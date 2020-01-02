Дмитрий Харатьян — о продолжении «Зеленого фургона»: «Я ходил по каналам, предлагая проект, и вот он дождался своего часа»

Вечно молодой, неунывающий гардемарин Алешка, главная «мордашка» Советского Союза Дмитрий Харатьян через три недели отпразднует 60-летие. Что? Да! Время неумолимо летит и даже он, Харатьян, стареет. Впрочем, на творческой форме этот никак не сказывается: в новогоднюю ночь артист скакал с канала на канал по новогодним огонькам, а теперь выходит на Первом с премьерой.

«Зеленый фургон. Совсем другая история», как понятно из названия, продолжение того самого советского «Зеленого фургона» 1983 года выпуска, в котором 23-летний Харатьян сыграл Володю Патрикеева, начальника одесского отделения милиции. Теперь это сериал, где Дмитрий играет повзрослевшего и прошедшего тюрьму, штрафбат и разведроту сотрудника милиции, который расследует сложные преступления в паре с молодым подчиненным, отважным и дерзким сержантом Женей Красавиным (Семен Трескунов) — своего рода инкарнацией того самого Володи Патрикеева. Дело происходит в 1946 году...

В эфир выходит сиквел знаменитого советского фильма 1983 годаФото: Первый канал

- Это знаковый фильм в моей судьбе и биографии - и творческой, и личной, - объясняет Дмитрий Харатьян. - По-настоящему знаковых проектов в моей фильмографии не так много: «Гардемарины», «Розыгрыш», « На Дерибасовской...», «Зеленый фургон»... Хотя «Зеленый фургон», надо признать, вообще у меня на отдельном счету, я очень люблю эту работу. И сейчас я вообще крайне избирательно отношусь к ролям, снимаюсь редко, поэтому для меня очень важен именно этот проект - обязательно буду следить за восприятием зрителя.

- Можно ли говорить, что это сиквел того, старого двухсерийного «Зеленого фургона»?

- От времени написания сценария нашего проекта и до того, как начали снимать продолжение, прошло несколько лет. И, в том числе, я сам ходил по каналам и предлагал его для производства. В результате попал к продюсеру Сергею Сындыку, и он взялся это сделать. В продолжении мы увидим, кем стал Патрикеев, в кого он вырос. В советском фильме он был молодым романтиком: восторженным, увлеченным Конан Дойлем, каким-то очень честолюбивым, а здесь он - зрелый взрослый мужчина, прошедший многие испытания - это совсем новое качество героя. Он отсидел в тюрьме до войны по ложному доносу, потом служил в штрафбате, дошел до Берлина - но это все у нас за кадром. А в кадре он возрождается из огня, как феникс, и возвращается в Одессу 46-го года. Конечно, в сериале есть и детективная линия, но есть еще и человеческая история - до войны его бросила жена, а здесь в сериале появляется испанка, которая в него влюбляется, и многое другое.

Харатьян вновь сыграл Патрикеева, его помощника Женю Красавина сыграл Семен ТрескуновФото: Первый канал

- Кто из персонажей советского фильма перекочевал в ваш сериал?

- Среди героев прошлого фильма, в новом проекте зрители увидят лишь меня и Катю Дурову (дочь Льва Дурова, сыгравшая Катю Верцынскую, скончалась в декабре 2019 года — Авт.) для которой эта роль стала последней. Можно сказать, что это ее реквием - Кати совсем недавно не стало. А роль ее - яркая, интересная - останется как память в фильме.

- Приписка в названии «Совсем другая история» - это чтобы подстраховаться по юридической линии?

- Самый первый фильм заканчивается закадровым текстом Джигарханяна: «...но это совсем другая история». Так вот именно эта другая история и будет показана в новом сериале. В том фильме было больше юмора - можно даже сказать, что это была комедия, а здесь будет больше детектива... Зрители обязательно будут сравнивать сериал с первым фильмом, но это - совершенно другой фильм, и к нему нужно относиться отдельно - как к «другой истории». В названии заложен смысл.

Дело происходит в 1946 году

- В пару к вашему герою приставлен молодой сержант — это ведь тот самый Патрикеев в молодости?

- Замечательный артист Семен Трескунов играет молодого человека, очень похожего на Патрикеева в прошлом фильме. Я настаивал, чтобы молодого Красавина сыграл именно Трескунов - лично ему звонил, просил участвовать. Это прекрасный артист - еще начинающий, но уже очень цельный и невероятно талантливый. Я вижу за ним большое будущее. Мало я встречал артистов в таком возрасте, которые по-настоящему одержимы творчеством. Особенно мне приятно, что фильм должны показать практически в мой юбилей. Первый канал сделал мне такой необыкновенный подарок. Мы сняли его еще два года назад, и вот он дождался своего часа.

Владимир Патрикеев - легенда Угро 1920-х - возвращается в город после войны и отсидки и устраивается заведующим городским тиромФото: Первый канал

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Лето 1946-го. Одесса. В первый послевоенный год милиция сталкивается с ростом преступности: среди потока уголовных дел всплывает дело о суррогатной водке. Опытных сотрудников уголовного розыска не хватает на столь незначительное расследование, поэтому его поручают молодому постовому – сержанту милиции Жене Красавину, не имеющему никакого сыскного опыта. Тем временем бывший майор милиции Владимир Патрикеев - легенда Угро 1920-х - возвращается в город после войны и отсидки и устраивается заведующим городским тиром. Фронтовые друзья Патрикеева — Боцман (Артур Ваха) и Резо (Эдуард Нахатакян), попадают в больницу, отравившись поддельной водкой. Резо умирает, и тогда Патрикеев клянется найти изготовителей.

«Зеленый фургон. Совсем другая история», Первый, пятница — воскресенье, 21.20