Психолог рассказала, зачем гадать в Сочельник и кому этого делать не стоит

В ночь с 6 на 7 января начинаются Святки – самое мистическое время в русской традиции. Считалось, что это период разгула нечистой силы, уповая на которую, можно узнать свое будущее и получить ответы на самые важные вопросы. Начинаясь накануне Рождества и продолжаясь до Крещения, Святки на самом деле – напоминание о языческих обрядах. Православная церковь не поддерживала и не поддерживает святочные гадания и заигрывания с нечистым духом. Но сегодня вряд ли кто-то всерьез уповает на потусторонние силы. Скорее, это развлечение длинными зимними вечерами, особенно, когда праздничные выходные уже на исходе и все остальные способы занять себя уже исчерпали.

- В современной психологической науке есть несколько разных взглядов на суеверия. Если говорить упрощенно, суеверия трактуются чаще всего как отражение неразвитого мышления. Придумывая какие-то ритуалы и подмечая «причины и следствия» (встретил бабу с пустым ведром – жди неприятностей), человеческая психика силится свести непонятный враждебный окружающий мир к цепи определенных закономерностей. И если вести себя «правильно», окружающий мир тоже будет реагировать «как должно», - объясняет психолог Елена Казакевич. – Это такой глубинный пласт верований, который сидит у нас у всех в подсознании. Поэтому крайне сложно найти человека, который, вернувшись за забытой вещью, не взглянет как бы случайно в зеркало. Ведь всем известно: возвращаться – плохая примета, и чтобы этот негатив убрать, нужно улыбнуться своему отражению. И мы можем быть хорошо образованными осознанными людьми, не верящими во всякую ерунду – а в зеркало будем смотреться, что называется, на автомате. Потому что это зашито у нас в подсознании. Бороться с суевериями, сидящими на таком уровне, бессмысленно.

В святочных гаданиях есть и польза. К примеру, это чаще всего групповые развлеченияФото: Андрей ТАНАЕВ

Другое дело, что некоторые люди суеверия, приметы и гадания ставят во главу своей жизни. Отказываются от намеченной операции, если увидят черную кошку. Дышат зловониями от мусорного ведра, потому что выносить его на ночь – плохая примета. Заматывают коляску с младенцем занавесками – чтобы не сглазили новорожденного. Таким образом ведут себя люди слабые, тревожные. Рулить своей судьбой они доверяют черным кошкам, рыжим женщинам, бабам с ведрами – и т.п. артефактам. Лишь бы не брать ответственность за свои просчеты – но и успехи тоже! - на себя. Мол, это не я просчитался, это так звезды встали. Осуждать за это суеверных знакомых сложно – что же еще делать, если другого крепкого дна под ногами, кроме верований, они нащупать не могут. Но собираясь погадать в Святки, не зовите людей с суеверным мышлением в свою компанию. Если для здравомыслящего оптимиста гадания – это развлечения, то для погруженного в суеверия внушаемого человека результат мистического ритуала может стать основой для негативного программирования. Мол, мне на роду написано – замуж не выйду, так что, Коля, ты явно не моя судьба, нам надо расстаться. Конечно, все это «работает» гораздо сложнее и тоньше, не так очевидно. Но я специально огрубила, чтобы стал понятнее принцип негативного программирования.

А для остальных в святочных гаданиях есть определенная польза. Во-первых, это чаще всего групповые развлечения. То есть чтобы гадать, предстоит собраться вместе, дружески общаться, сплотиться общим делом. Это дает человеку ощущение базовой безопасности – я не один, у меня друзья-товарищи. Во-вторых, пытаясь что-то разглядеть в кофейной гуще или свечном огарке, вы невольно задумываетесь о важных для себя вещах. Это помогает определиться, что ценно, что нет. Что для вас – хороший исход, а что – не очень. Как ни странно, суеверный ритуал играет таким образом на осознанность! В-третьих, чтобы что-то разглядеть, придется напрягать воображение и фантазию. То есть развивать свою креативность – очень важный в сегодняшних условиях «софт скил».

Так что, если не относитесь слишком серьезно к гаданиям – гадайте себе на радость!

Вот несколько самых популярных святочных гаданий, которые можно повторить в современных условиях начиная с вечера 6 января и до 19 января. Лучше проводить их в веселой дружеской компании – так интереснее и больше шансов что-то разглядеть. Потому что привести себя в испуганно-мистическое состояние, как делали для правильного гадательного настроя наши предки, современным людям вряд ли удастся. Да и нужно ли?

1. На кофейной гуще. Сварите кофе в турке. Перелейте его в небольшую чашку. Напиток выпейте. Затем прокрутите чашку три раза по часовой стрелке, три раза – против. Резко опрокиньте гущу на блюдце. В получившемся узоре попытайтесь разглядеть, что вас ждет в следующем году. Силуэт человека – к появлению в жизни нового значимого человека (друга, жениха, ребенка, духовного учителя). Дом – появление или расширение хозяйства (покупка недвижимости или переезд, замужество с отделением от родительской семьи, уход на съемную квартиру и т.п.). Дерево или ветвь, где основные линии идут вверх – к счастливым ожидаемым событиям. С ветвями вниз – к неприятностям, огорчениям, крушению планов. Круги или кольца – к устройству личной жизни. Полосы – к путешествиям, командировкам и поездкам.

2. Аналогично гадают и на свечном воске. Зажигают свечу, ждут, пока выплавится побольше воска. Тем временем наполняют холодной водой миску, выливают расплавленный воск в воду. Крутят миску, как в предыдущем гадании кофейное блюдце. Когда он застынет, воду сливают и разглядывают получившийся наплыв. Фигуры толкуются так же, как при гадании на кофе.

Во время гадания на воске фигуры толкуются так же, как при гадании на кофеФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

3. Следующее гадание нужно проводить по очереди. У всех вместе не получится. Садимся напротив большого зеркала. На стол рядом с собой ставим зажженную свечу. Сзади – зеркало поменьше. Таким образом, чтобы при взгляде в большое зеркало человек видел целый коридор из зеркал. Произносим заклинание «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать» и пытаемся разглядеть в анфиладе зеркал изображение. Девушку, увидевшую силуэт человека, ждут перемены в личной жизни – скорое замужество.

4. В Сочельник, то есть накануне Рождества, выходят на улицу и слушают лай собак: если он звонкий заливистый – сердечный друг будет веселый и щедрый. Глухой отрывистый лай – солидный, но прижимистый. Злобный, переходящий в рычание – отношения будут непростыми, с частыми ссорами.

5. Напишите свое самое главное желание на следующий год на листе бумаги. Не показывая никому, бумагу скомкайте, бросьте в миску и подожгите свечой. Когда все сгорит, изучите, какой рисунок образует пепел. Скрещенные линии говорят о том, что загаданное в этом году не сбудется.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Но ведь предсказания сбываются?!

Любой, кто хоть раз обращался к гадалкам, сам гадал или отмечал «работу» примет, подтвердит: предсказания сбываются! Значит, мистические законы работают?

Как ни странно, суеверный ритуал играет на осознанностьФото: Андрей ТАНАЕВ

На самом деле, этому есть вполне реалистичное научное объяснение. Во-первых, предсказания всегда даются в максимально обобщенной форме. И получив их, каждый человек подсознательно начинает «подгонять» свою реальность под результат гадания. Несовпадения мозг отметает, а вот совпадения фиксирует. Так и закрепляется связка: предсказание – факт из жизни. И создается ощущение, что приметы работают, а гадания могут быть точными.

Что же касается предсказаний по всяческим гороскопам, то их сбываемость объясняется эффектом Форера. Психолог Барнум Форер еще в 1948 году поставил эксперимент, повторенный позднее множеством других ученых. Давал своим студентам на карточках максимально расплывчатое описание личности и просил оценить, насколько оно соответствует их личности в реальности. Каждый из студентов считал, что описание составлено лично для него. Однако они были одинаковыми. И несмотря на это, каждый из испытуемых оценил точность характеристик на карточках достаточно высоко – в среднем на 4,26 балла из 5 возможных.

То есть при изучении предсказаний гороскопов и т.п. наш мозг ищет подтверждение нашим же представлениям о себе и своей судьбе. Это и создает ощущение, что предсказание сбылось.