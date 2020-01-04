Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно улетели на обычном чартерном рейсе в Гоа

Пока большинство представителей светской тусовки выкладывают фото в соцсети с VIP- курортов Бали и Таиланда, одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса Паулина Андреева и Федор Бондарчук, похоже, решили не тратиться на дорогие перелеты и купили билеты на чартерный рейс в Гоа.

Во Внуково Бондарчук приехал в темной куртке и надвинутой на глаза кепкеФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Сравните сами: билет до Денпасара на первые числа января стоят от 70 тысяч рублей, а билет эконом-класса до Даболима всего 35 тысяч. Экономно? Еще бы! Хотя вряд ли дело в рачительности известного режиссера. Судя по тому, как шифровалась звездная пара от других пассажиров рейса, звездные туристы просто не хотели, чтобы об их визите в Индию кто-то знал. Поэтому во Внуково Бондарчук приехал в темной куртке и надвинутой на глаза кепке, а его супруга в темной одежде и капюшоне, который сняла только перед прохождением паспортного контроля. При этом девушка постоянно обнимала мужа, стараясь будто в его объятиях спрятаться от излишнего внимания посторонних. Однако, кто-то из пассажиров успел снять звезду "Оттепели" и ее супруга.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук, похоже, решили не тратиться на дорогие перелетыФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Причем, судя по всему, лететь к океану пара решила спонтанно, даже не успев зарегистрировать себя как VIP-пассажиров. Эти вопросы пришлось экстренно решать сотрудникам авиакомпании.

Напомним, у режиссера был очень продуктивным прошлый год. На днях в прокат вышел фильм "Вторжение", сиквел его прошлого фильма "Притяжение" 2017 года. За несколько дней проката он уже собрал кассу в 384 миллиона рублей.