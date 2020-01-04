После слов Путина поляки отбеливают Гитлера, а следом обвинят СССР в начале войны

Окончание. Начало тут

СПАСИТЕ ОТ СОСЕДЕЙ!

Именно поэтому польский посол в Берлине Липский так обрадовался новому варианту, предложенному Гитлером – переселить евреев в Африку. Именно потому он был готов поставить ему «великолепный памятник в Варшаве», если это удастся сделать. Кстати, обсуждение «еврейского вопроса» между властями Польши и Германии шло регулярно, а не имело разовый характер, как утверждают сейчас оппоненты российского президента, апеллируя к сентябрьской встрече Липского с Гитлером. 24 октября 1938-го глава МИД Германии Риббентроп заявил все тому же Липскому, что он «видит в колониальном вопросе и еврейском переселении возможность сотрудничества Польши с Германией». А в начале 1939-го уже сам Гитлер в беседе с главой МИД Польши Юзефом Беком вновь поднял этот вопрос и посетовал, что из-за позиции Англии и Франции здесь не удается добиться успеха.

Юзеф Липский

И это было после «Хрустальной ночи», когда время «нестрашного Гитлера» уже закончилось: в Берлине погромщики сожгли 9 из 12 синагог, в Вене пострадало 42 синагоги, в Мюнхене — 2. Кроме синагог более 7 тыс. еврейских зданий и магазинов были разрушены или повреждены, а сотни евреев убиты. Потом счет пошел на тысячи, сотни тысяч и миллионы. Впрочем, для Польши это было совсем не страшно.

Уже во время немецкой оккупации в декабре 1939-го поляки устроили еврейский погром в Кракове. В 1940-м отметились еврейским Пасхальным погромом в Варшаве. В июле 1941-го в деревне Едвабне Белостокской области БССР (ныне – Польша), где основное население составляли евреи, жившие в этой же деревне поляки в результате устроенного ими погрома убили, как заявили свидетели, более полутора тысяч евреев. Большинство из них были заживо сожжены в овине.

В Берлине погромщики сожгли 9 из 12 синагог, в Вене пострадало 42 синагоги, в Мюнхене — 2. Кроме синагог более 7 тыс. еврейских зданий и магазинов были разрушены или поврежденыФото: EAST NEWS

Несколько сотен евреев были убиты поляками в городке Щучин в начале войны. Во главе погромщиков стоял местный учитель, освобожденный из советской тюрьмы. Евреев убивали лопатами, топорами, палками. Практиковали отрубание им голов на бойне для забоя животных на колодах, но убивали и в публичных местах города, в том числе, по воскресеньям возле костела по окончании службы.

Львовский погром стал нарицательным в истории Холокоста, и принято считать, что его проводили только украинцы из ныне запрещенной в России ОУН. Но большую часть населения Львова перед войной составляли тоже поляки. Кстати, на более долго находившейся в составе СССР Советской Восточной Украине, в Харькое или в том же Киеве еврейских погромов не было, в отличие от Львова (и других западно-украинских городов), который с момента присоединения к СССР Западной Украины просуществовал в нашей стране чуть более полутора лет, а до того почти два десятка лет входил в Польшу с соответствующими настроениями местного населения по отношению к тем же евреям.

Львовский погром стал нарицательным в истории ХолокостаФото: EAST NEWS

Казалось бы, Польшу оккупировал общий враг, не время для внутренних усобиц и разборок. И если слаб, чтобы бороться с этим врагом, помощь друг другу должна облегчить жизнь. Но – нет. Не успевали собранные евреи отправиться из своего города в концлагерь, как их квартиры тут же занимали поляки. В лучшем случае, просто грабили. Тысяча делегатов Польской крестьянской партии сразу после окончания войны Германии с Польшей проголосовала за резолюцию, в которой они благодарили Гитлера за уничтожение польских евреев и призывали выслать оставшихся в живых. Немцы в своих отчетах по «охоте на евреев» рапортовали, как поляки ищут и сдают им избежавших облав (этим, впрочем, занимались и сами евреи, пошедшие служить в отряды еврейской полиции в организованных нацистами гетто в городах). Кстати, немцы выплачивали деньги и бакалейные товары за каждого пойманного: табак, сахар, ликер. В Варшаве одна голова еврея оценивалась немцами, в дополнение ко всему, еще и в 1-1,5 кг. яблочного повидла. И ни у одного польского «охотника за евреями» в заднице от этого повидла ничего не слиплось.

Еще в 1940-м легендарный польский дипломат Ян Карски, работавший в Сопротивлении, сообщал польскому правительству в изгнании в Лондон: «Нацистская политика в отношении евреев образовала своего рода узкий мостик, на котором в гармонии слились немцы и большая часть польского общества». В Польше было достаточно мощное сопротивление, поляки составляют не меньше четверти в списке «праведников народов мира» (так назвали неевреев, спасавших евреев в период холокоста), но сотни тысяч поляков служили Гитлеру с оружием в руках, а другие в это время доносили не только на евреев, но и на тех, кто их укрывал – своих же поляков. Комиссия, организованная правительством Польши, уже в мирное время выяснила, что во время Второй мировой войны поляки совершили военные преступления против своих соседей-евреев, как минимум, в 24 районах страны. Стоит ли уточнять, что малейшие сомнения трактовались членами комиссии в пользу своих соплеменников.

Может показаться удивительным, но настоящая волна еврейских погромов прокатилась по Польше уже после ее освобождения Красной армией. Уроженец Польши, профессор истории в Принстонском университете (это вам не российская пропаганда - !) Ян Томаш Гросс целую книгу «Страх: антисемитизм в Польше после Освенцима» посвятил этому вопросу.

11 августа 1945-го случился небольшой погром в Кракове. Поляки пограбили еврейские магазины, повредили синагогу, избили тех евреев, которых нашли. Количество жертв – от 1 до 5.

С ноября 1944-го по декабрь 1945-го в Польше, по данным польских властей был убит 351 еврей. Это только те, кто вошел в сводки.

4 июля 1946 года поляки устроили погром в городе Кельце. До войны в городке проживали 20 тысяч евреев. После нее осталось около 200, в большинстве своем – выжившие вернувшиеся узники концлагерей. По разным сведениям, местные жители во главе с сержантом народной милиции Польши под крики: «Смерть евреям! Смерть убийцам наших детей! Завершим работу Гитлера!» - забили камнями, палками, трубами от 40 до 80 человек. Более полусотни человек остались живы, но ранены. Девять самых активных погромщиков были приговорены судом к смертной казни. Но через несколько дней после погрома польский примас кардинал Август Хлольд отверг просьбу евреев осудить антисемитизм. Как и епископ Кельце.

Среди 35 млн граждан довоенной Польши евреи (3,3 млн человек) составляли второе по величине национальное меньшинство после украинцев (5 млн человек) – 10%Фото: EAST NEWS

Всего, как пишет Гросс, в освобожденной от гитлеровцев Польше освобожденными поляками были убиты не менее 1500 евреев. Из более чем 3,3 миллиона польских евреев уцелели и смогли вернуться в страну чуть более 200 тысяч, но большая их часть, встретив такое «радушие», предпочли тут же уехать. Кто в Палестину (Израиль), кто в США, а кто – вот ведь парадокс! – в Германию, где им теперь было намного спокойней и безопасней.

Вот чего боятся те, кто выступил сейчас с обвинениями Путина! Вот какая история, а здесь все - факты, заставляет их бледнеть, потеть и заикаться от слов президента России. Такая правда колет им не только глаза, но остатки совести, если таковые имеются, а также создают нешуточную угрозу кошельку. Если придется компенсировать потомкам их жертв художества своих предков звонкой монетой. А есть все шансы, что, может, и придется.

«НЕВИНОВАТЫЕ МЫ!»

Впрочем, один «модус операнди» поляки стали использовать практически сразу после крушения социалистического лагеря. В погромах, которые были до освобождения они обвинили немцев. А когда было доказано, что гитлеровцы, при всех своих преступлениях в целом ряде случаев, как в Едвабне, например, ни при чем, нашли изящный, по их мнению, тезис. Польский прокурор Радослав Игнатьев заявил: «Сам факт присутствия немецких солдат на месте следует считать равнозначным данному ими согласию на убийство». При этом, в Щучине, в самый разгар убийств в город въехала колонна немцев из примерно 20 солдат с офицером. Евреи отправили к ним делегацию с дарами и просьбой остановить погром, и немцы, получив подарки, несколькими выстрелами в воздух разогнали погромщиков и навели порядок.

А вот в погромах в Кракове и Кельце после войны польская общественность обвинила …, правильно, советские спецслужбы. Которые, по ее мнению, то ли инспирировали, то ли спровоцировали, то ли еще что-то. Так ей, этой общественности спокойнее засыпать вечерами. Ведь при таком раскладе они как бы и не виноваты совсем, а даже в некоторой степени обманутые жертвы. Которых надо пожалеть и простить. И, возможно, даже перед ними извиниться.

Совсем как нынешняя Украина, перед которой все виноваты, и все должны.

Правда, серьезные ученые в самой Польше в пух и прах разбили эти теории, доказав, что они не стоят и выеденного яйца, но националистическая общественность предпочитает этого не замечать. А в последнее время к ее видению истории все больше склоняются и польские власти. Что вполне объяснимо. Обвинив СССР во всех грехах, в первую очередь, в том, что Москва была якобы таким же агрессором во Второй Мировой, как и Берлин, можно убрать в тень роль Варшавы в предыдущее перед войной десятилетие, как минимум. Можно забыть, что в нацистской Германии ограниченным тиражом были напечатаны в роскошных бархатных перелетах мемуары Пилсудского.

C 1927 по 1938 годы из Польши были вынуждены эмигрировать более 200 тысяч человек еврейского происхожденияФото: EAST NEWS

Предисловия к разным томам которых писали сам Гитлер, Геринг, Гиммлер, другие вожди Третьего рейха. А сами мемуары дарились Гитлером в качестве знака отличия узкому кругу доверенных лиц. Можно не вспоминать, что после разгрома и оккупации Польши на могиле Пилсудского в Кракове гитлеровцы выставили Почетный караул, а до того по обе стороны польско-германской границы любили отмечать схожесть взглядов по целому ряду вопросов (не только по «еврейскому») польских националистов и германских национал-социалистов. И можно, конечно же, не вспоминать, не только как польские и немецкие генералы делили Чехословакию, но и как строили совместные планы о войне с СССР, от участия в которой вместе с Польшей Гитлер отказался только в конце весны 1939-го, посчитав, что поляков ему проще захватить, чем иметь их в союзниках.

Почему Владимир Путин, обычно такой выдержанный и спокойный, позволил себе столь резко выразиться о Липском? Наверняка об этом знает только он сам. Я же лишь могу предположить, что его, сына фронтовика, уже до печенок достали европейские, в первую очередь, восточно-европейские попытки переписать историю Великой Отечественной и Второй Мировой. Которые в последнее время вышли за все возможные границы. Если на протяжении ряда лет это позволяли себе высказывать отдельные политики или эпатажные личности, то в сентябре 2019-го Европарламент принял резолюцию, подготовленную именно польской делегацией, в которой Советско-Германский договор, часто именуемый пактом Молотова-Риббентропа, объявлялся причиной Второй Мировой войны. В преддверии 75-летия Победы Путин вполне мог посчитать это совершенно вызывающей попыткой перебросить ответственность с больной головы на здоровую.

На наших глазах разворачивается оправдание Каинов прошлого века. Оправдывая себя, эта публика следующим шагом уже по-настоящему начнет отбеливать Гитлера и нацистов, чтобы через некоторое время объявить единственным виновником самой опустошительной и бесчеловечной войны в истории человечества СССР, то есть Россию. Уже ведь были попытки представить тот же концлагерь Саласпилс, где выкачивали кровь у детей, чуть ли не детским оздоровительным лагерем. А сейчас уже «Евроньюс» задался вопросом, чья «правда» о причинах Второй Мировой ближе аудитории – Польши или России. Вот так они хотят решать эти и другие вопросы – голосованием. Факты не имеют значения, за кого проголосуем, тот и будет виноват.

Поднявшийся после реплики Путина, как по команде, ответный вой можно считать свидетельством того, что выпущенная стрела попала в цель. Вот только зря господа так всполошились, как в курятнике, очень зря. Никогда бы Путин не стал говорить «А», если бы у него в «кармане» не были уже приготовлены и «Б», и «В», и много еще чего. Если бы поняли и успокоились впредь, историю можно было бы считать законченной. Но, похоже, разозлили они его не на шутку. Нет, не криками и истериками, а неустанными попытками назвать белое черным. И что-то подсказывает, что впереди у нас еще много интересного. В том числе и из истории панской Польши и ее связей с нацистской Германией. А, вполне возможно, и не только Польши, но и других близких и более дальних соседей Германии.

P.S. От автора: я намеренно не стал обращаться при подготовке этого материала к каким-либо экспертам. Они еще выскажутся. Здесь же приведены только установленные факты из открытых источников, и не только из интернета. Что касается дожидающихся света архивов, то уверен, что там найдется еще немало интересного.

P.P.S. Сомневающиеся во всем вышеописанным могут, например, посмотреть судьбы участников побега из лагеря Собибор. Уцелевшие участники побега, оторвавшись от преследования, разделились и разошлись в трех направлениях: одни решили раствориться в Польше, другие пошли на Западную Украину, третьи вместе с организатором побега Александром Печерским решили пробираться в Белоруссию. Первых поляки выдали немцам всех. Вторых на Западной Украине уничтожили сами украинцы. Выжили только те, кто дошел до белорусских партизан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему на защиту польских антисемитов ХХ века от президента России встали поляки

Слова Владимира Путина стали началом исторической дискуссии (подробности)

«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши, собиравшемся поставить памятник Гитлеру

На расширенной коллегии Министерства обороны президент рассказал, кто договаривался с нацистами и в чем уникальное преимущество России [видео]