песенка года». Какое креативное развитие своим отношением придумает эта творческая парочка – узнаем в новом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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