Жириновский раздал деньги на Красной площади «сиротам» и «холопам»

Владимир Жириновский, которому пока не удалось победить длинные новогодние каникулы, активно общается с отдыхающим народом. Так, 5 января лидер ЛДПР гулял по Красной площади, изучая ассортимент зимней ярмарки и настроения сограждан. Покупал и дарил народу елочные игрушки, разнообразные угощения. А также по многолетнему обычаю раздал в окружившей его толпе и материальную помощь. В виде тысячерублевых купюр. Выборов нет - обвинить в подкупе избирателя враги не смогут.

- Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы, - шутил он на видео, гуляющем сейчас в Сети.

- Взяли и отходите, - добавлял кто-то из помощников.

Потому как всякое бывает, сами понимаете. Некоторые ушлые граждане сначала за «сироту» сойдут, потом за «холопа» попытаются...

- Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! - поделился потом впечатлениями от прогулки в своем Инстаграме ВВЖ.

zhirinovskiy Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! #Ярмарка #ВВЖ #ЛДПР #КраснаяПлощадь #Жириновский #ЯрмаркаГум #НовыйГод