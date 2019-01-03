2020-01-03T16:21:09+03:00
Звезды

«Как приятно зарабатывать деньги честно»: Собчак и Богомолов улетели на отдых в Куршевель

Телеведущая катается на лыжах по соседству с Ольгой Бузовой
Ирина СУХАНОВА
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Собчак отдыхает с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном в Куршевеле. Фото: Инстаграм.Собчак отдыхает с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном в Куршевеле. Фото: Инстаграм.
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Пока одни знаменитости греют бока под южным солнцем, Ксения Собчак предпочла пляжам заснеженные горные склоны. Телеведущая в компании мужа Константина Богомолова и двухлетнего сына Платона улетела на новогодние каникулы в Куршевель. На горнолыжный курорт Ксения прибыла с помпой – на частном самолете. И немедленно похвасталась элитным бортом в Инстаграме. Собчак сфотографировалась у трапа лайнера и опубликовала кадр на своей страничке в соцсети.

- Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в Инстаграм, какие нравятся, - написала Собчак. - Куршевель, мы прилетели! Горы, трепещите!

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Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм,какие нравятся Куршавель,мы прилетели!!!!! Горы,трепещите!!! @myarcticexplorer
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Ксения намекнула на расхожий в Инстаграме тренд – скрывать свое настоящее место пребывания, выгладывая фото элитных курортов, вроде Карибского острова Сен-Бартс или Сейшел и ставить на них геотег «Самара» или «Россия». Но Собчак свое место пребывания скрывать не собирается. Телеведущая сообщила, что в Куршевеле она остановилась в пятизвездочном отеле «Cheval Blanc Courchevel».

В Сториз Ксения поделилась и интерьером своего номера в отеле. Собчак и Богомолов выбрали спальню в теплых оранжевых тонах. Впрочем, засиживаться в номере отпускники не стали – уже через час после прибытия на курорт Ксения опубликовала селфи, сделанное на горном склоне.

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле.

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Накануне отлета в Куршевель Ксения сфотографировалась с Богомоловым в аэропорту "Внуково". Видимо, показав, что она думает об отдыхе в России.
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К слову, в качестве места отдыха на новогодние каникулы Куршевель выбрали не только Собчак и Богомолов. Накануне 31 декабря на горнолыжный курорт отправилась телеведущая Ольга Бузова. Коллега Ксении Собчак по «Дому-2» покоряет склоны в компании возлюбленного Давида Манукяна. Поющая телеведущая специально отказалась от новогодних корпоративов (потеряв на этом, по оценкам экспертов, около 20 миллионов рублей), чтобы встретить Новый год с любимым. Правда, очередной спуск закончился для блогера плачевно: Манукян повредил руку.

- Новый год я решил встретить с травмой. Ребят, следите за своим здоровьем и будьте аккуратней, - посоветовал в Инстаграме Манукян.

Ольга Бузова покоряет склоны в компании возлюбленного Давида Манукяна. Фото: Инстаграм.

Ольга Бузова покоряет склоны в компании возлюбленного Давида Манукяна. Фото: Инстаграм.

Отдохнуть в горах планирует и телеведущая Анфиса Чехова. Новый год телеведущая встретила вместе с сыном Соломоном в Москве, но вскоре она улетит на горнолыжный курорт в Швейцарию. Там Анфиса и ее сынишка будут кататься на лыжах в компании друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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