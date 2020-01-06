2020-01-06T13:34:41+03:00
Звезды

Округлившуюся Анну Семенович подозревают в беременности

39-летняя эстрадная дива удивила поклонников внушительным животиком
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
39-летняя Анна Семенович станет мамой?39-летняя Анна Семенович станет мамой?Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Слухи о том, что Анна Семенович станет мамой, появились в новогоднюю ночь. Блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) опубликовала видео с новогоднего концерта 39-летней певицы. Там красотка Семенович поёт и танцует на сцене в красном платье-карандаш, которое чуть обтягивало ее фигуру. Поклонники артистки увидели внушительный животик секс-дивы и тут же принялись поздравлять артистку с беременностью.

Анну Семенович подозревают в беременности.

Такой же эффект вызвал и поход Анны на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Правда, там певица прикрывала ещё более округлившиеся формы реквизитом ледового шоу, крыльями героини Навки.

ann_semenovichann_semenovich
Семенович на шоу Татьяны Навки Спящая красавица
1269 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Впрочем, коллеги Анны Семенович уверены, что она пока не ждёт малыша, просто поправилась, как это обычно бывает зимой. Ведь пока рядом с Анной нет любимого мужчины, она пока в поиске спутника жизни.

Красное платье подчеркнуло округлившийся животик Семенович. Фото: Instagram.com

Красное платье подчеркнуло округлившийся животик Семенович.Фото: Instagram.com

Хотя Семенович не скрывала в своих интервью, что в скором времени планирует стать мамой.

- Я вообще считаю, что детьми никто никого никогда не удержит, - говорила Анна в интервью радио «Комсомольская правда». -Я не исключаю, что усыновлю малыша. Мне очень хочется хотя бы одной душе маленькой помочь. Вот когда я рожу своего ребенка, я посмотрю, что это, как это. И тогда буду принимать решение. Пока человек сам не сломал руку, он никогда не поймет, как это больно. Не родив детей, никогда не поймешь, как это прекрасно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Анна Семенович сделала операцию на груди

Певица со слезами на глазах раскрыла свою самую главную тайну (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд
Дочь Сулеймани рассказала о наступлении «темного дня» для США и Израиля
Японский военный аналитик назвал МиГ-25 «королем скорости»
Преемник Сулеймани пообещал изгнать американцев из региона
Конгресс США намерен ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
«Золотой глобус» – 2020: Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер в драме»
Гуаидо собирается провести очередное заседание парламента Венесуэлы
Ирак сообщит послу США о высылке американских войск
Оппозиционный кандидат Зоран Миланович побеждает на выборах президента Хорватии
Более 40 человек пострадали в ходе беспорядков в Нью-Дели
«Золотой глобус» – 2020 в номинации «Лучший мини-сериал» получил «Чернобыль»
Помпео от имени США поздравил Гуаидо с переизбранием на пост спикера парламента Венесуэлы
«Золотой глобус» – 2020: Тарантино победил в номинации «Лучший сценарий»
Картина «Паразиты» получила «Золотой глобус» – 2020 как лучший фильм на иностранном языке
Сторонники Гуаидо заявили, что он переизбран спикером парламента Венесуэлы
Трамп пригрозил Ирану ударами, а Ираку – санкциями
«Золотой глобус» – 2020: Кинокритики США назвали лучшим фильмом года картину «Паразиты»
Меркель, Джонсон и Макрон призвали Ирак поддерживать коалицию США
Жертвами атаки боевиков на военную базу в Кении стали трое американцев
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения наград «Золотой глобус – 2020»