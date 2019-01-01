Роман Абрамович встретил Новый год со своей самой любимой девушкой под песни «Мумий Тролля»

У богатых и знаменитых есть традиция: на Новый год сбегать из зимних холодов в жаркое лето на остров Сен-Бартс. Принадлежащий Франции кусочек суши в Карибском море давно облюбовали голливудские звезды и состоятельные бизнесмены, известные спортсмены и телеведущие. А после того, как Роман Абрамович несколько лет назад купил здесь бывшую виллу Рокфеллеров, за Сен-Бартсом окончательно закрепилось прозвище «остров миллиардеров». Каждый Новый год Роман Аркадьевич устраивает на нем роскошную праздничную вечеринку, на которую приглашает голливудских звезд. 2020-й не стал исключением: Абрамович вновь встретил 1 января на Сен-Бартсе. Правда, уже не с таким размахом, как раньше. Если в былые времена миллиардер в новогоднюю ночь веселился под живое выступление западных звезд шоу-бизнеса первой величины (только на гонорары артистам он тратил по 6-7 миллионов долларов), то в этот раз российский миллиардер отметил Новый год гораздо скромнее.

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ПРАЗДНИК НА ПАЛУБЕ ЯХТЫ

На карибский остров Абрамович приплыл на своей яхте «Эклипс». Гигантская посудина длиной 162 метра заняла центральное место в бухте столицы Сен-Бартса Густавии и стала главным украшением Инстаграмов местных жителей и туристов. Именно на яхте Абрамович и устроил новогодний праздник.

Компанию владельцу «Челси» составила самая любимая девушка миллиардера - его 25-летняя дочь Софья. В Инстаграме наследница бизнесмена опубликовала снимок, сделанный накануне Нового года на борту «Эклипс».

- Улыбаюсь, потому что 2019-й почти закончился, - подписала фото Софья Абрамович.

25-летняя Софья Абрамович сфотографировалась на борту яхты отца. Фото: Инстаграм.

Позже в Сториз Софья опубликовала несколько видеороликов, снятых в новогоднюю ночь во время вечеринки на яхте отца. Дочь миллиардера показала подписчикам шикарный салют над бухтой: разноцветные вспышки фейерверка осветили темную гладь моря и покачивающиеся на ней многочисленные яхты.

Ровно в полночь, с наступлением 2020-го года, ди-джей на вечеринке Абрамовича включил запись боя кремлевских курантов, а следом – песню группы «Мумий Тролль» «С новым годом, крошка!». Гости встретили ее восторженными воплями и криками «Ура!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/752916" frameborder="0"></iframe> Новый год на яхте Романа Абрамовича под песню "Мумий Тролля".

ФЕДОР СМОЛОВ ВПЕЧАТЛИЛ ВНУЧКУ ЕЛЬЦИНА ПРЫЖКОМ В БАССЕЙН

Сам Роман Аркадьевич в видеозаписи дочери не попал. Зато в роликах засветился футболист Федор Смолов. Нападающий столичного «Локомотива» веселился на вечеринке, устроенной в шатре на одном из пляжей Сен-Бартса. Игрок сборной России отдыхает на Карибском острове уже вторую неделю подряд. Сен-Бартс Смолов облюбовал еще во времена своего романа с «Мисс Россией» Викторией Лопыревой – несколько лет назад влюбленные отмечали Новый год в местном пятизвездочном отеле «Eden Rock». И вот теперь, когда роскошный курорт вновь открылся после реконструкции, Смолов опять остановился здесь.

smolovfedor_10 Сказали выставить

Правда, теперь Федора видят в компании совсем другой красавицы – 17-летней Марии Юмашевой. Внучка первого президента России отдыхает на Сен-Бартсе вместе с родителями и старшим братом Борисом Ельциным. Как и Абрамович, Юмашевы каждые новогодние каникулы проводят на своей вилле на Сен-Бартсе. Дом расположен на склоне холма, из его бассейна сверху открывается роскошный вид на море и почти на весь остров.

Поговаривают, что Федор Смолов прилетел на Сен-Бартс не просто так: весь Интернет обсуждает нежные чувства, которые якобы разгорелись между футболистом и Марией Юмашевой.

Федор Смолов проводит время с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Фото: Инстаграм.

Вряд ли на самом деле спортсмена и наследницу именитой фамилии связывают серьезные чувства: для внучки Ельцина Смолов слишком незавидная партия. Но то, что Федор старается изо всех сил покорить сердце красавицы Маши, очевидно. Смолов проводит на вилле Юмашевых много времени и пытается впечатлить девушку всеми возможными способами. Вот и в новогоднюю ночь Федор выложил в Сториз видеоролик, снятый на вилле Юмашевых: на видео футболист прыгает в бассейн, делая эффектный кувырок через голову.

- Каникулы рок-звезд, - подписал Смолов видео, намекая на шикарный вид из бассейна наследников Ельцина.

Федор Смолов эффектно прыгнул в бассейн на вилле Юмашевых. Фото: кадр видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/752917" frameborder="0"></iframe> Федор Смолов прыгает в бассейн на вилле на Сен-Бартсе.

ДАРЬЯ ЖУКОВА РАЗВЛЕКАЕТСЯ В КОМПАНИИ САМОГО БОГАТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЛАНЕТЫ

Раньше хозяйкой всех новогодних вечеринок Романа Абрамовича была его жена Дарья Жукова. Супруги развелись в 2017 году, и с тех пор приезжают в поместье на Сен-Бартсе по очереди. Если Абрамович проводит на вилле в Густавии Новый год, то Дарья несколькими днями раньше отметила здесь католическое Рождество. Бывшая жена миллиардера прилетела на Сен-Бартс вместе с детьми от Абрамовича Аароном и Леей.

На острове Дарья развлекалась в компании самого богатого человека планеты: папарацци сфотографировали Жукову на причале Густавии вместе с владельцем компании «Amazon» Джеффом Безосом. Американский миллиардер выглядел как обычный турист – серая бейсболка, синяя футболка, шорты и темные очки. Так сразу и не признаешь, что под козырьком кепки и за черными стеклами очков скрывается обладатель состояния в 135 миллиардов долларов.

Папарацци сняли Дарью Жукову в компании миллиардера Джеффа Безоса.Фото: EAST NEWS

Вместе с 55-летним Джеффом фотографы сняли и его новую пассию – 50-летнюю телеведущую Лорен Санчес, ради которой Безос затеял самый дорогой развод в истории Америки. Лорен тоже была одета в короткие шортики, и благодаря папарацци мы можем оценить фигуру возлюбленной самого богатого человека планеты. Очевидно, что если с верней частью тела у Лорен все в порядке (спасибо пластическим операциям и силиконовым имплантам), то с ногами у нее далеко не все так прекрасно.

Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.Фото: EAST NEWS

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ТЕЛЕФОН ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДРУГА

Новый год на Сен-Бартсе отметили и некоторые западные звезды. Среди них – Леонардо Ди Каприо. На остров в Карибском море Лео прилетел в компании возлюбленной, 22-летней модели Камилы Морроне. Папарацци сняли пару на одной из улочек Густавии. Судя по всему, мобильный телефон интересовал Лео гораздо больше подруги. Пока одетая в сексапильное белое платье Камила скучала и глазела по сторонам, 45-летний Ди Каприо, надвинув на лицо капюшон, увлеченно исследовал экран смартфона.

acutecamila Cami and Leo waiting for their yacht in St Barts on December 31, 2019.

БЕЛЛА ХАДИД ПОЗИРУЕТ БЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА

На остров высадился и целый десант супермоделей. Самая красивая из них – Белла Хадид – не устает публиковать в Инстаграме снимки местных пляжей. 23-летняя звезда подиумов снялась в крошечном синем бикини Dior с «эффектом денима» и поделилась на своей страничке несколькими снимками.

bellahadid i wish you all the best best best

Но особенно эффектно Белла получилась в видеоролике, где она позирует у бассейна в рубашке, накинутой прямо на голое тело. Модель кокетливо поправляет волосы, демонстрируя выглядывающую из-под рубашки обнаженную грудь.