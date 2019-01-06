2020-01-06T14:42:29+03:00
Звезды

«Самое важное воссоединение года»: Брэд Питт на «Золотом глобусе» прокомментировал свои отношения с Дженнифер Энистон

Реакция его бывшей жены оказалась неожиданной
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Брэд Питт и Дженнифер Энистон пришли на церемонию "Золотого глобуса".Брэд Питт и Дженнифер Энистон пришли на церемонию "Золотого глобуса".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Брэд Питт стал одним из главных героев премии «Золотой глобус»: 56-летний артист получил приз в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Однажды в Голливуде». Но не меньше, чем интрига с наградами, всех волновал вопрос: как Брэд во время церемонии будет вести себя с бывшей женой Дженнифер Энистон? 50-летняя актриса тоже пришла на церемонию – одним из номинантов на «Глобус» стал сериал «Утреннее шоу», в котором она исполняет главную роль. Призовую статуэтку Джен не получила, но ее реакция на речь бывшего мужа была достойна по меньшей мере «Оскара».

Во время церемонии Брэд и Джен сидели буквально в нескольких метрах друг от друга – Питт в первом ряду, Энистон во втором. Когда актер поднялся на сцену за «Золотым глобусом», Дженнифер, как и все зрители в зале, поддержала его аплодисментами. И тут Брэд неожиданно пошутил на тему своей личной жизни – когда произносил благодарственную речь.

Во время своей речи со сцены Брэд пошутил про личную жизнь. Фото: REUTERS

Во время своей речи со сцены Брэд пошутил про личную жизнь.Фото: REUTERS

- Я хотел пригласить на эту церемонию свою маму, но не смог, потому что любую женщину, с которой я стою рядом, принимают за мою возлюбленную. И это было бы просто неловко, - признался Питт.

В этот момент прямая трансляция церемонии переключилась на Энистон – камера выхватила из толпы ее лицо. Когда Брэд заговорил о трудностях личной жизни, Дженнифер скорчила сочувственную рожицу. Надо ли говорить, что этот кадр моментально стал хитом соцсетей!

Когда Питт говорил о личной жизни, камера выхватила лицо Энистон. Фото: кадр видео.

Когда Питт говорил о личной жизни, камера выхватила лицо Энистон. Фото: кадр видео.

В момент, когда ее экс-супруг посетовал на трудности, Дженнифер сделала сочувствующее лицо. Фото: кадр видео.

В момент, когда ее экс-супруг посетовал на трудности, Дженнифер сделала сочувствующее лицо. Фото: кадр видео.

После церемонии Брэд впервые прокомментировал свои отношения с Энистон – что вполне понятно, ведь этого от него все ждали, и этот вопрос ему задали журналисты.

- Пойду поздороваюсь с Дженнифер! Она мой хороший друг. Это самое важное воссоединение года для нее. Я имею в виду сериал «Друзья», конечно, - пошутил Брэд, напомнив, что в этом году произошла судьбоносная встреча актеров популярного ситкома. По этому случаю Дженнифер Энистон даже завела страницу в Инстаграме. Кадр с ее коллегами по сериалу «Друзья» набрал больше 15 миллионов «лайков».

После вручения «Золотых глобусов» Дженнифер и Брэд отправились на одну и ту же вечеринку – их сфотографировали папарацци. Правда, как экс-супруги общались во время афтепати, так и осталось загадкой.

В том, что Брэд и Энистон – хорошие друзья, нет никакого сомнения. Накануне Нового года Джен пригласила Брэда в гости к себе домой на рождественскую вечеринку. И он с удовольствием принял приглашение.

- Джен позвала на Рождество всех самых важных людей в своей жизни. Естественно, что Брэд – один из них, - рассказал тогда один из знакомых актрисы.

Дженнифер пришла на церемонию в шикарном черном платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер пришла на церемонию в шикарном черном платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот воссоединение экс-супругов, на которое так рассчитывают их поклонники, вряд ли возможно. Накануне «Золотого глобуса» папарацци сняли Дженнифер на пляже в Мексике. Компанию актрисе на романтическом отдыхе составил вовсе не Брэд, а совсем другой мужчина – 49-летний режиссер Уилл Спек.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были вместе 7 лет, пять из которых они были женаты. Супруги разошлись в 2005 году после того, как у актера завязался роман с партнершей по съемкам Анджелиной Джоли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россиян предупредили о начале «рабочего режима» мошенников
Начальника отдела «Роскосмоса» убил его младший брат
Минск планирует отказаться от доллара при расчетах за российский газ внутри страны
Ирак готовит механизм вывода иностранных войск
«Надо было еще извиниться»: Захарова отреагировала на слова Мааса об угрозах Трампа
Помпео долгое время уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани
В Одессе задержали убийц найденных в шкафу девушек
Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина
На вторых торгах 2020 года рубль дешевеет по отношению к доллару
Поклонская назвала «мерзким вирусом» героизацию Бандеры на Украине
После убийства Сулеймани цена нефти Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Российский турист погиб при сходе лавины в Грузии
Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока-2» не имеют смысла
Эксперты рассказали об ошибках, которые могут превратить чай в яд