Сокрушил норвежцев! Российский лыжник Большунов впервые в карьере выиграл гонку "Тур де Ски"

В воскресенье, 5 января, в итальянском Валь-ди-Фьемее прошел последний, седьмой этап многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Мужчины прошли дистанцию в 10 километров, которая здесь традиционно проходит в гору.

Перед стартом последнего этапа в лидерах был норвежский супергонщик Йоханнес Клэбо. А вот россияне Большунов и Сергей Устюгов - сразу же за ним следом.

В итоге суровый норвежец Клэбо не смог удержать свое небольшое преимущество в "горной" гонке. Большунов обошел Йоханнеса и приехал четвертым. А Клэбо в гонке в гору занял только 22-е место. Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, приехавший к финишу с результатом в 30 минут 55,8 секунды.

В итоговой классификации Большунов - первый, Устюгов - второй. А Клэбо с отставанием болеем чем в минуту занял третье место.

- Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что гора большая, не прощает ошибок. Но сегодня был мой день, - сказал после финиша Александр Большунов в небольшом экспресс-интервью.

Для 23-летнего Александра Большунова это - первая подобная победа в карьере. В разное время эту гонку выигрывали только еще два россиянина. В сезоне 2016/17 это был Сергей Устюгов, а в 2012/2013 - Александр Легков.

В женской классификации, отметим, второе место осталось за россиянкой Натальей Непряевой.