2020-01-03T23:41:09+03:00
Звезды

"Прошла все круги ада ради первенца": 47-летняя Кэмерон Диаз родила дочь с помощью ЭКО

Звезда фильмов "Ангелы Чарли" и "Очень плохая училка" впервые стала мамой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамойАктриса Кэмерон Диаз впервые стала мамойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой. Знаменитость родила чудесную дочку. Вот уж про кого точно можно сказать - эту малышку голливудская звезда в прямом смысле этого слова выстрадала. Все пять лет брака она пыталась забеременеть от своего мужа Бенджи Мэддена. Гитарист и бэк-вокалист группы Good Charlotte на семь лет младше возлюбленной. Ради долгожданного младенца пара пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО. Причем забеременела Диаз далеко не с первой попытки.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден объявили о рождении дочери Рэддикс в блоге. Актриса отказалась публиковать фотографии малышки. Не стала она делиться и подробностями появления долгожданного первенца на свет.

"Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она сразу же покорила наши сердца и по-настоящему дополнила нашу семью. Она действительно очень милая и прекрасная", - написали супруги.

Ранее подруга Кэмерон делилась подробностями беременности звезды фильмов "Ангелы Чарли" и "Очень плохая училка". Диаз ради ребенка отказалась от карьеры в Голливуде, избранник поддержал ее. Последние четыре года звезда не появляется в новых фильмах. Более того, актриса заявляла, что не хочет возвращаться в профессию.

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Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет
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"Последние пять лет она жила в больницах. Куда только она не обращалась. Она постоянно консультировалась с врачами по поводу беременности. Но несмотря на все попытки, ей так и не удалось зачать малыша естественным способом", - рассказывала приятельница.

В итоге звезда прибегла к процедуре ЭКО. "Все получилось не с первого раза. Гормоны, капельницы, недомогания. Она прошла все круги ада ради этого ребенка. Муж был рядом с ней. Центр планирования беременности стал их вторым домом. Когда ей сказали о том, что она забеременела, она буквально сияла от счастья", - поведала женщина.

Говорят что Диаз во всем помогали Дрю Бэрримор и Николь Ричи. Они давно дружат.

Кэмерон Диаз вышла замуж за Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Торжественная церемония состоялась в особняке актрисы в Беверли-Хиллз. Для Диаз и Мэддена этот брак стал первым. По словам Кэмерон, ее муж - самый искренний и честный человек из всех, кого она знала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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