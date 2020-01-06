2020-01-06T14:08:45+03:00
Политика

Жириновский раздал деньги на Красной площади «сиротам» и «холопам»

И купил гуляющим игрушки с угощениями
Ася ХОВАНСКАЯ
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Владимир Жириновский раздавал прохожим на Красной площади по 1000 рублей.Владимир Жириновский раздавал прохожим на Красной площади по 1000 рублей.Фото: Скриншот с видео
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Владимир Жириновский, которому пока не удалось победить длинные новогодние каникулы, активно общается с отдыхающим народом. Так, 5 января лидер ЛДПР гулял по Красной площади, изучая ассортимент зимней ярмарки и настроения сограждан. Покупал и дарил народу елочные игрушки, разнообразные угощения. А также по многолетнему обычаю раздал в окружившей его толпе и материальную помощь. В виде тысячерублевых купюр. Выборов нет - обвинить в подкупе избирателя враги не смогут.

- Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы, - шутил он на видео, гуляющем сейчас в Сети.

- Взяли и отходите, - добавлял кто-то из помощников.

Потому как всякое бывает, сами понимаете. Некоторые ушлые граждане сначала за «сироту» сойдут, потом за «холопа» попытаются...

- Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! - поделился потом впечатлениями от прогулки в своем Инстаграме ВВЖ.

zhirinovskiyzhirinovskiy
Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел! #Ярмарка #ВВЖ #ЛДПР #КраснаяПлощадь #Жириновский #ЯрмаркаГум #НовыйГод
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Жириновский раздал деньги на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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