Лучшие бикини Нового года: Тодоренко показала волнующие ракурсы, а Глюкоза переплюнула Волочкову

Пока в России доедают «Оливье» и предаются зимним забавам (в тех регионах, где повезло со снегом), теплолюбивые звёзды упорхнули на моря-океаны нежиться под ласковым солнышком. А поклонники вполне могут погреться в лучах их горячих фото.

glukozamusic Третий день поглощать оливье - это конечно хорошо)

Певица Глюкоза ещё до Нового года улетела с мужем и двумя дочерьми на Маврикий, опровергнув все слухи о разладе в семье. 33-летняя Наташа и ее 46-летний супруг Александр Чистяков давно и упорно занимаются йогой, что пара и продемонстрировала на пляже. Замысловатая и эффектная стойка поразила пользователей соцсетей даже больше, чем легендарные шпагаты Волочковой. «Насте о такой акробатике только мечтать!» - пишут поклонники Глюкозы в Инстаграме.

Тем временем, знаменитая балерина отдыхает в Тайланде на частной вилле своих обеспеченных друзей и регулярно радует публику смелыми позами в микро-купальниках. Ее разнообразные шпагаты - то вертикальный, то динамичный - «разводящий тучи» по-прежнему собирают тысячи лайков и комментариев. Один из них - «яхтенный» - Волочковой особенно удался: этот сложный приём, когда нога отрывается от пола, специалисты называют «растяжка в минус».

reginatodorenko В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5, отрастила огромный зад

Регина Тодоренко развлекается на Бали сёрфингом и публикует фото с самых волнующих ракурсов. Телеведущая восстановила форму через считанные месяцы после рождения сына и теперь может позволить себе кокетничать, уверяя подписчиков, что «отрастила огромный зад». С такой-то подвижностью Регины-путешественницы ничего лишнего на нем просто не успевает отложиться!

borodylia Привет 2020

Ксения Бородина улетела на праздники в Гонконг большой семьей - с двумя дочками, мужем и его сыном от первого брака. Небоскребы, парки, местный Диснейленд, и конечно, фото в бикини - для своей 13-миллионной аудитории блогер Бородина делает публикации нон-стоп. Алый ретро-купальник телезвезды поклонники оценили: более 400 тысяч лайков против средних 200 под фото в одежде!

bledans Хорошо, когда у тебя корпорат в Таиланде!

50-летняя Эвелина Бледанс, как и Волочкова встретившая Новый год в Тайланде, с гордостью демонстрирует в соцсетях все свои прелести. Белый купальник, бордовый, синий - к чему лишняя одежда, когда у тебя +32С в тени и тело 18-летней?

smolovfedor_10 Gang gang

29-летний футболист Федор Смолов, проводящий каникулы на острове миллионеров Сен-Барт, рассекретил свою новую девушку. Ей оказалась несовершеннолетняя внучка Бориса Ельцина - 17-летняя Мария Юмашева. На фото в бассейне, которое Смолов опубликовал в своём Инстаграме, младшая внучка первого президента России позирует в черно-белом бикини, обнимая своего взрослого друга. «Красивая пара!» - единодушно признали пользователи соцсетей. И что особенно важно, все по закону: по нашему Уголовному кодексу взрослым мужчинам нельзя крутить любовь с девочками до 16-ти.