Округлившуюся Анну Семенович подозревают в беременности

Слухи о том, что Анна Семенович станет мамой, появились в новогоднюю ночь. Блогер Лилия Абрамова (Татарка FM) опубликовала видео с новогоднего концерта 39-летней певицы. Там красотка Семенович поёт и танцует на сцене в красном платье-карандаш, которое чуть обтягивало ее фигуру. Поклонники артистки увидели внушительный животик секс-дивы и тут же принялись поздравлять артистку с беременностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753363" frameborder="0"></iframe> Анну Семенович подозревают в беременности.

Такой же эффект вызвал и поход Анны на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Правда, там певица прикрывала ещё более округлившиеся формы реквизитом ледового шоу, крыльями героини Навки.

ann_semenovich Семенович на шоу Татьяны Навки Спящая красавица

Впрочем, коллеги Анны Семенович уверены, что она пока не ждёт малыша, просто поправилась, как это обычно бывает зимой. Ведь пока рядом с Анной нет любимого мужчины, она пока в поиске спутника жизни.

Красное платье подчеркнуло округлившийся животик Семенович.Фото: Instagram.com

Хотя Семенович не скрывала в своих интервью, что в скором времени планирует стать мамой.

- Я вообще считаю, что детьми никто никого никогда не удержит, - говорила Анна в интервью радио «Комсомольская правда». -Я не исключаю, что усыновлю малыша. Мне очень хочется хотя бы одной душе маленькой помочь. Вот когда я рожу своего ребенка, я посмотрю, что это, как это. И тогда буду принимать решение. Пока человек сам не сломал руку, он никогда не поймет, как это больно. Не родив детей, никогда не поймешь, как это прекрасно.

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