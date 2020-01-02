Юнна Мориц: «Просто вижу, просто не забыла, что не будь страны, где мы живём, запад из меня сварил бы мыло...»

- ...Саша, привет! Я только плохо слышу в этот маленький телефончик.

- А вас, Юнна Петровна, блестяще слышно:

Просто вижу, просто не забыла,

Что не будь страны, где мы живём,

Запад из меня сварил бы мыло

Где-нибудь в Освенциме своём.

Это просто - очень сильное стихотворение:

Там евреев, русских и поляков

Люто ненавидела среда...

В связи с последней - "польской темой", ваши стихи - особенно актуальны.

- Ну, конечно. У меня целый цикл стихотворений об этом.

Потому что - очень важно, чтобы люди поняли, что никакой разницы между русофобщиной, фашизмом, нацизмом и расизмом нет. Это - одно и то же. Абсолютно одного и того же поля ягоды. И у меня есть целое направление. Потому что, Саша, - это очень важная проблема.

Время от времени "либералскина шпана" вопит: что это за слова - "русофобия"? "Ничего этого нет".

На самом деле, именно это - очень важная проблема. Очень серьёзная. И эта проблема - глобальная, мировая проблема. Потому что - все, что сейчас вытворяют с Россией - это русофобщина, которая равна фашизму, нацизму и расизму.

Понимаешь, сейчас, например, Зеленский призвал к единству всех. Бандеровщина - это, понимаешь, "такая этническая особенность", оказывается!

- Ну, да - ну, да...

- А русофобщина - это тоже - "вот такая этническая особенность". А рядом существую "ватники". А также - "калорады". Ну, - "такая этническая особенность!

Фашисты ходят рядом с коммунистами. И те и другие - "хороши". (иронизирует)

Как бы тебе сказать... Под видом разницы взглядов, свободы мнений и свободы слова протащили нацизм, расизм и фашизм. Вот и все.

- Я согласен.

- И притащили это к нашим границам, и окружили нас русофобскими странами, для которых ненависть к России - просто политический товар. И этим политическим товаром они торгуют. И в этом - их единство. И в этом - их коллективный запад.

И об этом писать надо уметь.

- Спасибо вам огромное за такие стихи...

ПРОСТО НЕ ЗАМЫЛЕНЫ ГЛАЗА

Там евреев, русских и поляков

Люто ненавидела среда,

Для которой будет одинаков

Этот список вражеский всегда.

В той среде зверели гайдамаки,

Два у них звездели главаря,

В Умани евреи и поляки

О пощаде их молили зря!

Там погромы были высшей властью,

Очень государственной мечтой –

Быть не Польши, не России частью,

А страной, отдельной и святой.

Там – резни кровавая картина,

Гайдамаков дружный коллектив, –

Главарей казнит Екатерина,

В Умани погромы прекратив.

Но мечту не прекратишь, повесив, –

Бабий Яр устроит вам она

И живьём сожжёт людей в Одессе,

Чтоб жила такой мечты страна!

И страну такой мечты недаром

Примет запад в дружную семью,

Где Проспект Бандеры с Бабьим Яром,

Как родня, идут в одном строю,

Их демократическое братство –

Песня, чьи загробны голоса...

Никакого у меня злорадства, –

Просто не замылены глаза!

Просто вижу, просто не забыла,

Что не будь страны, где мы живём,

Запад из меня сварил бы мыло

Где-нибудь в Освенциме своём.

Юнна Мориц.