2020-01-05T11:32:15+03:00
Звезды

Как Вовк, Сябитова, Яковлева помолодели после пластики: они просто отрезали лишнее

Хирург рассказывает о преображении звезд
Ирина ВИКТОРОВА
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Ангелина Вовк похорошела и стала чаще выходить в свет.Ангелина Вовк похорошела и стала чаще выходить в свет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это сейчас артистки начинают ходить на уколы красоты и прочие косметологические процедуры после тридцати, а иногда и с двадцати лет. Поэтому к зрелому возрасту их кожа чаще всего не требует кардинального омоложения в виде пластики – хватает аппаратной косметологии. У старшего поколения выбор процедур красоты был гораздо скромнее, поэтому к пятидесяти годам многим приходится омолаживаться с помощью пластической хирургии. Самые популярные омолаживающие операции – блефаропластика (операция по изменении формы век) и подтяжка лица. Преображения звезд с kp.ru рассматривает звездный хирург клиники «Докторпластик» Дмитрий Труфанов.

Роза Сябитова, 57 лет

- Здесь была сделана верхняя и нижняя блефаропластика, - рассказывает Дмитрий Игоревич. – Также возможна, так называемая, безоперационная подтяжка лица с помощью нерассасывающихся нитей. Она, конечно, не даёт максимальный эффект, но это и не операция, разрезов при такой процедуре практически нет, и если есть, то они очень маленькие и скрыты в волосистой части головы. Реабилитация минимальная, как в принципе у любых косметологических процедур по сравнению с пластическими операциями. Девушки сейчас очень часто делают такие процедуры. Ну и конечно телеведущая ведет постоянную работу с кожей у косметолога.

Телеведущая Роза Сябитова. Фото: Instagram.com

Телеведущая Роза Сябитова.Фото: Instagram.com

Елена Яковлева, 58 лет

- Серьезной хирургии особо не заметно. Сделана нижняя блефаропластика, как правило, такую операцию сочетают с верхней блефаропластикой, - комментирует доктор. Но так как серьёзных эффектных результатов я не вижу, поэтому делаем вывод: сделана только нижняя блефаропластика, соответственно удалены грыжевые мешки. Ну и, конечно, так называемые «уколы красоты»: гиалуронка, ботокс. Мне кажется, это уже вошло в обиход не только звезд, а если мы говорим об известных людях, то они не обходятся без этих процедур.

Актриса Елена Яковлева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Елена Яковлева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Штурм, 53 года

Наталья Штурм прекрасно сэкономила на преображении. Все операции она сделала на проекте «На 10 лет моложе», известный профессор оперировал ее бесплатно. Штурм увеличила грудь и сделала парочку операций для омоложения лица. Доктор заметил у Натальи признаки птоза (опущения) – вот их вместе с мелкими морщинами и ликвидировали. Штурм сделали круговую подтяжку лица – операция восстанавливает контур и овал лица, уменьшает дряблость кожи в области шеи, разглаживает крупные складки и морщины. Также певица осталась довольна верхней блефаропластикой – в ходе операции убирают лишнюю кожу, нависание верхнего века, морщинки.

Певица Наталья Штурм. Фото: Instagram.com

Певица Наталья Штурм.Фото: Instagram.com

Алиса Мон, 55 лет

Певица кардинально изменилась после пластики. Алиса Мон шутила после восстановления, что ей теперь 35 лет. Мон хвасталась новым открытым взглядом из-за пластики верхних век. Также ей сделали фейслифтинг – подтяжка для восстановления идеальных контуров лица и шеи и устранении морщин.

Певица Алиса Мун. Фото: Instagram.com

Певица Алиса Мун.Фото: Instagram.com

Ангелина Вовк, 77 лет

Ангелин Михайловна не скрывает, что регулярно преображается и посещает косметологические клиники. Вовк, как и Сябитова, сделала безоперационную подтяжку, контурную пластику и уколы ботокса. После серьезных косметологических процедур нет кардинального преображения, как после пластики, но эффект заметен. Это преображение подходит для таких звезд, как Вовк, которые не решаются на операцию. Для Вовк была эффективна процедура Fractora – это радиочастотный фейслифтинг: уменьшились морщины, пигментация, кожа стала более плотной и ровной.

Телеведущая Ангелина Вовк. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущая Ангелина Вовк.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ИСТОЧНИК KP.RU

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