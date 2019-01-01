Роман Абрамович встретил Новый год со своей самой любимой девушкой под песни «Мумий Тролля»
У богатых и знаменитых есть традиция: на Новый год сбегать из зимних холодов в жаркое лето на остров Сен-Бартс. Принадлежащий Франции кусочек суши в Карибском море давно облюбовали голливудские звезды и состоятельные бизнесмены, известные спортсмены и телеведущие. А после того, как Роман Абрамович несколько лет назад купил здесь бывшую виллу Рокфеллеров, за Сен-Бартсом окончательно закрепилось прозвище «остров миллиардеров». Каждый Новый год Роман Аркадьевич устраивает на нем роскошную праздничную вечеринку, на которую приглашает голливудских звезд. 2020-й не стал исключением: Абрамович вновь встретил 1 января на Сен-Бартсе. Правда, уже не с таким размахом, как раньше. Если в былые времена миллиардер в новогоднюю ночь веселился под живое выступление западных звезд шоу-бизнеса первой величины (только на гонорары артистам он тратил по 6-7 миллионов долларов), то в этот раз российский миллиардер отметил Новый год гораздо скромнее.
ПРАЗДНИК НА ПАЛУБЕ ЯХТЫ
На карибский остров Абрамович приплыл на своей яхте «Эклипс». Гигантская посудина длиной 162 метра заняла центральное место в бухте столицы Сен-Бартса Густавии и стала главным украшением Инстаграмов местных жителей и туристов. Именно на яхте Абрамович и устроил новогодний праздник.
Компанию владельцу «Челси» составила самая любимая девушка миллиардера - его 25-летняя дочь Софья. В Инстаграме наследница бизнесмена опубликовала снимок, сделанный накануне Нового года на борту «Эклипс».
- Улыбаюсь, потому что 2019-й почти закончился, - подписала фото Софья Абрамович.
25-летняя Софья Абрамович сфотографировалась на борту яхты отца. Фото: Инстаграм.
Позже в Сториз Софья опубликовала несколько видеороликов, снятых в новогоднюю ночь во время вечеринки на яхте отца. Дочь миллиардера показала подписчикам шикарный салют над бухтой: разноцветные вспышки фейерверка осветили темную гладь моря и покачивающиеся на ней многочисленные яхты.
Ровно в полночь, с наступлением 2020-го года, ди-джей на вечеринке Абрамовича включил запись боя кремлевских курантов, а следом – песню группы «Мумий Тролль» «С новым годом, крошка!». Гости встретили ее восторженными воплями и криками «Ура!».
Новый год на яхте Романа Абрамовича под песню "Мумий Тролля".
ФЕДОР СМОЛОВ ВПЕЧАТЛИЛ ВНУЧКУ ЕЛЬЦИНА ПРЫЖКОМ В БАССЕЙН
Сам Роман Аркадьевич в видеозаписи дочери не попал. Зато в роликах засветился футболист Федор Смолов. Нападающий столичного «Локомотива» веселился на вечеринке, устроенной в шатре на одном из пляжей Сен-Бартса. Игрок сборной России отдыхает на Карибском острове уже вторую неделю подряд. Сен-Бартс Смолов облюбовал еще во времена своего романа с «Мисс Россией» Викторией Лопыревой – несколько лет назад влюбленные отмечали Новый год в местном пятизвездочном отеле «Eden Rock». И вот теперь, когда роскошный курорт вновь открылся после реконструкции, Смолов опять остановился здесь.
Правда, теперь Федора видят в компании совсем другой красавицы – 17-летней Марии Юмашевой. Внучка первого президента России отдыхает на Сен-Бартсе вместе с родителями и старшим братом Борисом Ельциным. Как и Абрамович, Юмашевы каждые новогодние каникулы проводят на своей вилле на Сен-Бартсе. Дом расположен на склоне холма, из его бассейна сверху открывается роскошный вид на море и почти на весь остров.
Поговаривают, что Федор Смолов прилетел на Сен-Бартс не просто так: весь Интернет обсуждает нежные чувства, которые якобы разгорелись между футболистом и Марией Юмашевой.
Федор Смолов проводит время с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Фото: Инстаграм.
Вряд ли на самом деле спортсмена и наследницу именитой фамилии связывают серьезные чувства: для внучки Ельцина Смолов слишком незавидная партия. Но то, что Федор старается изо всех сил покорить сердце красавицы Маши, очевидно. Смолов проводит на вилле Юмашевых много времени и пытается впечатлить девушку всеми возможными способами. Вот и в новогоднюю ночь Федор выложил в Сториз видеоролик, снятый на вилле Юмашевых: на видео футболист прыгает в бассейн, делая эффектный кувырок через голову.
- Каникулы рок-звезд, - подписал Смолов видео, намекая на шикарный вид из бассейна наследников Ельцина.
Федор Смолов эффектно прыгнул в бассейн на вилле Юмашевых. Фото: кадр видео.
Федор Смолов прыгает в бассейн на вилле на Сен-Бартсе.
ДАРЬЯ ЖУКОВА РАЗВЛЕКАЕТСЯ В КОМПАНИИ САМОГО БОГАТОГО ЧЕЛОВЕКА ПЛАНЕТЫ
Раньше хозяйкой всех новогодних вечеринок Романа Абрамовича была его жена Дарья Жукова. Супруги развелись в 2017 году, и с тех пор приезжают в поместье на Сен-Бартсе по очереди. Если Абрамович проводит на вилле в Густавии Новый год, то Дарья несколькими днями раньше отметила здесь католическое Рождество. Бывшая жена миллиардера прилетела на Сен-Бартс вместе с детьми от Абрамовича Аароном и Леей.
На острове Дарья развлекалась в компании самого богатого человека планеты: папарацци сфотографировали Жукову на причале Густавии вместе с владельцем компании «Amazon» Джеффом Безосом. Американский миллиардер выглядел как обычный турист – серая бейсболка, синяя футболка, шорты и темные очки. Так сразу и не признаешь, что под козырьком кепки и за черными стеклами очков скрывается обладатель состояния в 135 миллиардов долларов.
Папарацци сняли Дарью Жукову в компании миллиардера Джеффа Безоса.Фото: EAST NEWS
Вместе с 55-летним Джеффом фотографы сняли и его новую пассию – 50-летнюю телеведущую Лорен Санчес, ради которой Безос затеял самый дорогой развод в истории Америки. Лорен тоже была одета в короткие шортики, и благодаря папарацци мы можем оценить фигуру возлюбленной самого богатого человека планеты. Очевидно, что если с верней частью тела у Лорен все в порядке (спасибо пластическим операциям и силиконовым имплантам), то с ногами у нее далеко не все так прекрасно.
Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес.Фото: EAST NEWS
ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО ТЕЛЕФОН ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОДРУГА
Новый год на Сен-Бартсе отметили и некоторые западные звезды. Среди них – Леонардо Ди Каприо. На остров в Карибском море Лео прилетел в компании возлюбленной, 22-летней модели Камилы Морроне. Папарацци сняли пару на одной из улочек Густавии. Судя по всему, мобильный телефон интересовал Лео гораздо больше подруги. Пока одетая в сексапильное белое платье Камила скучала и глазела по сторонам, 45-летний Ди Каприо, надвинув на лицо капюшон, увлеченно исследовал экран смартфона.
БЕЛЛА ХАДИД ПОЗИРУЕТ БЕЗ БЮСТГАЛЬТЕРА
На остров высадился и целый десант супермоделей. Самая красивая из них – Белла Хадид – не устает публиковать в Инстаграме снимки местных пляжей. 23-летняя звезда подиумов снялась в крошечном синем бикини Dior с «эффектом денима» и поделилась на своей страничке несколькими снимками.
Но особенно эффектно Белла получилась в видеоролике, где она позирует у бассейна в рубашке, накинутой прямо на голое тело. Модель кокетливо поправляет волосы, демонстрируя выглядывающую из-под рубашки обнаженную грудь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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