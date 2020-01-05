2020-01-05T18:05:49+03:00
Спорт

Сокрушил норвежцев! Российский лыжник Большунов впервые в карьере выиграл гонку "Тур де Ски"

Второе место - за его напарником по сборной Сергеем Устюговым
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский лыжник Большунов - впервые в карьере стал первым в многодневке "Тур де Ски".Российский лыжник Большунов - впервые в карьере стал первым в многодневке "Тур де Ски".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 5 января, в итальянском Валь-ди-Фьемее прошел последний, седьмой этап многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Мужчины прошли дистанцию в 10 километров, которая здесь традиционно проходит в гору.

Перед стартом последнего этапа в лидерах был норвежский супергонщик Йоханнес Клэбо. А вот россияне Большунов и Сергей Устюгов - сразу же за ним следом.

В итоге суровый норвежец Клэбо не смог удержать свое небольшое преимущество в "горной" гонке. Большунов обошел Йоханнеса и приехал четвертым. А Клэбо в гонке в гору занял только 22-е место. Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, приехавший к финишу с результатом в 30 минут 55,8 секунды.

В итоговой классификации Большунов - первый, Устюгов - второй. А Клэбо с отставанием болеем чем в минуту занял третье место.

- Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что гора большая, не прощает ошибок. Но сегодня был мой день, - сказал после финиша Александр Большунов в небольшом экспресс-интервью.

Для 23-летнего Александра Большунова это - первая подобная победа в карьере. В разное время эту гонку выигрывали только еще два россиянина. В сезоне 2016/17 это был Сергей Устюгов, а в 2012/2013 - Александр Легков.

В женской классификации, отметим, второе место осталось за россиянкой Натальей Непряевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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