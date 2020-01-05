Идеальный штиль: Экономический прогноз на 2020-й год

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ СТАТИСТИКИ

Уходящий год стал для российской экономики годом стагнации на фоне массы статистических чудес.

- Формально хозяйственный рост сохранился – за 11 месяцев ВВП увеличился на 1,1% (против 2,1% в 2018 г.), а инвестиции в основной капитал – на 0,7% за первые три квартала (против 5,1% за тот же период 2018 г.).

- При этом данные ноября указывали на заметное падение в промышленности (-2,5% год к году) и грузообороте транспорта (-4,4%). Самый значительный спад фиксировался в высокотехнологических отраслях – электронной промышленности (-14,0%) и автомобилестроении (-14,6%).

- Росстат геройски работал на повышение оптимизма россиян: пересчёт задним числом реальных располагаемых доходов за 2018 год позволил говорить об их росте в текущем году не на 0,2, а на 0,8%, а ввод в действие нового жилья неожиданно показал рост на 8,2% за счёт того, что с августа в нём стало учитываться строительство на садовых участках.

- Розничный товарооборот прибавил 1,6% (или 473 млрд. рублей) при том, что объём потребительских кредитов вырос на 382 млрд рублей только за первый и второй кварталы. Иначе говоря, экономика пришла к идеальной стабильности.

- Всё это происходило на фоне бюджетных рекордов (профицит за 10 месяцев составил 3,07 трлн. рублей) и роста резервных фондов (на 3,91 трлн. рублей за 11 месяцев). Фондовые индексы показали уверенный рост из-за рекордных дивидендов – которые, однако, означают лишь нежелание компаний вкладывать прибыли в развитие.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛКУ ВЫРАСТУТ

Каким видится 2020 год? На мой взгляд, с высокой вероятностью он окажется относительно спокойным.

- Власти несомненно станут более активно финансировать экономику и социальную сферу в преддверии выборов в Государственную Думу в 2021 году – однако не стоит рассчитывать, что эффект превысит 1-1,2% ВВП и итоговый показатель роста экономики превысит 2%.

- Реальные доходы, вероятно, впервые за последние годы вырастут без статистических приписок, поскольку правительство будет индексировать зарплаты и более интенсивно поддерживать промышленный сектор. При этом для большинства населения этот рост не будет заметен, так как неравномерность его усилится.

- Инфляция останется на низком уровне, не превышая 4%, прежде всего из-за ограниченности конечного спроса. Доллар продемонстрирует умеренный рост, закончив год в диапазоне 66,5-67,5 рублей.

Цены на нефть удерживаются на комфортных для России уровнях из-за продолжающегося согласованного сокращения добычи странами ОПЕК+Фото: Shutterstock

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ

Основные риски 2020 года для российской экономики имеют явно выраженный внешний характер.

- Прежде всего это растущие шансы на начало глобального кризиса. Темпы роста мировой экономики снижаются. В Китае, где официально ВВП вырос на 6,0%, третий год продолжается падение продаж автомобилей (достигшее уже 9,6%) и квартир в новостройках. В США фондовый рынок, выросший с минимумов 2009 года более чем в 4 раза, выглядит существенно переоценённым и возможность взрыва этого «пузыря» не стоит недооценивать.

- Цены на нефть удерживаются на комфортных для России уровнях из-за продолжающегося согласованного сокращения добычи странами ОПЕК+, однако на газовом рынке заметен очевидный нисходящий тренд: в Европе цена на газ снизилась с начала 2019 года уже на более чем на треть.

- Кроме того, сохраняются и политические факторы: вероятность введения новых санкций со стороны США; исчезновение возникших было иллюзий от потепления отношений с Украиной; возможность новых конфликтных ситуаций вокруг Белоруссии, если Россия будет слишком активно продвигать свою интеграционную повестку на фоне президентских выборов там в 2020 году.

А КАПИТАЛ ВСЕ УТЕКАЕТ...

Конечно, предсказать основные события наступающего года сложно – но я бы акцентировал внимание на том, что 2019 год показал очень низкую способность России использовать относительно благоприятные условия для обеспечения экономического роста.

- Мировая экономика росла быстрее нашей (на 3,0%, в т.ч. американская – на 2,3%, а европейская – на 1,5%), а цены на нефть находились на весьма комфортном уровне ($63,5/бар по марке Urals за 11 месяцев) – но при этом из России продолжал утекать капитал ($39-40 млрд по итогам года).

- Власти и госкомпании подрывали инвестиционный климат уголовными делами против иностранных предпринимателей, а разница между ставкой Банка России и кредитами реальному сектору достигала 8-10% против 1,5-2% в большинстве развитых стран.

- Правительство не предпринимало практически никаких усилий для борьбы с бедностью; мысли об отмене НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума не материализовались в законы; население страны сократилось более чем на 300 тыс. человек, что стало максимальным показателем с 2008 года.

СКОЛЬКО ПРОТЯНЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ?

Долгосрочные проблемы, таким образом, лежат не вне, а внутри страны: наши власти считают хозяйственный застой предпочтительнее роста – прежде всего потому, что таковая позволяет сохранять распределительную модель экономики, не проводя рискованных экспериментов с частным предпринимательством. Может ли такая стратегия сохранить стабильность до середины 2020-х годов? Не уверен. Позволит ли она спокойно пережить 2020-й? Практически наверняка.