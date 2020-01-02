«Один дома»: главный герой изобрел «посылку для воров»

«Один дома» - комедия, которая долго (почти два десятилетия, до выхода «Мальчишника в Вегасе» в 2011-м) была самым кассовым рождественским фильмом. В мировом прокате он собрал почти полмиллиарда долларов! Главного героя, мальчишку Кевина Маккалистера, роль которого исполнил юный Макколей Калкин, знают во всем мире.

Мальчик из многодетной семьи

Редким чудакам, не смотревшим этой ленты, поясним: действие фильма происходит незадолго до Рождества. Семья Маккаллистеров летит из Чикаго в Париж на каникулы, в предпраздничной неразберихе забыв восьмилетнего Кевина дома. Мальчик, затюканный старшими, наслаждается одиночеством, но вскоре дом решают ограбить два подозрительных типа. И паренек весьма изобретательно противостоит грабителям...

«Один дома» мог бы никогда не выйти на широкий экран. Сценарий к нему отвергла голливудская компания Warner Brothers, не утвердившая необходимый для съемок бюджет в 10 млн долларов. А вот в 20th Century Fox мелочиться не стали: продюсер и сценарист Джон Хьюз получил почти в два раза больше.

«Один дома» мог бы никогда не выйти на широкий экранФото: кадр из фильма

Затраты окупились с лихвой!

Отец Макколея, Кристофер Калкин - несостоявшийся актер. Не добившись ни малейших успехов на творческом поприще, он решил поправить семейный бюджет, проталкивая на сцену своих семерых детей. Однажды кинодебюта удалось добиться для 5-летнего Макколея. Мальчишку заметили. И перед началом съемок «Один дома» в его актерском портфолио было уже несколько киноролей.

Карьеру испортила жадность отца

Эта рождественская комедия могла стать началом блестящей кинокарьеры Макколея. Все испортили непомерные амбиции отца: Кристофер, ставший агентом своих детей, требовал для сына миллионные гонорары. И после второй части продюсеры были вынуждены сменить главного актера.

«Один дома» превратился в киноэпопею из пяти картин. Но повторить успех фильмов с Макколеем оказалось невозможно.

Подросший Макколей пробовал себя в театре, потом ненадолго вернулся в кино, был участником рок-группы, но без особого успеха. Он так и остался актером одной детской роли...

Отец Макколея, Кристофер Калкин - несостоявшийся актер. Не добившись ни малейших успехов на творческом поприще, он решил поправить семейный бюджет, проталкивая на сцену своих детейФото: EAST NEWS

В прошлом году официально было объявлено о работе над новой серией фильма «Один дома». К роли Кевина вроде как планировали привлечь Макколея Калкина. Но, увы, после этого многообещающего заявления новостей о съемках больше не было.

Разве что в августе в твиттере Калкина появилась его фотография в образе, скажем так, толстого алкоголика. «Именно так должен выглядеть главный герой римейка», - подписал фото далеко не юный актер.

А на днях американские СМИ сообщили, что 39-летний Макколей в соавторстве с экс-инженером NASA Марком Робером изобрел посылку... для воров! Прямо в стиле юного героя из «Один дома». В Америке почтовые отправления доставляют прямо до дверей получателя, и если в доме никого нет, оставляют посылки в подъезде или на крыльце. Нередко этим пользуются воры. Украв и вскрыв посылку авторства Калкина, воришка будет облит зловонной клейкой жидкостью с блестками, которую распылит специальный механизм. Принцип, прямо скажем, не новый, и принесет ли изобретение Макколею прибыль, неизвестно.

Эта рождественская комедия могла стать началом блестящей кинокарьеры МакколеяФото: EAST NEWS

Где эта улица, где этот дом

Российские зрители до сих пор изумляются: явно небогатая, на еще и многодетная семья из американской провинции может позволить себе жить в огромном, 3-этажном особняке, пусть даже и в кино?

Тот самый дом Маккаллистеров находится в 23 км от Чикаго в деревне Уиннетка. В нем 5 спален, 4 ванные комнаты, камин, зимний сад, патио, отдельный гараж. На самом такие дома стоят не очень дорого. Семья, жившая здесь, купила его за 875 тыс. долларов (54,3 млн рублей по нынешнему курсу) - вполне нормальная сумма для среднестатистических американцев - если возьмут ипотеку, разумеется. За определенную сумму они пустили в свой дом съемочную группу «Один дома Дома-2» на несколько месяцев. Хозяева отдали на растерзание киношникам большую часть первого этажа и подвал, перебравшись наверх. Из-за этого для всех сцен, которые нужно было снимать в столовой и на чердаке, пришлось строить декорации.

Позже семья продала этот дом за 1,5 млн долларов (93,1 млн руб.). Все-таки культовое место. А в 2011 году он появился на торгах уже за 2,4 млн долларов (149 млн руб.)!

К тому самом дому сейчас возят экскурсии - он одна из главных местных достопримечательностей штата. КТО ЕЩЕ

Подросший Макколей пробовал себя в театре, потом ненадолго вернулся в кино, был участником рок-группы, но без особого успехаФото: EAST NEWS

Иные судьбы

*Папаша Калкин усердно расталкивал своих отпрысков по съемочным площадкам. Из четырех братьев и двух сестер Макколея успеха в кино добились двое - Киран и Рори. Кстати, в фильме «Один дома» Киран Малкин стал еще и экранным братом Макколея-Кевина, сыграв роль Фуллера.

Макколей с братом КираномФото: EAST NEWS

*Актриса Кэтрин О`Хара, сыгравшая в «Один дома» маму главного героя, не только продолжила карьеру актрисы, но и сама сняла несколько фильмов как режиссер.

*Джо Пэши - грабитель Гарри Лайм - десять лет тому назад ушел из кино, заявив, что посвящает себя музыке. Кстати, на счет Пэши - роли в таких культовых фильмах, как «Однажды в Америке» и «Мой кузен Винни».

*В активе комика Дэниела Стерна - более 70 киноролей. Но большинство помнит его как Марвина Мерчантса, напарника Гарри из «Один дома». В последние годы Стерн снимается мало, чаще озвучивает мультфильмы.

*Джона Хёрда, экранного отца главного героя, не стало два года назад. Один из самых узнаваемых благодаря кинолентам «Один дома» и «Клан Сопрано» американских актеров не смог перенести последствий хирургической операции на спине.

В ТЕМУ

Роль для Трампа

Нынешний президент США Дональд Трамп снялся во второй части киносерии, «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992 год). Миллионер сыграл самого себя, на тот момент хозяина шикарной гостиницы «Плаза». В эпизоде, снятом в отеле, Трамп помогает главному герою, то есть Кевину, найти стойку регистрации гостей гостиницы.

Нынешний президент США Дональд Трамп снялся во второй части киносерии

Сегодня этот отель Трампу не принадлежит и находится во владении одной из катарских компаний. Фасады и интерьеры этой 5-звездочной гостиницы знают во всем мире - во многом потому, что в ее стенах снимались такие культовые фильмы, как «Крокодил Данди», «Друзья», «Великий Гэтсби» и многие другие.