Как Трамп убивал иранского генерала Сулеймани

Американское агентство Bloomberg раскрыло детали убийства генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Как выяснилось, Дональд Трамп принял это решение после декабрьской атаки на американскую военную базу в Ираке. 27 декабря при ракетном обстреле там погиб один американский контрактник, после чего президент США поручил советнику по нацбезопасности Роберту О’Брайену, вице-президенту Майку Пенсу и госсекретарю США Майку Помпео разработать спецоперацию по ликвидации Сулеймани. Никто другой в Белом доме (который при Трампе стал чемпионом по утечкам) о ней не знал - вся информация шла по защищенным каналам связи.Американцы приняли решение об ударе в ночь на 3 января после донесения разведки о прибытии их жертвы в аэропорт Багдада.

- Мяч на иранской стороне. Мы ждем, чтобы увидеть их ответ, - заявил изданию Politico высокопоставленный источник в Вашингтоне в ответ на вопрос о возможной реакции Тегерана.

Напомним, администрация Трампа пытается оправдать свои действия защитой от атак на американских военнослужащих и дипломатов, которые якобы готовил Сулеймани. Действия США осудили Багдад, Дамаск, Анкара. Накануне эту тему в телефонном разговоре обсудили президенты России и Франции. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Эммануэль Макрон «напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности в регионе». Переговорили по Ираку и главы российской и американской дипломатий Сергей Лавров и Майк Помпео.

- Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения, - заявили в МИД РФ. - Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров.

Похороны СулейманиФото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совфеда по информполитике:

«США и Иран оказались ближе к войне, чем когда-либо за 40 лет»

- Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, заявил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» еще и Ирак. В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда-либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США.