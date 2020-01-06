Квентин Тарантино стал главным триумфатором на «Золотом глобусе»

Церемония вручения приза «Золотой глобус», вручаемого ассоциацией зарубежной прессы, аккредитованной при Голливуде, считается генеральной репетицией «Оскара». До какой-то степени результаты обеих премий всегда совпадают. Существенное отличие состоит в том, что «глобусов» значительно больше: они вручаются сразу в двух категориях «драма» и «комедия или мюзикл». И не только полнометражным фильмам, но и телесериальной продукции, практически ничем не уступающей сегодня большому кино.

Главным победителем в категории «комедия или мюзикл» стал фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», выигравший как лучший фильм, а также принесший награды самому Тарантино за лучший сценарий и Брэду Питту за лучшую мужскую роль второго плана.

Брэд Питт.Фото: REUTERS

В категории «драма» победителем оказался новый фильм англичанина Сэма Мендеса «1917» (он выходит в российский прокат 30 января). Военная драма снискала награды в номинациях «лучший фильм» и «режиссура», обойдя «Джокера» и «Ирландца», и это главный сюрприз церемонии. «Джокер» удовольствовался призом Хоакину Фениксу за главную мужскую роль и Хилдур Гуднадоттир за лучшую музыку. Лучшей драматической актрисой неожиданно признали вернувшуюся на большой экран Рене Зеллвегер за роль звезды Голливуда Джуди Гарленд в фильме «Джуди».

Хоакин Феникс.Фото: REUTERS

Соответствующий приз в категории «комедия или мюзикл» почему-то достался американской актрисе и певице китайского происхождения Аквафине за роль в фильме «Прощание», не являющемся, к слову сказать, ни комедией, ни мюзиклом. Это повествование об американке, отправившейся в Китай к умирающей бабушке, от которой семья скрывает, что та смертельно больна. Награждение этого фильма - типичный случай странностей, свойственных иногда «Золотому глобусу», который разыгрывается среди нескольких десятков журналистов, на которых всегда можно найти управу или повлиять.

Лора Дерн.Фото: REUTERS

Лучшим актером в этой категории стал англичанин Тэрон Эджертон, убедительно сыгравший молодого Элтона Джона в «Рокетмене». Песня из этого фильма I’m Gonna Love Me Again Элтона Джона была признана лучшей за год. Великолепная Лора Дерн справедливо отхватила «глобус» за лучшую второплановую роль в «Брачной истории» Ноя Баумбаха.

Лучшим мультфильмом было названо «Потерянное звено». А лучшим зарубежным фильмом предсказуемо стали южнокорейские "Паразиты" – победивший в Каннах сатирический триллер о классовом расслоении общества. Можно не сомневаться, что эта диспозиция повторится на «Оскарах».

Режиссер Пон Чжун Хо со статуэткой за фильм "Паразиты".Фото: REUTERS

Среди телефильмов по две награды получили сериалы «Наследники» (за лучший драматический сериал и лучшую мужскую роль - актер Брайан Кокс) и «Чернобыль», названный лучшим среди сериалов с ограниченным количеством серий. Швед Стеллан Скарсгард, сыгравший министра Бориса Щербину, назван в этой категории лучшим актером второго плана. Сыгравший роль еще одного реального человека, основателя «Фокс Ньюс» Роджера Айлса, Рассел Кроу признан лучшим актером в той же категории. А лучшей актрисой второго плана здесь стала Патриция Аркетт за роль в сериале «Притворство».

Стеллан СкарсгардФото: REUTERS

Лучшим актером комических сериалов назван Рами Юссеф («Рами»), актрисой - Фиби Уолтер-Бридж (сериал «Дрянь», ставший победителем среди комедий). В драматической категории «Золотой глобус» за лучшую женскую телероль выиграла Оливия Колман, сыгравшая королеву Елизавету II в сериале «Корона». Интересно, что за роль другой английской королевы, Анны, сыгранной ей в фильме «Фаворитка», актриса в начале года была удостоена «Оскара».

Оливия КолманФото: REUTERS

Ведущим церемонии был комик Рики Жервэ, весь вечер насмехавшийся над Мартином Скорсезе, Леонардо ДиКаприо и мюзиклом «Кошки», ставшими основными лузерами.