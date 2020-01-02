2020-01-03T12:34:44+03:00
Общество

Юнна Мориц: Просто вижу, просто не забыла, что не будь страны, где мы живём, запад из меня сварил бы мыло...

Великая поэтесса прокомментировала нашему обозревателю Александру Гамову одно из своих самых сильных стихотворений
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнна МорицЮнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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- ...Саша, привет! Я только плохо слышу в этот маленький телефончик.

- А вас, Юнна Петровна, блестяще слышно:

Просто вижу, просто не забыла,

Что не будь страны, где мы живём,

Запад из меня сварил бы мыло

Где-нибудь в Освенциме своём.

Это просто - очень сильное стихотворение:

Там евреев, русских и поляков

Люто ненавидела среда...

В связи с последней - "польской темой", ваши стихи - особенно актуальны.

- Ну, конечно. У меня целый цикл стихотворений об этом.

Потому что - очень важно, чтобы люди поняли, что никакой разницы между русофобщиной, фашизмом, нацизмом и расизмом нет. Это - одно и то же. Абсолютно одного и того же поля ягоды. И у меня есть целое направление. Потому что, Саша, - это очень важная проблема.

Время от времени "либералскина шпана" вопит: что это за слова - "русофобия"? "Ничего этого нет".

На самом деле, именно это - очень важная проблема. Очень серьёзная. И эта проблема - глобальная, мировая проблема. Потому что - все, что сейчас вытворяют с Россией - это русофобщина, которая равна фашизму, нацизму и расизму.

Понимаешь, сейчас, например, Зеленский призвал к единству всех. Бандеровщина - это, понимаешь, "такая этническая особенность", оказывается!

- Ну, да - ну, да...

- А русофобщина - это тоже - "вот такая этническая особенность". А рядом существую "ватники". А также - "калорады". Ну, - "такая этническая особенность!

Фашисты ходят рядом с коммунистами. И те и другие - "хороши". (иронизирует)

Как бы тебе сказать... Под видом разницы взглядов, свободы мнений и свободы слова протащили нацизм, расизм и фашизм. Вот и все.

- Я согласен.

- И притащили это к нашим границам, и окружили нас русофобскими странами, для которых ненависть к России - просто политический товар. И этим политическим товаром они торгуют. И в этом - их единство. И в этом - их коллективный запад.

И об этом писать надо уметь.

- Спасибо вам огромное за такие стихи...

ПРОСТО НЕ ЗАМЫЛЕНЫ ГЛАЗА

Там евреев, русских и поляков

Люто ненавидела среда,

Для которой будет одинаков

Этот список вражеский всегда.

В той среде зверели гайдамаки,

Два у них звездели главаря,

В Умани евреи и поляки

О пощаде их молили зря!

Там погромы были высшей властью,

Очень государственной мечтой –

Быть не Польши, не России частью,

А страной, отдельной и святой.

Там – резни кровавая картина,

Гайдамаков дружный коллектив, –

Главарей казнит Екатерина,

В Умани погромы прекратив.

Но мечту не прекратишь, повесив, –

Бабий Яр устроит вам она

И живьём сожжёт людей в Одессе,

Чтоб жила такой мечты страна!

И страну такой мечты недаром

Примет запад в дружную семью,

Где Проспект Бандеры с Бабьим Яром,

Как родня, идут в одном строю,

Их демократическое братство –

Песня, чьи загробны голоса...

Никакого у меня злорадства, –

Просто не замылены глаза!

Просто вижу, просто не забыла,

Что не будь страны, где мы живём,

Запад из меня сварил бы мыло

Где-нибудь в Освенциме своём.

Юнна Мориц.

Юнна Мориц: «Просто вижу, просто не забыла, что не будь страны, где мы живём, запад из меня сварил бы мыло...»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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