«Самое важное воссоединение года»: Брэд Питт на «Золотом глобусе» прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон

Брэд Питт стал одним из главных героев премии «Золотой глобус»: 56-летний артист получил приз в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Однажды в Голливуде». Но не меньше, чем интрига с наградами, всех волновал вопрос: как Брэд во время церемонии будет вести себя с бывшей женой Дженнифер Энистон? 50-летняя актриса тоже пришла на церемонию – одним из номинантов на «Глобус» стал сериал «Утреннее шоу», в котором она исполняет главную роль. Призовую статуэтку Джен не получила, но ее реакция на речь бывшего мужа была достойна по меньшей мере «Оскара».

Во время церемонии Брэд и Джен сидели буквально в нескольких метрах друг от друга – Питт в первом ряду, Энистон во втором. Когда актер поднялся на сцену за «Золотым глобусом», Дженнифер, как и все зрители в зале, поддержала его аплодисментами. И тут Брэд неожиданно пошутил на тему своей личной жизни – когда произносил благодарственную речь.

Во время своей речи со сцены Брэд пошутил про личную жизнь.Фото: REUTERS

- Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко, - признался Питт.

В этот момент прямая трансляция церемонии переключилась на Энистон – камера выхватила из толпы ее лицо. Когда Брэд заговорил о трудностях личной жизни, Дженнифер скорчила сочувственную рожицу. Надо ли говорить, что этот кадр моментально стал хитом соцсетей!

Когда Питт говорил о личной жизни, камера выхватила лицо Энистон. Фото: кадр видео.

В момент, когда ее экс-супруг посетовал на трудности, Дженнифер сделала сочувствующее лицо. Фото: кадр видео.

После церемонии Брэд впервые прокомментировал свои отношения с Энистон – что вполне понятно, ведь этого от него все ждали, и этот вопрос ему задали журналисты.

- Пойду поздороваюсь с Дженнифер! Она мой хороший друг. Это самое важное воссоединение года для нее. Я имею в виду сериал «Друзья», конечно, - пошутил Брэд, напомнив, что в этом году произошла судьбоносная встреча актеров популярного ситкома. По этому случаю Дженнифер Энистон даже завела страницу в Инстаграме. Кадр с ее коллегами по сериалу «Друзья» набрал больше 15 миллионов «лайков».

После вручения «Золотых глобусов» Дженнифер и Брэд отправились на одну и ту же вечеринку – их сфотографировали папарацци. Правда, как экс-супруги общались во время афтепати, так и осталось загадкой.

В том, что Брэд и Энистон – хорошие друзья, нет никакого сомнения. Накануне Нового года Джен пригласила Брэда в гости к себе домой на рождественскую вечеринку. И он с удовольствием принял приглашение.

- Джен позвала на Рождество всех самых важных людей в своей жизни. Естественно, что Брэд – один из них, - рассказал тогда один из знакомых актрисы.

Дженнифер пришла на церемонию в шикарном черном платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот воссоединение экс-супругов, на которое так рассчитывают их поклонники, вряд ли возможно. Накануне «Золотого глобуса» папарацци сняли Дженнифер на пляже в Мексике. Компанию актрисе на романтическом отдыхе составил вовсе не Брэд, а совсем другой мужчина – 49-летний режиссер Уилл Спек.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были вместе 7 лет, пять из которых они были женаты. Супруги разошлись в 2005 году после того, как у актера завязался роман с партнершей по съемкам Анджелиной Джоли.