2020-01-03T15:36:00+03:00
Звезды

Бывшая жена рыжего «Иванушки» рассекретила пол своего ребенка

Марина Банкова ждет малыша от баскетболиста Андрея Зубкова
Ирина СУХАНОВА
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Марина и Андрей Зубковы скоро станут родителями. Фото: Инстаграм.Марина и Андрей Зубковы скоро станут родителями. Фото: Инстаграм.
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Экс-супруга солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова снова счастлива: недавно Марина Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова, а буквально на днях стало известно, что пара ждет ребенка. Марина сейчас на последних месяцах беременности – малыш появится на свет совсем скоро. В Инстаграме Марина рассекретила пол своего будущего ребенка и показала подписчикам будущую детскую новорожденного.

В Сториз Марина опубликовала фотографию синей коляски и подписала: «Это мальчик!». Коляска стоит в красивой комнате в окружении детских вещей – видимо, это и будет комната сынишки Зубковых.

В Сториз Марина рассказала: у нее будет мальчик.

В Сториз Марина рассказала: у нее будет мальчик.

Снимком коляски поделился и Андрей. Спортсмен очень гордится своей женой: в Инстаграме он опубликовал снимок Марины, пописав его «семья превыше всего». На фото баскетболист нежно целует обнаженный живот любимой.

Мария Банкова развелась с Андреем Григорьевым-Апполоновым несколько месяцев назад. В апреле этого года стало известно, что 34-летняя мама двоих детей рыжего «Иванушки» ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Влюбленные сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге накануне Нового года – 28 декабря. Марина сменила фамилию и официально стала Зубковой. Тогда же в ее Инстаграме появилась фотография, на которой она позирует в просторном платье. Тут-то подписчики и смекнули, что Марина находится на последних месяцах беременности.

От брака с 49-летним Андреем Григорьевым-Апполоновым у Марии есть двое детей – 11-летний Артемий и 15-летний Иван. Артист до последнего не хотел отпускать жену и не торопился давать ей развод. Прессе музыкант говорил, что в их семье все в порядке, и что их разрыв - просто сплетни. Но Мария твердо решила перевернуть страницу своего брака и все-таки довела расставание до конца. Супруги официально развелись 10 сентября.

Пока что мальчики живут с отцом, который не намерен отдавать их матери. Но когда певец уезжает на гастроли, они могут проводить время с Марией.

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Всех с наступающим Новым годом!
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- Сыновья сейчас живут со мной, но в любой момент, когда я буду уезжать на гастроли, отправятся к маме, - рассказал Андрей в одном из интервью.

С рыжим «Иванушкой» Мария познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Правда, своему кумиру девушка сказала, что ей уже 19, и он долгое время не знал настоящий возраст своей подруги – Мария «раскололась» только в 2004 году. Супруги поженились только после того, как у них родился второй сын. Говорят, их брак сгубила тяга Андрея к алкоголю. Минувшей весной эффектная блондинка стала появляться на светских мероприятиях с молодым баскетболистом Андреем Зубковым. Именно тогда и поползли слухи о том, что браку артиста пришел крах. К слову, сама Мария тоже дружит со спортом: в прошлом она – мастер спорта по теннису.

ИСТОЧНИК KP.RU

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