Сода от сердца и свёкла от гипертонии: самые дурацкие народные методы лечения

Как известно «ученье свет, а неученье тьма». В наше время к «тьме неученья» в области медицины добавляется интернет, где каждый, даже самый малограмотный гражданин, может публиковать рецепты снадобий, объявляя их панацеей. Мол, мне помогло, и вам поможет. Объединяет эти рецепты одно: они просты и доступны, и, самое главное, одно и тоже средство может помочь при лечении самых разных болезней. Красота! Так хочется в это поверить, изучив ценники в аптеках...

Но, как выясняется, все эти простые и доступные методы самолечения в лучшем случае бесполезны, а порой и просто вредны. «Комсомолка» изучила наиболее популярные в сети методы самолечения и обратилась к врачу-эксперту Центра Молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилу Лебедеву с просьбой прокомментировать их.

1 Сода

В сети можно найти очень много «полезных» советов, связанных с содой. И какие только болезни она как будто бы не лечит. Аритмию, брадикардию, тахикардию, тромбофлебит и массу других вплоть до рака. Но, по словам нашего эксперта, никакой пользы такое лечение принести не может.

- Ни при каких серьезных болезнях сода помочь не может, - безапелляционно заявляет Михаил. – Не понятен, каков бы мог быть механизм воздействия этого вещества – гидрокарбоната натрия. Никаких научно подтвержденных доказательств такого положительного воздействия соды на организм нет. Сода может помочь при банальной изжоге. Да и то только в тех случаях, когда изжога случается редко. Если эта напасть становится постоянной, надо думать о серьёзных обследованиях (есть сведения, что такая банальная неприятность может дать толчок развитию рака пищевода - прим. Ред.).

Еще можно содой поласкать горло при простуде. И только. Тем не менее в интернете есть огромные статьи, сообщающие, что сода улучшает внимание и успеваемость у детей, выводит из организма шлаки, помогает при воспалениях женских половых органов. Все это реальности не соответствует и вводит людей в заблуждение.

Хуже всего, когда с помощью соды начинают лечить серьезные болезни. Особенно рак. Это может быть даже опасно, поскольку вместо того, чтобы проходить настоящее лечение, пациенты упускают драгоценное время, когда онкологию еще можно победить. Самое поразительное, что этот дикий и невежественный метод лечения вполне официально пытался внедрить в медицинский обиход итальянский врач-онколог Туллио Симончини. Он утверждал, что рак - это грибковое заболевание и вызывается грибами рода Кандида. Это утверждение в корне не верно. А после того как от уколов соды один из пациентов Симончини умер, итальянец был лишен права заниматься медицинской деятельностью и приговорен к тюремному сроку. Тем не менее, дело его живет, и в интернете можно найти много сайтов, где на этого врача ссылаются.

2 Перекись водорода

Еще больше болезней, чем сода, согласно советам из интернета, «лечит» перекись водорода. Тут аллергия, диабет, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, проблемы с пищеварением, болезнь Паркинсона, камни в почках, рак и многие другие заболевания. Однако, по словам нашего эксперта, никакого научного подтверждения такого чудодейственного воздействия перекиси водорода нет:

- С конца 80х годов прошлого века идея лечения различных болезней перекисью водорода очень активно продвигалась профессором Иваном Неумывакиным, который, с одной стороны, был настоящим врачом и серьезным ученым, работавшим с космонавтами, и одновременно создателем абсолютно шарлатанского метода лечения и оздоровления с помощью перекиси водорода. Прошло более 30 лет, но никакого научного подтверждения допустимости и эффективности использования перекиси водорода в лечении хоть какой-то болезни не появилось.

Одно хорошо: вред себе аптечной перекисью нанести сложно. По словам Михаила Лебедева, концентрация в пузырьках из аптеки слишком низкая, чтобы стать токсичной. Но как и в случае с содой, люди упускают время, занимаясь бесполезными процедурами.

3 Свекольный сок натощак

Это средство, согласно Интернету, также способно помочь при многих заболеваниях. Геморрой, заболевания печени, гипертония, гайморит, ангина, диабет, онкология и многие другие болезни. А вот тут, по словам нашего эксперта, ситуация немного другая, чем в двух предыдущих случаях:

- Свекольный сок является одним из самых полезных овощных соков, - говорит Михаил Лебедев. - Свекла богата различными микроэлементами и витаминами практически всех групп А, В, С, Е, кроме того свекольный сок обладает способностью понижать давление. Лечить гипертонию свекольным соком никак нельзя, использовать его в качестве лекарства невозможно, но это может быть неплохое и полезное дополнение к лечебному курсу. Замечу также, что свекольный сок довольно концентрированный, поэтому пить его, особенно натощак, лучше разбавив водой.

По словам нашего эксперта, опасности здесь все те же самые: свекольный сок это не лекарство, а только дополнение к ним.

- Даже если взять банальную гипертоническую болезнь, – объясняет Лебедев. - нельзя ее вылечить свекольным соком. Потому что гипертонию надо лечить, а не просто снижать давление.

Даже если вы рассчитываете, что близким поможет свекольный сок за счет эффекта плацебо (когда уверовавшие в чудодейственность препарата пациенты чувствуют эффект от таблетки-пустышки - прим. Ред.), то в случае серьезных заболеваниях как гипертоническая болезнь, рак или диабет, по словам нашего эксперта, эффекта «плацебо» просто не хватит для победы над недугом.

4 Льняное масло натощак

С помощью этого средства народная молва предлагает лечить заболевания щитовидной железы, болезни суставов, печени, гастрит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, диабет, рак. Но и оно у нашего эксперта восторга не вызывает:

- Ничего льняным маслом лечить нельзя, это не лекарство. При определённых заболеваниях его можно использовать как дополнительное средство. Льняное масло содержит большое количество жирных полиненасыщенных кислот Омега3 и Омега6, там много витаминов, особенно Б1, фолиевая кислота, различные минеральные вещества . Оно может даже способствовать снижению холестерина в крови и может быть полезно как профилактика атеросклероза.

Но все эти полезные свойства не превращают льняное масло в лекарство. Оно остается обычным пищевым продуктом, который можно использовать как дополнительное средство подкрепляющее, ни никак не заменяющее, действие различных медицинских препаратов. И вылечиться ни от какой болезни с помощью только льняного масла невозможно.

Но с использованием льняного масла, по словам Михаила Лебедева, надо проявлять большую осторожность. Оно очень быстро окисляется. В нем образуются пероксиды, которые являются свободными радикалами (могут поражать структуру клеток - прим. Ред.) и даже канцерогенами. То есть льняное масло достаточно быстро становится токсичным. Именно поэтому во многих европейских странах продажа этого масла ограничена. И всем, кто использует этот продукт, наш эксперт не советует закупать его впрок.

Большие дозы льняного масла могут вызывать общую слабость. Кроме того, существуют научные исследования, доказавшие, что льняное масло несовместимо с рядом медицинских препаратов. В том числе с антикоагулянтами, разжижающими кровь, препаратами снижающими холестерин, с некоторыми противовоспалительными средствами. А, значит, использовать льняное масло можно только после консультации с вашим лечащим врачом.

5 Очистительные клизмы

Также много «полезных советов» в интернете можно найти и по поводу процедур с клизмой. С помощью этого нехитрого приспособления вам обещается «чистка» всего организма, снижение веса и так далее. Однако, и эти процедуры доверия и поддержки у нашего эксперта не вызывают.

- На самом деле никаких шлаков и токсинов, от которых надо бы было «очищаться», в человеческом организме нет, поэтому и никакая клизма тут не нужна, - объясняет наш эксперт. - Дело в том, что организм высоко организован и вполне неплохо справляется с задачей по поддержке своего баланса. И так называемые шлаки, токсины и прочие ненужные вещества выводятся сами. Самыми различными путями: через кожу, кишечник, мочу, дыхание.

Систематическое проведение процедур с клизмами не только бесполезно, но даже может навредить. Происходит грубейшее нарушение микрофлоры кишечника. Пища начинает перевариваться неправильно, происходит нарушение всасывания воды, минеральных вещества, нарушается перистальтика прямой кишки. В дальнейшем это может приводить к нарушению полостного кровообращения, и развитию своего рода зависимости от клизм.

- А если использовать такой модный метод как гидроколонотерапия, - сокрушается Михаил

6 Лук и чеснок

Зима - традиционно сезон гриппа и простуд. От этих напастей в интернете советуют оберегаться с помощью лука и чеснока. Один из самых популярных советов: сделать кашицу из этих пахучих едких растений и закапать ее в ноздри.

Это опасно! Слизистая оболочка носа от такого варварского метода окажется просто сожженной. Отделяемого из носа станет еще больше, а вы можете потерять чувствительность к запахам. К тому же, обожжённая поверхность носа станет отличными входными воротами для разного рода инфекций.

Да и вообще, по словам нашего эксперта, были проделаны серьезные научные исследования, показавшие, что что против некоторых вирусных и респираторных инфекций чеснок, действительно, теоретически может быть полезен (если его есть, а не закапывать в нос), а вот против гриппа он абсолютно не эффективен. Впрочем, эти же исследования говорят, что даже для профилактики заболеваний чеснок - средство очень слабое и обыкновенные прививки куда эффективнее. Сколь либо значимой пользы от лука вообще нет.

7 Алкоголь

Про лечение алкоголем в интернете можно найти целые главы подробнейших инструкций, рассказывающих как можно лечиться с помощью спиртного против простуд, гриппа и даже кишечных инфекций. Однако, и эти рекомендации вызывают у нашего эксперта лишь ироничную усмешку.

- Алкоголь обладает энергетическим эффектом за счет опьянения, - говорит Михаил Лебедев. - Кроме того алкоголь создает ложное ощущение тепла, но это не связанные с реальностью впечатления, которые повысить сопротивляемость организма болезням никак не могут. К тому же, если выпито достаточно большое количество алкоголя, то нанесен и удар по иммунитету, а, значит, вероятность заболеть повышается. Если человек совмещает алкоголь с препаратами на основе парацетамола, которые обычно применяются при простуде, то значительно усиливается токсическое действие лекарств на печень. Алкоголь никакого влияния ни на вирус гриппа и на другие вирусы не оказывает, лечебным средством он не является. А чрезмерное его употребление может способствовать возникновению одних заболеваний и более тяжелому протеканию других.

Даже бороться с кишечной инфекцией с помощью спиртного невозможно. Чтобы эффект проявился, нужно выпить его столько, что умрут не только бактерии в кишечнике, но и сам пациент.

Почему же многим, мучающися от кишечных расстройств, становится лучше после рюмки-другой? Как говорит Михаил, вот здесь действительно работает эффект плацебо: эйфория от опьянения создает видимость, что полегчало. К этому же прибавляется твердое уверенность, что выпитое обязательно должно помочь. И плюс кишечные расстройства обычно и сами достаточно быстро проходят. Все это вместе рождает иллюзию, что спиртное помогло. Выпил, а когда протрезвел - уже здоров. Но опасно, если таким образом пытаются лечить серьезные заболевания. Например, тяжело протекающий грипп или требующую срочного лечения антибиотиками кишечную инфекцию. Пока будете пьянеть - трезветь, могут развиться серьезные осложнения.