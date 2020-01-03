Вся правда о КВН: Марина Федункив продавала машину ради игры, Мартиросян писал шутки за 100 тысяч долларов, юморист из Уфы утонул по пьяни

Кто не помнит, Алексей Екс — тучный и веселый автор из команды КВН «Левый берег», откуда вышли блогер и резидент Comedy Club Илья Соболев, проректор Сибирского федерального университета Роман Богданов, участник шоу «Убойная лига» Роман Клячкин и другие.

КВН 2005 Премьер лига_Вторая 1/8_(PART 5/13).

После двух побед в Премьер-лиге КВН и выигранного «Малого КиВиНа в золотом» Екс участвовал в телепроекте «Смех без правил» (ТНТ), писал шутки «Уральским пельменям», а теперь трудится редактором в нескольких подразделениях юмористической игры — Северной лиги КВН, Лиги КВН «Тайга» (Красноярск), Региональной лиги «Кавказ» (Ставрополь).

У себя в твиттере юморист сделал серию постов, в которых раскрыл неизвестные подробности закулисья КВН. Приводим несколько наиболее занимательных фактов.

Алексей Екс — автор из команды КВН «Левый берег»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- В 1995 году спонсором представлявшей Армию России команды «Эскадрон гусар» был... «Чупа-чупс». Сейчас такое трудно представить. Как и то, что участники команды были выпускниками Львовского военного училища (Украина).

- За победу в Высшей лиге 2008 все участники команды ‘Максимум’ получили 1-комнатные квартиры в Томске. В начале сезона депутаты пообещали, а после чемпионства ребята не постеснялись напомнить. Чемпионы Высшей лиги 2004 - сборная Пятигорска - получили от мэрии цветы и открытки. «Прима» из Курска (чемпионы 2009) - пару видеокамер и цифровые фотоаппараты. Так что не думайте, что квартиры чемпионам это какая-то норма.

- Адекватно оценить стоимость авторской работы сложно. Самый низкий мой гонорар (помимо бесплатной дружеской помощи) был 100 долларов (6100 рублей по сегодняшнему курсу — Авт,), самый высокий — 12000 долларов (744 тысячи рублей)

- Самый дорогой известный мне и не раз подтверждённый разными людьми авторский контракт в КВНе был заключён в 2003 между «Утомлёнными солнцем» и Гариком Мартиросяном. Год авторства во всех играх за 100 000 долларов (6 миллионов рублей). Результат - чемпионство.

- Увы, одни и те же авторы могут работать с разными командами в одной игре. Поэтому иногда (в основном к финалам) некоторых авторов привлекают, чтобы они не работали с другими. Это немножко война.

- Сценическая карьера Александра Незлобина началась на сочинской тусовке, где он зачитал монолог КВНовского звукача, который чувствует себя человеком второго сорта. Публика была в восторге, Саша (на тот момент звукач команды «Свердловск») получил приглашение в «Комеди клаб».

- Простую публику, смеющуюся над тупыми и пошлыми шутками, в КВН часто называют «Талибан». Термин родился в Челябинске. Пример: «эта шутка отстой, но на Талибан зайдет, оставляем».

- На фестивалях КВН очень гоняют за курение на балконах и травень (за алкоголь гонять бесполезно, это надо всех выгонять). Именно в состоянии наркотического опьянения в 2004 году на фестивале утонул КВНщик из Уфы.

- Слово «клуб» в названии передачи КВН означало, что все зрители могли вставить свои пять копеек в происходящее, вступить в дискуссию, дать свой ответ. Но потом стало понятно, что самая интересная часть программы - выступления команд, а не дискуссии с залом, и «клубность» отпала.

- Самая крупная телесделка с участием постКВНщиков - продажа в 2011 году «Комеди клаба» холдингу «Газпром медиа» Артуром Джанибекяном (команда «Новые армяне»). Сумма сделки - около 250 миллионов долларов (15,5 миллиардов рублей)

- Ради КВНа люди реально продают машины, берут кредиты на поездку, занимают под высокие проценты. У Марины Федункив из «Добрянки» была история с машиной, года два в долгах ходила команда «Максимум», так что находчивость иногда важнее веселья. Ну и верить надо в свой талант.

КВН Высшая лига (2005) 1/8 - Добрянка - Приветствие.

- Самый сложный конкурс КВН не разминка, а СТЭМ со звездой. Раньше это было эксклюзивом, теперь поставлено на поток. Звезды - чистый геморрой, они не учат текст, приезжают на 1-2 репетиции, могут кинуть в день игры, им-то что на эти оценки. Есть ответственные люди, но их мало.

КВН Сборная Мурманска - СТЭМ с Андреем Малаховым.

- Фестиваль КВН в Сочи — неформальный «рынок» телепроектов с участием КВНщиков. Там я получил работу в YBW (работал в 2008-2010) и в «Уральских пельменях» (2016). Продюсеры жалуются, что талантов меньше, но приезжать на это ‘road show’ продолжают.

- КВНщики просто бесят выпускников ВГИКа тем, что не смотрели Бунюэля и Киру Муратову, но везде проникли и готовы за копейки работать, сидя на «Дошираке» с сосисками. Конечно, это работает до определенного уровня, кино от КВНщиков - это всегда большой вопрос, а вот ТВ - много.

- Попадая из обычного КВНа в телевизионный, вы можете услышать фразы «Купите пиджаки, прикройте жиры» или «Скажите им, чтобы перед игрой помыли головы». Бывали случаи, когда команда за день до игры меняла форму, потому что цвет или ткань плохо смотрятся по ТВ.

- КВН-игра и КВН-телепередача - во многом два разных явления. ТВ требует красивой картинки и сильно ограничивает по темам. Критику перегибов на местах в духе «Фитиля» разрешают, а вот первые лица государства у нас как правило сильные и умные молодцы. Не всегда, но как правило.

- По телепроектам ТНТ можно смотреть поколения КВНщиков. «Комеди клаб» - начало нулевых, «Комеди вуман» - середина-конец нулевых, «Однажды в России» - конец нулевых-начало 10-х. Посмотрите гала-концерт фестиваля в Сочи 2006-2007, порадуетесь юным звездам экрана.

- Наиболее успешные авторские пары/группы работают по принципу «генератор»- «фильтр». Один выдает поток идей, второй/третий - записывают, отбирают адекватное и оформляют. Это как река, ГЭС и провода к городу. Поток надо укротить и преобразовать для подачи людям

- После 19 своих сочинских фестивалей могу подтвердить: в 97% случаев о команде можно довольно точно судить по первым 15-20 секундам на сцене. Все проходят примерно одни стадии. Но есть ещё 3% они и удивляют с разными знаками.

- Очень важный фактор для гастролей команды КВН - тупо количество людей. ДАЛС (2 человека) или «Русскую дорогу» (4 человека) будут приглашать чаще, чем других. «Уездный город» уже лет 15 работают втроём + звуковик. Как раз купе поезда.

КВН ДАЛС - Друзья снимают ролик для Youtube.

- Многие команды стараются попасть в Вышку, минуя Премьерку. Потому что Премьер-лига выжимает архив и к Вышке ты приходишь пустой, есть даже «проклятие чемпионов Премьерки», частый вылет их в 1-й игре Вышки. Не играли в ПЛ - Город Пятигорск, Русская дорога, Азия микс, одну игру сыграли Плюшки...

- В 2010 на КВН в Хельсинки девочка из финской команды неправильно объявила номер и так расстроилась, что ушла за кулисы, вышла на улицу, села в машину и уехала домой. Команда ее заменила, но это был лучший уход из КВНа в моей практике.