Россия вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею, выиграв у Швеции 5:4 в овертайме

В чешском городе Острава в субботу, 4 января, был сыгран первый полуфинал чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Российская команда, которая в четвертьфинале обыграла Швейцарию 3:1, встречалась со шведами. Эта команда на турнире продлила рекордную серию - 13 лет без поражений в матчах группового этапа на МЧМ. Статистика в плей-офф за это время - куда скромнее. Шведов, которые уверенно выиграли свою группу, называли фаворитами поединка. Но поединок выдался просто ураганным.

Стартовые 20 минут поединка превратились в настоящее шоу. Российская сборная уже на 16-й секунде матча пропустила в свои ворота. Первый же бросок по нашим воротам оказался точным - у шведов отличился Расмус Сандин.

Швеция - Россия 1:0. Расмус Сандин. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Расмуса Сандина в ворота сборной России на МЧМ-2020

Но затем у скандинавов дисциплинарный штраф до конца игры получил один из лидеров и россияне получили пять минут большинства. И сполна воспользовались этим шансом!

Швеция - Россия 1:1. Иван Морозов. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Ивана Морозова в ворота сборной Швеции на МЧМ-2020

Третья минута матча - Морозов делает счет равным после передач Морозова и Подколзина. На табло уже 1:1.

Швеция - Россия 1:2. Александр Хованов. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Александра Хованова в ворота сборной Швеции в полуфинале МЧМ-2020

Проходит еще пара минут - и россияне выходят уже вперед! Александр Хованов подкараулил отскок вывел нас вперед - 2:1. И продемонстрировал фирменный жест этого турнира - поцеловал герб на своем хоккейном свитере.

Швеция - Россия 1:3. Егор Соколов. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Егор Соколова в ворота сборной Швеции

В середине первого периода на 12-й минуте Егор Соколов наказал вратаря сборной Швеции - Альнефельт выехал из ворот, "потерял" ворота. А наш хоккеист, перехватив шайбу, с острого угла точно бросил - 3:1.

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Но буквально через пару минут размашистая атка шведов увенчалась успехов - Фагемо в большинстве бросил издалека и сократил разрыв в счете. 3:2 - и в матче появилась интрига. Шведы не захотели сдаваться после такого стартового штурма нашей команды.

Швеция - Россия 2:3. Самуэль Фагемо. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Самуэля Фагемо в ворота сборной России на МЧМ-2020

И буквально через минуту шведы едва не сравняли счет. Шайба пролетела под щитками Аскарова, но Даниил Журавлев подстраховал голкипера и крюком клюшки вынес ее с линии ворот. Шведы очень горевали по поводу этого эпизода в перерыве.

Швеция - Россия 2:3. Видео спасения шайбы с линии ворот сборной России. МЧМ-2020. 04.01.2020..Шайбу вынесли с линии ворот сборной России

В середине же второго периода россияне пропустили третью шайбу - снова отличился у шведов Расмус Сандин. И весь исход поединка должен был решиться в третьем периоде игры.

Швеция - Россия 3:3. Расмус Сандин. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Расмуса Сандина в ворота сборной России МЧМ-2020

Надо сказать, что после броска Марченко мы могли бы получить гандикап. Но вратарь шведов каким-то невероятным движением клюшки отбил тот бросок.

Швеция - Россия 3:3. Спасение вратаря сборной Швеции после броска Марченко МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео спасения вратаря сборной Швеции

На 45-й минуте матча шведы "дожали" наших. Лундквист мощным броском вывел вперед свою команду - 4:3! У нас остались 15 минут для того, чтобы отыграться.

Швеция - Россия 4:3. Нильс Лундквист. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Нильса Лундквиста в ворота сборной России МЧМ-2020

И в долгий ящик откладывать решение этого вопроса не стали наши - Егор Соколов с левого фланга атаки вылетел на ворота шведов. И хитрым броском нашел "щелочку" и забросил - 4:4 на 49-й минуте встречи.

Швеция - Россия 4:4. Егор Соколов. МЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Егора Соколова в ворота сборной Швеции в полуфинал МЧМ-2020

И никто не знал, какой станет следующая шайба. И будет ли хотя бы еще один точный бросок в основное время этой ураганной встречи, в которой встретились две атакующие команды.

В итоге 60 минут этого яркого поединка завершились вничью 4:4. И дальше - овертайм. Регламентом ему были 10 минут и в формате 3 на 3. До первой заброшенной шайбы. А если кто-то удаляется у команды, то тогда сборные играют в форме 4 на 3, то есть - выходит бонусный игрок для соперников. Такие удивительные "фишки".

И в этой лотерее повезло сборной России - Иван Морозов забросил шайбу. 5:4, и наши впервые с ЧМ-2016 вышли в финал молодежного ЧМ по хоккею.

Швеция - Россия 4:5 (ОТ). Иван Морозов. ЧМ-2020. 04.01.2020.Видео шайбы Ивана Морозова в ворота сборной Швеции в полуфинале МЧМ 2020

Наш соперник по решающей игре определится чуть позже - во втором полуфинале сыграют Канада и Финляндия. Финал МЧМ-2020 будет сыгран завтра, 5 января. И начнется в 21:00 по московскому времени.