Всегда вовремя: Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией мира

«Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией мира: в 2019 году 86,68% рейсов российского авиаперевозчика были выполнены строго по расписанию. В итоге авиакомпания оставила позади остальных конкурентов и возглавила авторитетный международный рейтинг On-Time Performance Review. Этот рейтинг ежегодно составляет агентство Cirium – глобальный поставщик аналитики в индустрии путешествий.

Оценивая пунктуальность авиакомпаний, Cirium использует данные из сотен уникальных источников и отслеживает выполнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.

В итоге «Аэрофлот» попал на первую строчку рейтинга пунктуальности, потеснив японскую авиакомпанию All Nippon Airways (ANA). «Аэрофлот» также занял первое место по пунктуальности среди всех европейских авиакомпаний.

Кроме того, аналитики Cirium составили рейтинг пунктуальности аэропортов: этот список возглавил «Шереметьево». Званием самой пунктуальной воздушной гавани планеты он так же в немалой степени обязан «Аэрофлоту», для которого «Шереметьево» является базовым аэропортом.

Победа в мировом рейтинге пунктуальности – уже не первое признание успехов «Аэрофлота». В 2019 году авиакомпания стабильно удостаивалась различных наград как самая пунктуальная авиакомпания мира и Европы. Так, ранее «Аэрофлот» получил «пять звезд» за точность выполнения рейсов от британского аналитического агентства OAG. В рейтинге экспертов «Аэрофлот» стал единственной российской авиакомпанией, получившей максимальный балл, и крупнейшей авиакомпанией в Европе по объемам перевозок. Кроме «Аэрофлота» престижные «пять звезд» получили всего 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings.

Добиться безукоризненной пунктуальности «Аэрофлоту» помогают новые технологии и оптимизация подготовки к полетам, в том числе строгое выполнение правил посадки на рейс. Кроме того, залогом победы в жесткой конкуренции на авиарынке эксперты Cirium считают цифровые технологии, например, искусственный интеллект и биометрический контроль, которые также помогают повысить пунктуальность рейсов. По уровню цифровизации «Аэрофлот» занимает одну из лидирующих позиций в авиаотрасли. Авиакомпания постоянно внедряет цифровые инновации, помогающие пассажирам проходить необходимые при подготовке к полету процедуры в аэропорту быстрее и комфортнее. По оценке американского консалтингового агентства Bain & Company, «Аэрофлот» занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира.