Первый мужской финал шоу «Голос-8»: Ив Набиев рвется к реваншу и миллиону рублей

Пока страна отмокает после бурной новогодней ночи, вся команда шоу «Голос», включая артистов, наставников и ведущего Дмитрия Нагиева, готовится к финальному прямому эфиру. «Да какой Новый год? У меня «Голос» на 1 января поставили», - сокрушался Сергей Шнуров в гостях у «Вечернего Урганта» еще в 2019 году.

Видимо, создатели проекта ставят на продолжение банкета — именно во время него победившему похмелье (это шутка — россияне стали меньше пить согласно статистике!) зрителю меньше всего хочется переключать каналы на телевизоре и искать подходящий фон для доедания оливье. Проще всего оставить музыку (шоу «Голос») и ничего не менять. Посмотрим, сработает ли это. Ведь раньше «Голос» завершался аккурат к Новому году — или даже в середине праздничных каникул.

Так что ждать в финале? Расклад сил такой: ни одной девушки, что произошло впервые за восемь лет истории проекта.

Команда Сергея Шнурова — Антон Токарев (24 года, Москва).

Команда Полины Гагариной — Ив Набиев (33 года, пос. Майский, Пермский край).

Команда Валерия Сюткина — Арсен Мукенди (28 лет, Киншаса, Конго).

Команда Валерия Меладзе — Аскер Бербеков (28 лет, Баксан, Кабардино-Балкария).

Полина Гагарина. Фото: Максим Ли

Именно эти артисты в порядке очереди, которую определят зрители — голосование пройдет в прямом эфире — и будут выбывать, исполняя свои песни, пока не останутся двое самых-самых. Борьба между ними и определит победителя. На этапе суперфинала только зрители могут влиять на ход голосования, наставники лишь

Финал обещает быть бескомпромиссным. Никаких женских, простите, соплей. Каждый из артистов дико мотивирован, каждому из них есть, что доказывать.

Антон Токарев — самый, пожалуй, нетипичный финалист проекта. Единственный москвич, кавээнщик, выпускник Плешки, сценарист и участник шоу «Comedy Баттл» (ТНТ) и «Шоу выходного дня» (СТС). В полуфинале кудрявый парень прошел фаворитку проекта — Рагду Ханиеву, которая до этого выходила в финал детского «Голоса».

Ив Набиев — тертый калач, выиграл шоу «Успех» (СТС), участвовал в «Народном артисте», создал собственную группу, однако суперзвездой так и не стал.

В «Голос» вокалист с усами Сальвадора Дали, похожий на Роберта Дауни-младшего, попал с третьей попытки и теперь как никто заточен на убедительный реванш.

Арсен Мукенди — первый чернокожий вокалист, а их в проекте было немало, дошедший до финала. Если он выиграет, то докажет себе, что способен на подвиг, публике «Голоса» — что для победы необязательно нравиться бабушкам и петь Магомаева, а всему миру, что аллергия на толерантность в России — это дремучий миф.

Аскер Бербеков и вовсе собирался стать дворником, потом вдруг запел и оказалось, что метла может подождать. Представляете, если все дворники страны из чувства цеховой солидарности разом проголосуют за Арсена? В «Голосе» случится настоящая революция!

«Голос. Финал», Первый, 1 января, 21.30