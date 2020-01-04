От курсов инвестирования до отеля в Дубае: какие подарки ждут победителя "Русского лото"

После розыгрыша "Русского лото", прошедшего 1 января, стало известно, что миллиард рублей выиграл участник лотереи из Московской области - по крайней мере, счастливый билет был куплен в селе Юдино Одинцовского района. Однако тот самый обладатель беспрецедентно большого приза всё ещё не вышел на связь. К его поиску подключились крупные компании - чтобы поздравить.

Например, сеть гипермаркетов «Глобус», в магазине которой в Одинцовском районе и находилась стойка с билетами "Столото", решил озвучивать радостную новость о выигрыше в магазине целую неделю - на случай, если счастливчик повторно окажется в магазине. Также «Глобус» подарит победителю лотереи свои бонусные баллы программы лояльности. А сеть магазинов "Красное и белое" подсчитала, что на выигранный россиянином миллиард можно купить к праздникам аж два миллиона банок красной икры.

Служба такси "Ситимобил" предложила миллиардеру приехать за своим выигрышем в лотерейный центр на автомобиле представительского класса - чтобы заранее прочувствовать всю прелесть богатой жизни.

Пятизвездочный отель в Дубае Atlantis The Palm в честь победителя на месяц переименовывает свой президентский люкс в люкс для миллиардеров и приглашает первого победителя миллиардной лотереи в России хорошенько отдохнуть.

Чтобы выигравшему в лотерею пришлось не только тратить деньги, но и преумножать доход, Российский экономический университет имени Плеханова решил предоставить обладателю счастливого билета возможность пройти консультации по финансовой грамотности.

Однако пока всем компаниям просто некому предоставить все свои подарки, поэтому "Столото" рекомендует ещё раз проверить номера своих билетов на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а для точной информации по получению выигрыша позвонить на номер 8 900 555-00-55.