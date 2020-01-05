Елена Вяльбе: Спросите у Устюгова, что он крикнул Большунову

Триумфом российских спортсменов завершилась престижная лыжная многодневка. На финише последнего горного этапа борьба шла в основном за общий зачёт и лидеры гонки, норвежец Клебо и наши Устюгов и Большунов следили друг за другом. Российские лыжники немного уступали королю спринта по сумме всех этапов, но скоро смогли отыграть разрыв. Клебо на последнем километре подъёма закопал я и Большунов ушёл вперёд. Российский гонщик преодолел этот этап третьим, но выиграл общий зачёт. Вторым по сумме оказался Сергей Устюгов, а Клебо стал только третьим.

Александр Большунов после финиша рассказал, что гора очень коварная и он старался не форсировать события и пошёл вперёд только тогда, когда понял, что сил ещё много.

Вот так "вечно второй" Большунов стал Первым.

Стоит отметить и других российских лыжников, которые атаковали целой командой.

Плюс прекрасно выступила Непряева, завоевавшая серебро в общем зачёте Тур де ски. Отличный новогодний подарок российским любителям спорта!

Вот что нам рассказала об этом успехе президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

- Елена Валерьевна, поздравляем вас с яркой победой. Наши ребята классно вывезли на финиш Александра Большунова. Это была какая то командная тактика? Что крикнул Сергей Устюгов Большунову на последнем подъёме, после чего Александр пошёл вперёд и оторвался от Клебо?

- Я в этот момент находилась далеко от того места и не слышала. И кричал ли он вообще. А если кричал - спросите у Устюгова. А в этот момент даже больше всех тащил не Устюгов, а Денис Спицов.

- Но это бала командная задумка?

- Объясняю вам так: у нас есть несколько микрогрупп, в которых есть свои тренеры, которые и обсуждают тактику.

- А на общем собрании команды вы разрабатываете план на "игру", как это делают футболисты?

- Нет, обсуждение тактики идёт внутри этих микрогрупп по четыре человека. На общем собрании детали гонки не обсуждаем. Как нибудь расскажу поподробнее. А сейчас - извиняюсь, на телефоне садится батарейка.

- Понятно, все поздравляют. Мы тоже присоединяйся. Отличный рождественский подарок!

- Спасибо большое!

Лыжные гоки. Тур де ски.

Мужчины. Гонка в гору. 10 км (С). 1. Симен Крюгер – 30.55,8. 2. Сьюр Рёте (оба – Норвегия) – отставание 13,9. 3. Александр Большунов – + 22,3. 4. Денис Спицов – + 26,2. 5. Сергей Устюгов – + 35,6… 7. Андрей Мельниченко – + 44,8… 9. Андрей Ларьков – + 53,7… 17. Иван Якимушкин – + 1.25,6… 19. Артём Мальцев – + 1.26,1… 55. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 4.30,0.

Итоговый общий зачёт «Тура» (после семи гонок из семи). 1. Александр Большунов. 2. Сергей Устюгов (оба – Россия). 3. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

КСТАТИ

Победитель Тур де ски Александр Большунов заработал 70 тысяч евро

В этом году призовые многодневной гонки срезал чуть ли не в два раза - организаторы не нашли достаточно спонсоров. Тем ни менее чемпион Александр Большунов сорвал неплохой куш. За победу в общем зачёте он получит 47 тысяч евро. Плюс более 20 тысяч он насобирал на отдельных этапах многодневки, где побеждал и несколько раз был на пьедестале.

Занявший второе итоговое место Сергей Устюгов заработал порядка 60 тысяч евро.

Вот как уменьшились призовые на Тур де ски-2020

– победа на этапе – 8700 евро (вместо 13 000 евро);

– второе место – 6500 евро (вместо 8700 евро);

– третье место – сумма останется неизменной (4300 евро).

«Тур де Ски», общий зачет:

– победа – 47 700 евро (вместо 84 800 евро);

– второе место – 34 700 евро (вместо 43 400 евро);

– третье место – 23 400 евро (вместо 26 000 евро).

С нового сезона фиксированные призовые будут получать не топ-10, а топ-20 спортсменов по итогам общего зачета, а также по итогам гонок на этапах Кубка мира, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта.