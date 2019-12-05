В распоряжении «КП» оказался официальный ответ Сената Берлина (органа исполнительной власти столицы Германии) в адрес депутата Берлинского городского парламента — Гуннара Линдеманна. Из документа следует, что, по данным немецких спецслужб, в столице ФРГ может находиться «до 20 потенциальных террористов северокавказского происхождения».

По словам властей, эти люди «находятся под наблюдением». Однако один из самых известных боевиков последнего времени, тунисский «беженец» Анис Амри, точно так же ранее попадал в поле зрения германских спецслужб (например, за переписку в соцсетях с радикальными высказываниями). Это не помешало ему организовать теракт, протаранив на автомобиле посетителей рождественского базара в Берлине 19 декабря 2016 года, в ходе чего погибло 11 человек.

Вопрос правомочности пребывания таких «беженцев» в ФРГ обострился 23 августа 2019 года, после загадочного убийства в Берлине бывшего северокавказского боевика Зелимхана Хангошвили. В этом преступлении ряд сил на Западе обвинили Россию, выставляя Хангошвили «оппозиционером-демократом», несмотря на то, что «КП» уже приводила фото- и видеодоказательства его причастности к бандподполью. Ранее, подобно своим многочисленным «коллегам», он прибыл в Германию и пытался получить политическое убежище.

Бывший северокавказский боевик Зелимхан Хангошвили попал в Германию как беженец.

— Немецкий налогоплательщик не должен платить за содержание людей, вовлечённых в военные преступления, а властям следует более внимательно следить за тем, кого они пускают страну. Включая потенциальных боевиков с северокавказскими корнями. На мой взгляд, возможные преступления с их участием можно предупредить, если расширить сотрудничество между германскими и российскими спецслужбами, — сказал «КП» Гуннар Линдеманн (его партия «Альтернатива для Германии» находится в оппозиции и не может в полной мере реализовать свою программу по улучшению отношений с Москвой и борьбе с нелегальной миграцией — прим. ред.).

Как сообщала «КП» ранее, на фоне провала политики «мультикультурализма» и многочисленных социально-экономических проблем из-за наплыва беженцев, канцлер ФРГ Ангела Меркель, ранее открывшая для них границы, отказалась баллотироваться на следующий срок на выборах-2021.