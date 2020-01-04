2020-01-04T13:05:58+03:00
В мире

Как Трамп убивал иранского генерала Сулеймани

Стали известны детали спецоперации США в Багдаде
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Сулеймани вместе со своим иракским коллегой Абу Махди аль-Махандисом (и ещё не менее чем пятью военными) были убиты прицельным ударом американскими ракетами по кортежуСулеймани вместе со своим иракским коллегой Абу Махди аль-Махандисом (и ещё не менее чем пятью военными) были убиты прицельным ударом американскими ракетами по кортежуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американское агентство Bloomberg раскрыло детали убийства генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в аэропорту Багдада. Как выяснилось, Дональд Трамп принял это решение после декабрьской атаки на американскую военную базу в Ираке. 27 декабря при ракетном обстреле там погиб один американский контрактник, после чего президент США поручил советнику по нацбезопасности Роберту О’Брайену, вице-президенту Майку Пенсу и госсекретарю США Майку Помпео разработать спецоперацию по ликвидации Сулеймани. Никто другой в Белом доме (который при Трампе стал чемпионом по утечкам) о ней не знал - вся информация шла по защищенным каналам связи.Американцы приняли решение об ударе в ночь на 3 января после донесения разведки о прибытии их жертвы в аэропорт Багдада.

- Мяч на иранской стороне. Мы ждем, чтобы увидеть их ответ, - заявил изданию Politico высокопоставленный источник в Вашингтоне в ответ на вопрос о возможной реакции Тегерана.

Напомним, администрация Трампа пытается оправдать свои действия защитой от атак на американских военнослужащих и дипломатов, которые якобы готовил Сулеймани. Действия США осудили Багдад, Дамаск, Анкара. Накануне эту тему в телефонном разговоре обсудили президенты России и Франции. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Эммануэль Макрон «напомнил о приверженности Франции суверенитету и безопасности Ирака и стабильности в регионе». Переговорили по Ираку и главы российской и американской дипломатий Сергей Лавров и Майк Помпео.

- Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения, - заявили в МИД РФ. - Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров.

Похороны Сулеймани Фото: REUTERS

Похороны СулейманиФото: REUTERS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совфеда по информполитике:

«США и Иран оказались ближе к войне, чем когда-либо за 40 лет»

- Ликвидацией Сулеймани США попытались не начать, а остановить войну, заявил Трамп. На деле это скорее попытка вслед за Сирией не «потерять» еще и Ирак. В итоге США оказались сейчас ближе к войне с Ираном, чем когда-либо за последние 40 лет. Так считают и в Европе, и в самих США.

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Шевченко - о том, что Трамп "пропустил" звонок Путина: Напортачили в Вашингтоне. У президента карманы не должны быть забиты телефонами
Бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, экс-советник Владимира Путина - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Нино Бурджанадзе: Саакашвили гуляет в киевских ресторанах с красотками и продолжает влиять на российско-грузинские отношения
Экс-спикер парламента Грузии в беседе с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко в эфире Радио «Комсомольская правда» подвела итоги 2019 года
Новости 24
Певец Род Стюард подрался с охранником, пытаясь пройти с 39-летним сыном на детскую вечеринку
Конор Макгрегор: Хабиб боится меня. Но все хотят еще одной нашей встречи
Президент Ирана заявил, что убийство Сулеймани останется «тяжелейшим преступлением в истории» нации
Нашлось всё: российские космические войска обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности
«Ты за какую планету воюешь?»: В России выпустили носки с цитатами из фильма «Вторжение»
Правительство планирует в 2020 году создать 230 законопроектов
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»
В США рухнул сайт призывной службы из-за спекуляций в Сети о «Третьей мировой войне»
Более 10 тонн песка пытались вывезти туристы с пляжей Сардинии
WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса
За два года 28 человек отказались от российского гражданства
Доходы от приложения TikTok за год достигли 50 миллионов долларов
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен после срабатывания защиты
В Австралии пожар достиг размеров Манхэттена
Планы по убийству генерала КСИР обсуждались с узким кругом советников Трампа
В Минкомсвязи прокомментировали предложение ввести верификацию комментаторов в СМИ
В Амстердаме с туристов начали брать дополнительный налог за проживание
В США отрицают свою причастность к авиаударам по колонне шиитского ополчения с врачами в Багдаде
Константин Косачев о ликвидации генерала Сулеймани: «Уничтожается международное право»
Транзит российского газа через Украину в январе упал в пять раз