Дочки Брюса Уиллиса и Деми Мур отметили Новый год голыми в ванне

Для дочерей голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса алкоголь и наркотики – больная тема: они неоднократно лечились от зависимости в реабилитационных центрах. Младшая из сестер Таллула Уиллис едва не умерла от алкогольного отравления в 15 лет. Сегодня девушке 25, и она с гордостью рассказала в Инстаграме, что не пьет уже несколько лет. В Новый год Таллула поделилась на своей странице необычным снимком: вместе с сестрами – 31-летней Румер и 28-летней Скаут она сфотографировалась обнаженной в ванне. Таким образом сестры Уиллис отметили новый год своей трезвой жизни.

- Черт возьми, мы сделали это! – подписала фото Таллула.

Дочери Деми Мур отметили новый год своей трезвости. Фото: Инстаграм.

Откровенный пост дочери Брюса Уиллиса собрал несколько тысяч лайков.

- Я невероятно горжусь вами, - написала в комментариях голливудская звезда Гленн Клоуз.

О том, как она боролась с алкогольной зависимостью, Таллула рассказывала на ток-шоу «Red Table Talk», которое ведет жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит. Речь шла о пагубных привычках дочерей Деми Мур, и младшая дочь звездной пары призналась, что проблемы с алкоголем у нее начались еще в 14 лет. В 15 лет она едва не умерла из-за алкогольной интоксикации - девочка выпила три бутылки вина подряд, ей было очень плохо. В 17 лет ее арестовали на улице в нетрезвом виде. Потом дела пошли еще хуже – Талулла подсела на кокаин.

Но окончательно она слетела с катушек в 2012 году, после того, как ее мать Деми Мур угодила в больницу после передозировки веселящего газа (актриса тяжело переживала развод с молодым мужем Эштоном Катчером). Девушка рассказала, как в один из вечеров она приняла несколько таблеток кодеина (болеутоляющее на основе опиума) и кокаин. На следующее утро ее сестра Скаут зашла к ней в комнату, чтобы сообщить радостную новость – у них должна была родится сестренка, молодая жена их отца Брюса Уиллиса Эмма узнала о своей беременности. Скаут увидела, что Таллула спит, и попыталась разбудить ее. Но сестра не просыпалась. Скаут начала трясти Таллулу и хлестать ее по щекам – и только так ей удалось привести сестру в чувство. Талулла проснулась и принялась истерически рыдать. Семья вызвала скорую, девушку срочно госпитализировали.

Таллула вспомнила нелегкие времена, когда она пила и употребляла наркотики. Фото: Инстаграм.

Таллула прошла курс лечения в реабилитационной клинике в Аризоне и с 2014 года не употребляет наркотики. Скаут перестала принимать наркотики в 2016 году, Румер – в 2017-м. Кроме проблем с алкоголем и запрешенными препаратами все три девушки прошли через анорексию и острое неприятие собственной внешности. Сестер всегда сравнивали с их красавицей мамой, из-за этого у девушек развились комплексы. Только со временем, повзрослев, они смогли полюбить себя такими, какие они есть.

- В 13 лет я начиталась этих глупых таблоидов и решила, что я уродлива, - рассказывала Таллула в одном из интервью, - У меня диагностировали дисморфию (психологическое расстройство, неприятие собственной внешности – Ред.). - Я верила чужим людям больше, чем тем, кто любил меня – потому что полагала, что мои близкие никогда не будут со мной честны.

buuski Таллула Уиллис поделилась на Новый год еще одним снимком - в бикини.

На третьем десятке младшие дочери актерской пары так и не определились с профессией и ведут жизнь богатых наследниц и звезд Инстаграма. Лишь старшая из сестер Румер смогла сделать довольно успешную карьеру: она стала театральной актрисой и играет в бродвейских мюзиклах.