Юнна Мориц: Просто вижу, просто не забыла, что не будь страны, где мы живём, запад из меня сварил бы мыло...
- ...Саша, привет! Я только плохо слышу в этот маленький телефончик.
- А вас, Юнна Петровна, блестяще слышно:
Просто вижу, просто не забыла,
Что не будь страны, где мы живём,
Запад из меня сварил бы мыло
Где-нибудь в Освенциме своём.
Это просто - очень сильное стихотворение:
Там евреев, русских и поляков
Люто ненавидела среда...
В связи с последней - "польской темой", ваши стихи - особенно актуальны.
- Ну, конечно. У меня целый цикл стихотворений об этом.
Потому что - очень важно, чтобы люди поняли, что никакой разницы между русофобщиной, фашизмом, нацизмом и расизмом нет. Это - одно и то же. Абсолютно одного и того же поля ягоды. И у меня есть целое направление. Потому что, Саша, - это очень важная проблема.
Время от времени "либералскина шпана" вопит: что это за слова - "русофобия"? "Ничего этого нет".
На самом деле, именно это - очень важная проблема. Очень серьёзная. И эта проблема - глобальная, мировая проблема. Потому что - все, что сейчас вытворяют с Россией - это русофобщина, которая равна фашизму, нацизму и расизму.
Понимаешь, сейчас, например, Зеленский призвал к единству всех. Бандеровщина - это, понимаешь, "такая этническая особенность", оказывается!
- Ну, да - ну, да...
- А русофобщина - это тоже - "вот такая этническая особенность". А рядом существую "ватники". А также - "калорады". Ну, - "такая этническая особенность!
Фашисты ходят рядом с коммунистами. И те и другие - "хороши". (иронизирует)
Как бы тебе сказать... Под видом разницы взглядов, свободы мнений и свободы слова протащили нацизм, расизм и фашизм. Вот и все.
- Я согласен.
- И притащили это к нашим границам, и окружили нас русофобскими странами, для которых ненависть к России - просто политический товар. И этим политическим товаром они торгуют. И в этом - их единство. И в этом - их коллективный запад.
И об этом писать надо уметь.
- Спасибо вам огромное за такие стихи...
ПРОСТО НЕ ЗАМЫЛЕНЫ ГЛАЗА
Там евреев, русских и поляков
Люто ненавидела среда,
Для которой будет одинаков
Этот список вражеский всегда.
В той среде зверели гайдамаки,
Два у них звездели главаря,
В Умани евреи и поляки
О пощаде их молили зря!
Там погромы были высшей властью,
Очень государственной мечтой –
Быть не Польши, не России частью,
А страной, отдельной и святой.
Там – резни кровавая картина,
Гайдамаков дружный коллектив, –
Главарей казнит Екатерина,
В Умани погромы прекратив.
Но мечту не прекратишь, повесив, –
Бабий Яр устроит вам она
И живьём сожжёт людей в Одессе,
Чтоб жила такой мечты страна!
И страну такой мечты недаром
Примет запад в дружную семью,
Где Проспект Бандеры с Бабьим Яром,
Как родня, идут в одном строю,
Их демократическое братство –
Песня, чьи загробны голоса...
Никакого у меня злорадства, –
Просто не замылены глаза!
Просто вижу, просто не забыла,
Что не будь страны, где мы живём,
Запад из меня сварил бы мыло
Где-нибудь в Освенциме своём.
Юнна Мориц.
Юнна Мориц: «Просто вижу, просто не забыла, что не будь страны, где мы живём, запад из меня сварил бы мыло...»
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