Собчак приревновала Богомолова к симпатичной инструкторше по лыжам

Ксения Собчак отдыхает в Куршевеле: в горы телеведущая отравилась в компании всех своих близких – мужа Константина Богомолова, трехлетнего сына Платона и мамы Людмилы Нарусовой. Звезда экрана устроила родственникам фешенебельные каникулы: чтобы привезти семью на горнолыжный курорт, она арендовала частный самолет. В Куршевеле Ксения сняла для родных несколько номеров в дорогом пятизвездочном отеле. А чтобы ее сын и муж научились кататься на горных лыжах, наняла им тренеров.

Платон отправился осваивать азы горнолыжного спорта в младшую группу для начинающих. А вот Константин Богомолов покоряет склоны в компании личного инструктора – молодой и привлекательной женщины. Вероятно, даже слишком привлекательной, поскольку девушка сумела разжечь в Собчак искры ревности. Видимо, от Ксении не ускользнуло то, с каким удовольствием ее новоиспеченный муж оттачивает технику под присмотром личной тренерши.

Телеведущая поделилась в Инстагарме видеороликом, в котором она расспрашивает мужа о его успехах в горных лыжах. Беседа велась, пока супруги поднимались вверх на гору на фуникулере. В начале ролика Ксения – опытный интервьюер – спрашивает Константина: есть ли будущее у российского лыжного спорта? На что Богомолов с присущей ему скромностью отвечает: он и есть главная надежда горнолыжного спорта.

- Безусловно. В моем лице, и ты это понимаешь. Ты везешь доказательства, - уверен режиссер.

- Константин, это второй день вашего катания на лыжах. У тебя еще очень симпатичная инструкторша, очень симпатичная, - подчеркивает Ксения и переводит камеру на девушку: «Флория!»

Блондинка в горнолыжном шлеме оборачивается и приветливо улыбается – зрители видят, что она действительно молодая и привлекательная.

Француженка Флория вызвала ревность Ксении. Фото: Инстаграм.

- Она вдохновляет тебя? – ревниво продолжает свой допрос 38-летняя Собчак.

В ответ Богомолов поспешил перевести разговор на нейтральные темы – мол, его гораздо больше вдохновляют совсем другие вещи.

- Малыш, я вдохновляюсь не этим, - доверительно сообщил жене Константин. - Я вдохновляюсь запретом на допинг — запретом нашим спортсменам выступать.

xenia_sobchak На легком глинтвейновом допинге готовимся к соревнованиям с @konbog75

На вопрос Ксении: собирается ли он выступать под нейтральным флагом, Богомолов отвечает: «Я поеду под российским флагом. И более того, с глинтвейновым допингом».

Пока Ксения, ее муж и сын учатся кататься на лыжах, мама телеведущей предпочитает проводить время в кафе за чашечкой кофе или глинтвейна. С тех пор, как у Собчак родился сын, Ксения часто ездит на отдых вместе с мамой. Людмила Нарусова помогает ей с Платоном. Неизвестно, справилась бы Ксения в поездке с сыном в одиночку – она практически никогда не путешествует с Платоном без помощников. К счастью, опытная в делах воспитания бабушка всегда рядом и подменяет дочь, когда та занята.