2020-01-03T11:52:34+03:00
Политика

Польские школьники поставили номер про то, как евреев в концлагере травили газом

Музей Освенцима подверг танец критике
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Закончилось все тем, что заключенные, когда на сцену подали специальный дым, который по мысли устроителей символизировал собой газ, упали на сцене и стали «умирать»Закончилось все тем, что заключенные, когда на сцену подали специальный дым, который по мысли устроителей символизировал собой газ, упали на сцене и стали «умирать»Фото: Twitter.com
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Необычный акт художественного творчества польских школьников по мотивам происходившего в нацистском концлагере Освенцим (он же – Аушвиц-Биркенау) получил накануне широкую известность. Ученики одной из начальных школ поставили танцевальный номер о том, как евреев в концлагере нацисты умерщвляли газом.На сцене, опутанной колючей проволокой, несколько детей с обритыми головами танцевали в робах, символизируя узников лагеря, а другие школьники в это время изображали эсэсовцев, издевающихся над заключенными. Закончилось все тем, что заключенные, когда на сцену подали специальный дым, который по мысли устроителей символизировал собой газ, упали на сцене и стали «умирать» как бы в агонии. Конечно, все это действо, в том числе, и «травля» людей газом проходило под музыку.

После этого номера перед зрителями выступил один из родителей учеников с короткой речью, в которой … потребовал компенсации от Германии за преступления нацистов на территории Польши.

Музей Освенцима подверг танец критике, заметив, что его авторам не хватило «элементарной чувствительности», необходимой для того, чтобы учить детей столь «сложной и трагической истории». И тут трудно что-либо возразить. Безусловно, любая трагедия имеет право на осмысление теми или иными художественными средствами. Но это дело мастеров, профессионалов. А вот что школьникам удалось своими дилетантскими движениями передать весь трагизм произошедшего, поплясав на сцене, имеются большие сомнения. В таком случае взрослые, которые одобрили этот танцевальный номер, поспособствовали фиглярству и опошлению трагедии в глазах детей.

Между тем, и взрослым, и школьникам стоит помнить, что в Освенциме были умерщвлены от полутора до двух миллионов человек. Что в лагере построили 5 гигантских газовых камер, каждая из которых вмещала до 2 тысяч человек, а крематорий, в котором сжигали тела убитых и умерших узников, работал круглосуточно. А тут обо всем этом – танцы.

Могли бы, кстати, поставить хореографию, как польские крестьяне сдавали немцам бежавших из нацистских концлагерей заключенных. Но за это в нынешней Польше можно и под суд угодить. В 2018-м польские власти приняли закон об уголовной ответственности за обвинение страны в соучастии в нацистских преступлениях. Так что, насчет этого вряд ли. А вот соло крематория с выходом, наверное, на очереди на следующей дискотеке по мотивам Второй Мировой войны.

Польские школьники разыграли танцевальную сценку на тему Освенцима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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